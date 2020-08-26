Стену прокуратуры АРК украсили изображениями Нюрнбергского процесса и Международного трибунала по Югославии. Оставили место для процесса над РФ. ФОТО
На стенах прокуратуры Автономной Республики Крым появились фотокартины, на которых изображены знаковые события, касающиеся преступлений против человечности.
Об этом сообщила сотрудница ведомства Зера Козлыева, передает Цензор.НЕТ.
"Причастные хорошо знают, кто и что изображено на этих фотографиях. Они о том, что ответственность за совершение международных преступлений неотвратима, и о том, что дело настоящего формирует историю", - написала Козлыева.
На снимках в частности Герш Лаутерпахт и Рафаэль Лемкин - одни из самых выдающихся юристов международников XX века. Выходцы Львовского национального университета ЛНУ им. Ивана Франко. Авторы понятий "геноцид" и "преступления против человечности".
Также изображены Нюрнберзткий процесс и Международный трибунал по бывшей Югославии - как одни из знаковых процессов и примеров международного гуманитарного и международного уголовного права в действии.
Есть и Международный уголовный суд, юрисдикцию которого Украина признала в 2015 году в отношении преступлений, совершенных, начиная с 20 февраля 2014 года.
"Мы оставили место для фотокартины, которая будет символизировать рассмотрение в международной инстанции ситуации по Украине. Это может быть Международный уголовный суд в Гааге или специально созданный трибунал", - добавила Козлыева.
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