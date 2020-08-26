УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11102 відвідувача онлайн
Новини Фото
6 693 7

Стіну прокуратури АРК прикрасили зображеннями Нюрнберзького процесу і Міжнародного трибуналу щодо Югославії. Залишили місце для процесу над РФ. ФОТО

На стінах прокуратури Автономної Республіки Крим з'явилися фотокартини, на яких зображені знакові події, що стосуються злочинів проти людяності.

Про це повідомила співробітниця відомства Зера Козлиєва, передає Цензор.НЕТ.

"Причетні добре знають, кого і що зображено на цих світлинах. Вони про те, що відповідальність за вчинення міжнародних злочинів невідворотня, і про те, що справа сьогодення формує історію", - написала Козлиєва.

На знімках зокрема Герш Лаутерпахт і Рафаель Лемкін - одні з найбільш видатних юристів-міжнародників XX століття. Вихідці зі Львівського національного університету ЛНУ ім. Івана Франка. Автори понять "геноцид" і "злочини проти людяності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершилося засідання суду у справі МН17

Також зображені Нюрнберзький процес і Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії - як одні із знакових процесів і прикладів міжнародного гуманітарного і міжнародного кримінального права в дії.

Є й Міжнародний кримінальний суд, юрисдикцію якого Україна визнала в 2015 році щодо злочинів, скоєних починаючи з 20 лютого 2014 року.

Стіну прокуратури АРК прикрасили зображеннями Нюрнберзького процесу і Міжнародного трибуналу щодо Югославії. Залишили місце для процесу над РФ 01
Стіну прокуратури АРК прикрасили зображеннями Нюрнберзького процесу і Міжнародного трибуналу щодо Югославії. Залишили місце для процесу над РФ 02


"Ми залишили місце для фотокартини, яка буде символізувати розгляд у міжнародній інстанції ситуації стосовно України. Це може бути Міжнародний кримінальний суд у Гаазі або спеціально створений трибунал", - додала Козлиєва.

Також читайте: Я б хотів, щоб Путін відповів перед судом у Гаазі, - Сенцов

Стіну прокуратури АРК прикрасили зображеннями Нюрнберзького процесу і Міжнародного трибуналу щодо Югославії. Залишили місце для процесу над РФ 03
Стіну прокуратури АРК прикрасили зображеннями Нюрнберзького процесу і Міжнародного трибуналу щодо Югославії. Залишили місце для процесу над РФ 04
Стіну прокуратури АРК прикрасили зображеннями Нюрнберзького процесу і Міжнародного трибуналу щодо Югославії. Залишили місце для процесу над РФ 05

Автор: 

Гаазький трибунал (166) Крим (14143) прокуратура (3676) росія (65146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стену прокуратуры АРК украсили изображениями Нюрнбергского процесса и Международного трибунала по Югославии. Оставили место для процесса над РФ - Цензор.НЕТ 1064
показати весь коментар
26.08.2020 15:27 Відповісти
Стіну прокуратури АРК прикрасили зображеннями Нюрнберзького процесу і Міжнародного трибуналу щодо Югославії. Залишили місце для процесу над РФ - Цензор.НЕТ 1467
показати весь коментар
26.08.2020 20:12 Відповісти
Стену прокуратуры АРК украсили изображениями Нюрнбергского процесса и Международного трибунала по Югославии. Оставили место для процесса над РФ - Цензор.НЕТ 8045
показати весь коментар
26.08.2020 15:31 Відповісти
Что бы судиться в МУСе - надо ратифицировать Римский Статут, чего мы не можем или не хотим 30 лет....
показати весь коментар
26.08.2020 15:36 Відповісти
Это специально для тренировки дикции
показати весь коментар
26.08.2020 15:52 Відповісти
Стену прокуратуры АРК украсили изображениями Нюрнбергского процесса и Международного трибунала по Югославии. Оставили место для процесса над РФ - Цензор.НЕТ 5539
показати весь коментар
26.08.2020 15:55 Відповісти
 
 