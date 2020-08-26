Стіну прокуратури АРК прикрасили зображеннями Нюрнберзького процесу і Міжнародного трибуналу щодо Югославії. Залишили місце для процесу над РФ. ФОТО
На стінах прокуратури Автономної Республіки Крим з'явилися фотокартини, на яких зображені знакові події, що стосуються злочинів проти людяності.
Про це повідомила співробітниця відомства Зера Козлиєва, передає Цензор.НЕТ.
"Причетні добре знають, кого і що зображено на цих світлинах. Вони про те, що відповідальність за вчинення міжнародних злочинів невідворотня, і про те, що справа сьогодення формує історію", - написала Козлиєва.
На знімках зокрема Герш Лаутерпахт і Рафаель Лемкін - одні з найбільш видатних юристів-міжнародників XX століття. Вихідці зі Львівського національного університету ЛНУ ім. Івана Франка. Автори понять "геноцид" і "злочини проти людяності".
Також зображені Нюрнберзький процес і Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії - як одні із знакових процесів і прикладів міжнародного гуманітарного і міжнародного кримінального права в дії.
Є й Міжнародний кримінальний суд, юрисдикцію якого Україна визнала в 2015 році щодо злочинів, скоєних починаючи з 20 лютого 2014 року.
"Ми залишили місце для фотокартини, яка буде символізувати розгляд у міжнародній інстанції ситуації стосовно України. Це може бути Міжнародний кримінальний суд у Гаазі або спеціально створений трибунал", - додала Козлиєва.
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