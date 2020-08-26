Реализация программы "Большая стройка" на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Юрий Голик показал реализацию программы проекта "Большая стройка" на Львовщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие видео Голик опубликовал на странице в сети Facebook.

В частности, на трассе Т-14-15 Мостиска - Самбор - Борислав на участке Самбор - Борислав уже проходит нанесение дорожной разметки.

На видео также показан ремонт участка 0-4 км трассы О-140406 Сходница - Верхнее Синевидное.

По данным Голика, в с. Рудники практически закончено строительство нового детского садика.

Кроме того, в г. Трускавец проходит реконструкция и достройка школы № 2.

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