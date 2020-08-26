Реалізація програми "Велике будівництво" на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Юрій Голик показав реалізацію програми "Велике будівництво" на Львівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні відео Голик опублікував на сторінці в мережі Facebook.

Зокрема, на трасі Т-14-15 Мостиська - Самбір - Борислав на ділянці Самбір - Борислав вже наносять дорожню розмітку.

На відео також показано ремонт ділянки 0-4 км траси О-140406 Східниця - Верхнє Синьовидне.

За даними Голика, в с. Рудники практично закінчено будівництво нового дитячого садка.

Крім того, в м.Трускавець відбувається реконструкція та добудова школи № 2.

Читайте також: Офіс президента в рамках "Великого будівництва" презентував проєкт нової кільцевої дороги навколо Києва



















