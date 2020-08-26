Реалізація програми "Велике будівництво" на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Юрій Голик показав реалізацію програми "Велике будівництво" на Львівщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні відео Голик опублікував на сторінці в мережі Facebook.
Зокрема, на трасі Т-14-15 Мостиська - Самбір - Борислав на ділянці Самбір - Борислав вже наносять дорожню розмітку.
На відео також показано ремонт ділянки 0-4 км траси О-140406 Східниця - Верхнє Синьовидне.
За даними Голика, в с. Рудники практично закінчено будівництво нового дитячого садка.
Крім того, в м.Трускавець відбувається реконструкція та добудова школи № 2.
Топ коментарі
+13 18c49ed2
показати весь коментар26.08.2020 17:11
+12 олег иванов #434516
показати весь коментар26.08.2020 17:08
+8 Small Jerboa
показати весь коментар26.08.2020 17:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И сколько же миллиардов "Слуги" списали на ремонт этих "0-4 км дороги"?
И вообще что за беспредел на конечной 3 трамвая, где 3 потока машин сьезжаются друг другу на встречку под мостом и на зеленый свет успевает проехать всего 3 машины и ето с сотен машин сьезжающих с окружной дороги
Я даже боюсь представить какая жопа там будет когда оно заработает и тысячи автомобилистов начнут в той жопе парковаться
Кличко как-то высрал - у меня есть имя и я не собираюсь его загаживать.
То шо, Кличко злой? То шо, Кличко лжец? ах оставьте.
А так не ясно, чим хизуються.
І школи теж.
Дурацький піар. Не більше.
Що в Кацапії...
https://el-murid.livejournal.com/4536205.html Работают профессионалы
https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN25L0ZN-ORUBS Госконцерн Газпром создаст компанию для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации нового газопровода из России в Китай через Монголию, сообщил Газпром во вторник.
Подобные новости, вне всякого сомнения, должны начинаться с фразы "Не приходя в сознание" или "Не выходя из комы" - и далее по тексту. В тех условиях, в которых сегодня находится Газпром, новые гипер-проекты лишь ускоряют и приближают обвальную катастрофу всей газовой отрасли страны, из которой циклопическими суммами выводятся ресурсы, которые буквально закапываются в землю. Имея на балансе три незавершенных проекта, суммарно "потянувших" за сто пятьдесят миллиардов долларов, при этом ни один из них не только не вышел, но и не имеет ни малейших шансов выйти на плановые показатели - начинать на таком фоне новое строительство четвертого аналогичного проекта может означать либо полное помрачение рассудка руководства, либо сознательную политику на уничтожение компании, а с ней - и отрасли. Никаких иных здравых предположений подобного рода новости не вызывают.
Северный поток-2, по всей видимости, будет брошен в недостроенном виде. Турецкий поток утратил смысл, так как Турция как рынок уже потеряна, а южная Европа, куда нацелена последняя труба (и тоже недостроенная) этой системы становится ареной жесточайшей конкурентной схватки сразу нескольких трубопроводных проектов (Южный газовый коридор ЕС и проект EastMed), отягощенный экспансией сжиженного природного газа - все это опрокидывает самые пессимистические расчеты на окупаемость проекта. Сила Сибири так и не смогла заработать в штатном режиме несмотря на предельно скромные показатели экспорта, заложенные в эту трубу - Китай не хочет покупать газ в оговоренных объемах, так как транспортировка газа на столь далекие расстояния по сравнению с доставкой сжиженного газа по морю буквально на порог к потребителю попросту нерентабельна. При этом совершенно неясно, как и когда будет достроена сопутствующая инфраструктура Силы Сибири - особенно если учесть, что задействованный в ее строительстве трубоукладчик "Академик Черский" переброшен на другой конец планеты и банально стоит без дела.
И в этих условиях даже идея нового строительства, да еще и в тот же самый Китай, который не выбирает законтрактованные объемы по Силе Сибири, выглядит полностью нездравой. Но ее не просто пробивают, она получила одобрение Путина и теперь начинает реализовываться.
Даже сложно найти пример или аналогию столь чудовищного управления, которое прямо ведет компанию к банкротству с полного согласия и одобрения ее руководства и акционеров. Однако то, что творит руководство Газпрома, само по себе становится аналогией и примером всем остальным, как нельзя управлять. Вообще, путинский режим существует, как предостережение всему остальному миру - посмотрите на нас и ни в коем случае не пытайтесь это повторить. Работают профессионалы.
Новость звучит буднично: 24 августа болгарский оператор газотранспортной системы «Булгартрансгаз» подписал контракт на покупку 20% в будущем СПГ-терминале в греческом Александруполисе. Значит она следующее - Болгария, объявив о 50% сокращении импорта российского газа с 1 января 2021 года, делает ставку на сжиженный газ, оставляя за "трубой" резервное значение. В том числе это означает и то, что локальный богларский рынок теперь перестает зависеть от российского газа, и политическое давление со стороны Кремля "не сделаете что-то - отключим газ" для болгар уже несущественно. У Газпрома остается только четыре локальных (и не очень больших) европейских рынка, где он продолжает удерживать монопольное положение. Все остальные переходят на параллельные поставки газа из других источников, причем чем дальше - тем быстрее. Даже Германия в первом полугодии сократила газпромовские поставки на 21% по сравнению с прошлым годом. Что-то "съела" эпидемия, но даже на этом крупнейшем рынке Европы ни малейшего желания зависеть от неадекватного партнера уже нет.
Ель мюрид
.
Много инвестицый от заробитчан..
, а последнее время и переселенцы с восточного донбасса ..
.
Боюсь ТАКОЕ НАШЕСТВИЕ - ЛЬВОВУ будет трудно окультировать , , СОХРАНИТЬ КУ;ЛЬТУРУ и ЛЬВОВССКУКЮ ОСОБЕННОСТЬ ..
.
.
НО !,
Львовяне -- и при ссср - оставались ЛЬВИЦАМИ и ЛЕВАМИ !.
.
.
И Безусловно -- УКРАИНЦАМИ, ,
.
Можэт это и к лучшему.
.
.
Я знаю и молодеж .
.
!
300 лет включая последний случай с кремлевскими какбы неправительственными террористами в белорусии когда лукашенко решил избавиться от спецоперации ***** по нагибанию лукашенка есть истинна ВОЙНА С ПАРАШКОЙ ЛУЧШЕ МИРА С ПАРАШКОЙ. "мир" с парашкой есть хуже постоянной войны- жертв и/или нищеты, потому что украины нету будущего без уничтожения парашки, потому что парашка не даст украине нормально жить от нищеты как сейчас до гулагах и голодоморах. Зебил и не наказав парашку за нападение есть призыв парашки нападать еще на более большие войны в будущем. Так как итак ничего за это не будет. А почему не убивать хахлов постоянно, если зебилы сразу после убийства и войны просят мира. Чтобы дать возможность парашки начать подготавливаться К НОВОЙ ВОЙНЕ. И так 300 лет. ЗЕБИЛ КРОВАВЫЙ *****, КОТОРЫЙ не наказав парашку ЗАЗЫВАЕТ К НОВОЙ ЕЩЕ БОЛЕЕ ВОЙНЕ, чем сегодняшняя. ВСЕ НОВЫЕ УБИТЫЕ МИЛЛИОНЫ в будущем и их кровь на зебиле. Потому что он не как в спарте сразу пресекали такие "ОХОТЫ ПОСРЕЛЯТЬ ХАХЛОВ".
Агенты кремля дерьмак-таран и с ними зебил ведут украину в руцмир дураков, потомственных вертухаев как мертветчук, голодомора, убийств, запугиваний даже за лайки. Которые кроме убивать нихера не умеют. И только они лучшие в этом только потому что нет в этом конкуренции, например в кровожадности с теми же ацтеками. Дурак конченный по определению.
Скоро парашку закроют на замок и будет стрелять по тысячу-2 за каждую забастовку или протест. Вы хотите в мир дураков руцке? Или будет повешена пара евреев зебил вместе с мендель на крещатике или вас потом будут вешать. Как на сафари.
Щоб Барига продовжував дерибанити країну...((
P.S.Ці,вищеназвані дороги почали будувати у 2018 році.Будували швидко.У 2019 закінчили би.Але влада змінилася і будівництво було зупинене.