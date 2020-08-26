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Реалізація програми "Велике будівництво" на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Юрій Голик показав реалізацію програми "Велике будівництво" на Львівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні відео Голик опублікував на сторінці в мережі Facebook.

Зокрема, на трасі Т-14-15 Мостиська - Самбір - Борислав на ділянці Самбір - Борислав вже наносять дорожню розмітку.

На відео також показано ремонт ділянки 0-4 км траси О-140406 Східниця - Верхнє Синьовидне.

За даними Голика, в с. Рудники практично закінчено будівництво нового дитячого садка.

Крім того, в м.Трускавець відбувається реконструкція та добудова школи № 2.

Читайте також: Офіс президента в рамках "Великого будівництва" презентував проєкт нової кільцевої дороги навколо Києва

Реалізація програми Велике будівництво на Львівщині 01
Реалізація програми Велике будівництво на Львівщині 02
Реалізація програми Велике будівництво на Львівщині 03
Реалізація програми Велике будівництво на Львівщині 04
Реалізація програми Велике будівництво на Львівщині 05
Реалізація програми Велике будівництво на Львівщині 06
Реалізація програми Велике будівництво на Львівщині 07
Реалізація програми Велике будівництво на Львівщині 08
Реалізація програми Велике будівництво на Львівщині 09
Реалізація програми Велике будівництво на Львівщині 10

Автор: 

Голик Юрій (133) Велике будівництво (741) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+13
Реализация программы "Большая стройка" на Львовщине - Цензор.НЕТ 2831
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26.08.2020 17:11
+12
Реализация программы "Большая стройка" на Львовщине - Цензор.НЕТ 7653
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26.08.2020 17:08
+8
Распил КОВИД-ФОНДА идет рекордными темпами!
И сколько же миллиардов "Слуги" списали на ремонт этих "0-4 км дороги"?
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26.08.2020 17:06
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По самым скромным подсчетам из выделенных на программу строительства дорог 36.677 млрд гривен, в результате откровенного завышения стоимости строительства и не прозрачного проведения тендеров из бюджета было украдено 8,6-11.3 млрд. гривен.
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26.08.2020 17:03 Відповісти
Еще бы знать кто это подсчитывал. Ну чтобы картина т.с. полная была. А если бы еще и ссылки на подсчеты в Вашем посте были, то ему бы цены не было б. Правда последнее это скорее фантастическое желание.
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26.08.2020 17:16 Відповісти
Ссылки там же,где и ссылки про воровство Пороха.
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26.08.2020 17:20 Відповісти
Это ладно, а каким боком до них школа в Трусковце, основные работы в которой были проведены еще с прошлогоднего бюджета при Гройсмане, а начаты было аж в 2018 году........
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26.08.2020 17:30 Відповісти
А мне откуда знать? Наверное недавно закончили работы.
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26.08.2020 17:34 Відповісти
Распил КОВИД-ФОНДА идет рекордными темпами!
И сколько же миллиардов "Слуги" списали на ремонт этих "0-4 км дороги"?
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26.08.2020 17:06 Відповісти
Реализация программы "Большая стройка" на Львовщине - Цензор.НЕТ 7653
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26.08.2020 17:08 Відповісти
Да вы ***** в рот лучше большую стройку дорог в Киеве проведите. Почему посреди Киева люди по 5 часов в пробках стоят на окружной начиная от Одесской площади, Конечной 3 трамвая и заканчивая Новобеличами аж до поворота на Коцюбинское.
И вообще что за беспредел на конечной 3 трамвая, где 3 потока машин сьезжаются друг другу на встречку под мостом и на зеленый свет успевает проехать всего 3 машины и ето с сотен машин сьезжающих с окружной дороги
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26.08.2020 17:07 Відповісти
как почему? ну в совке например пахали по 14 часов ради "трудодня" - бо рабы, а тут стоят по 5 часов - бо кто?
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26.08.2020 17:11 Відповісти
Бо кто? Бо п***дар Кличко дал добро застроить трамвайное ДЕПО и часть и так перегруженной дороги многоетажным ТРЦ
Я даже боюсь представить какая жопа там будет когда оно заработает и тысячи автомобилистов начнут в той жопе парковаться
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26.08.2020 17:16 Відповісти
Там эстакаду вроде 5 лет "строят" - у Дубинского немало роликов с НЕНАВИСТЬЮ к боксу и обидными словами.
Кличко как-то высрал - у меня есть имя и я не собираюсь его загаживать.
То шо, Кличко злой? То шо, Кличко лжец? ах оставьте.
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26.08.2020 17:26 Відповісти
Дороги в Украине всегда строились и ремонтировались, иногда больше, иногда меньше, и только зелёные шоумены делают из этого цирк.
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26.08.2020 17:09 Відповісти
Було б дивовижно, якби там дороги європейського класу побудували.
А так не ясно, чим хизуються.
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26.08.2020 17:12 Відповісти
А покрасоваться за чужой счет?

Реализация программы "Большая стройка" на Львовщине - Цензор.НЕТ 354
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26.08.2020 17:12 Відповісти
Ніби щороку дороги не будувались.
І школи теж.
Дурацький піар. Не більше.
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26.08.2020 17:11 Відповісти
ні.. не той розмах....
Що в Кацапії...



https://el-murid.livejournal.com/4536205.html Работают профессионалы
https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN25L0ZN-ORUBS Госконцерн Газпром создаст компанию для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации нового газопровода из России в Китай через Монголию, сообщил Газпром во вторник.

Подобные новости, вне всякого сомнения, должны начинаться с фразы "Не приходя в сознание" или "Не выходя из комы" - и далее по тексту. В тех условиях, в которых сегодня находится Газпром, новые гипер-проекты лишь ускоряют и приближают обвальную катастрофу всей газовой отрасли страны, из которой циклопическими суммами выводятся ресурсы, которые буквально закапываются в землю. Имея на балансе три незавершенных проекта, суммарно "потянувших" за сто пятьдесят миллиардов долларов, при этом ни один из них не только не вышел, но и не имеет ни малейших шансов выйти на плановые показатели - начинать на таком фоне новое строительство четвертого аналогичного проекта может означать либо полное помрачение рассудка руководства, либо сознательную политику на уничтожение компании, а с ней - и отрасли. Никаких иных здравых предположений подобного рода новости не вызывают.

Северный поток-2, по всей видимости, будет брошен в недостроенном виде. Турецкий поток утратил смысл, так как Турция как рынок уже потеряна, а южная Европа, куда нацелена последняя труба (и тоже недостроенная) этой системы становится ареной жесточайшей конкурентной схватки сразу нескольких трубопроводных проектов (Южный газовый коридор ЕС и проект EastMed), отягощенный экспансией сжиженного природного газа - все это опрокидывает самые пессимистические расчеты на окупаемость проекта. Сила Сибири так и не смогла заработать в штатном режиме несмотря на предельно скромные показатели экспорта, заложенные в эту трубу - Китай не хочет покупать газ в оговоренных объемах, так как транспортировка газа на столь далекие расстояния по сравнению с доставкой сжиженного газа по морю буквально на порог к потребителю попросту нерентабельна. При этом совершенно неясно, как и когда будет достроена сопутствующая инфраструктура Силы Сибири - особенно если учесть, что задействованный в ее строительстве трубоукладчик "Академик Черский" переброшен на другой конец планеты и банально стоит без дела.

И в этих условиях даже идея нового строительства, да еще и в тот же самый Китай, который не выбирает законтрактованные объемы по Силе Сибири, выглядит полностью нездравой. Но ее не просто пробивают, она получила одобрение Путина и теперь начинает реализовываться.

Даже сложно найти пример или аналогию столь чудовищного управления, которое прямо ведет компанию к банкротству с полного согласия и одобрения ее руководства и акционеров. Однако то, что творит руководство Газпрома, само по себе становится аналогией и примером всем остальным, как нельзя управлять. Вообще, путинский режим существует, как предостережение всему остальному миру - посмотрите на нас и ни в коем случае не пытайтесь это повторить. Работают профессионалы.
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26.08.2020 20:13 Відповісти
Вообще, крайне интересно смотреть на агонию ранее одной из самых мощных газовых отраслей в мире как на пример чудовищного невежества и некомпетентности вчерашней шпаны, волею случая вознесенной на вершины власти и управления, но интеллектуально так и застывших на уровне блатной романтики.
Реалізація програми "Велике будівництво" на Львівщині - Цензор.НЕТ 1257
Новость звучит буднично: 24 августа болгарский оператор газотранспортной системы «Булгартрансгаз» подписал контракт на покупку 20% в будущем СПГ-терминале в греческом Александруполисе. Значит она следующее - Болгария, объявив о 50% сокращении импорта российского газа с 1 января 2021 года, делает ставку на сжиженный газ, оставляя за "трубой" резервное значение. В том числе это означает и то, что локальный богларский рынок теперь перестает зависеть от российского газа, и политическое давление со стороны Кремля "не сделаете что-то - отключим газ" для болгар уже несущественно. У Газпрома остается только четыре локальных (и не очень больших) европейских рынка, где он продолжает удерживать монопольное положение. Все остальные переходят на параллельные поставки газа из других источников, причем чем дальше - тем быстрее. Даже Германия в первом полугодии сократила газпромовские поставки на 21% по сравнению с прошлым годом. Что-то "съела" эпидемия, но даже на этом крупнейшем рынке Европы ни малейшего желания зависеть от неадекватного партнера уже нет.
Ель мюрид
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26.08.2020 20:20 Відповісти
Реализация программы "Большая стройка" на Львовщине - Цензор.НЕТ 2831
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26.08.2020 17:11 Відповісти
ШАУРМУ и ФОНТАНЫ!
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26.08.2020 17:14 Відповісти
КАЗИНО и НАРКОПРИТОНЫ
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26.08.2020 20:11 Відповісти
Счасс Львов расширяеться не по дням , а по часам.. - УЖЭ ЛЕТ с 4 - 7 .
.
Много инвестицый от заробитчан..
, а последнее время и переселенцы с восточного донбасса ..
.
Боюсь ТАКОЕ НАШЕСТВИЕ - ЛЬВОВУ будет трудно окультировать , , СОХРАНИТЬ КУ;ЛЬТУРУ и ЛЬВОВССКУКЮ ОСОБЕННОСТЬ ..
.
.
НО !,
Львовяне -- и при ссср - оставались ЛЬВИЦАМИ и ЛЕВАМИ !.
.
.
И Безусловно -- УКРАИНЦАМИ, ,
.
Можэт это и к лучшему.
.
.
Я знаю и молодеж .
.
!
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26.08.2020 17:17 Відповісти
САФАРИ ПОСТРЕЛЯТЬ ХАХЛОВ. Слуга кацапов зебил - пособник кацапских сафари "ПОСТРЕЛЯТЬ ХАХЛОВ"
300 лет включая последний случай с кремлевскими какбы неправительственными террористами в белорусии когда лукашенко решил избавиться от спецоперации ***** по нагибанию лукашенка есть истинна ВОЙНА С ПАРАШКОЙ ЛУЧШЕ МИРА С ПАРАШКОЙ. "мир" с парашкой есть хуже постоянной войны- жертв и/или нищеты, потому что украины нету будущего без уничтожения парашки, потому что парашка не даст украине нормально жить от нищеты как сейчас до гулагах и голодоморах. Зебил и не наказав парашку за нападение есть призыв парашки нападать еще на более большие войны в будущем. Так как итак ничего за это не будет. А почему не убивать хахлов постоянно, если зебилы сразу после убийства и войны просят мира. Чтобы дать возможность парашки начать подготавливаться К НОВОЙ ВОЙНЕ. И так 300 лет. ЗЕБИЛ КРОВАВЫЙ *****, КОТОРЫЙ не наказав парашку ЗАЗЫВАЕТ К НОВОЙ ЕЩЕ БОЛЕЕ ВОЙНЕ, чем сегодняшняя. ВСЕ НОВЫЕ УБИТЫЕ МИЛЛИОНЫ в будущем и их кровь на зебиле. Потому что он не как в спарте сразу пресекали такие "ОХОТЫ ПОСРЕЛЯТЬ ХАХЛОВ".
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26.08.2020 20:02 Відповісти
Хуже чем война с парашкой может быть только мир с парашкой, когда чекисты по украине ходят как у себя дома и убивают и запугивают кого хотят и как хотят.
Агенты кремля дерьмак-таран и с ними зебил ведут украину в руцмир дураков, потомственных вертухаев как мертветчук, голодомора, убийств, запугиваний даже за лайки. Которые кроме убивать нихера не умеют. И только они лучшие в этом только потому что нет в этом конкуренции, например в кровожадности с теми же ацтеками. Дурак конченный по определению.
Скоро парашку закроют на замок и будет стрелять по тысячу-2 за каждую забастовку или протест. Вы хотите в мир дураков руцке? Или будет повешена пара евреев зебил вместе с мендель на крещатике или вас потом будут вешать. Как на сафари.
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26.08.2020 20:03 Відповісти
Ці дороги на Трускавець,Миколаїв і Самбір почали робити за Петра.І головне,що робили їх дуже швидко.Якби влада не змінилася,то ці дороги би були готові ще рік тому.
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26.08.2020 17:28 Відповісти
Порохоботи розмріялися...
Щоб Барига продовжував дерибанити країну...((
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26.08.2020 20:22 Відповісти
Мені Петро нічого не вкрав.Навпаки,безвіз,який був введений за Петра дав можливість зекономити мені купу грошей,часу і нервів.За що я безмежно вдячна вельмишановному пану Петру.Якщо ж ви маєте докази крадіжок здійснених Петром Порошенком-пишіть заяву до прокуратури.
P.S.Ці,вищеназвані дороги почали будувати у 2018 році.Будували швидко.У 2019 закінчили би.Але влада змінилася і будівництво було зупинене.
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26.08.2020 21:31 Відповісти
В бюджетах маленьких сел нет средств для самостоятельного финансирования строительства таких объектов, как например детсад в с. Рудники Львовской области. Детский сад в с. Рудники начали строить в 2007 году. В 2019 году остаточная стоимость составляла 10,5 млн. грн. (66% от общей).Основные суммы финансирования были выделены в 2019-2020 гг. из государственного фонда регионального развития: в 2019 г. - 3,5 млн. грн., в 2020 г. - 4,7 млн. грн. Сельский совет в 2019 году смог выделить всего лишь 0,5 млн. грн., а районный совет - 0,35 млн. грн.
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26.08.2020 17:29 Відповісти
Надо строить бетонные дороги и тротуары, которые на века будут, а не асфальт, который пористый и туда затекает вода внутрь асфальта и зимой в лед вода внутри асфальта превращается и разрушается асфальт нахрен просто! А бетон будет 50 лет без ям и не будет требовать ремонта. А асфальт можно назвать временные дороги и тротуары потому что они за пару лет разрушаются. Потому в статистике УкрАвтоДора 93% дорог Украины непригодные для езды. в Украине 1% бетонных дорог. Даже в Германии 35% бетонных дорог и они их больше строить начали ибо это выгоднее и не нужно постоянно строить новые дороги и ремонтировать. Бетонные дороги в 15 раз крепче асфальтных и можно еще крепче сделать. Нужно во всех регионах строить бетонные тротуары, как в США, которые классные и мягко по ним ходить, а не эти асфальтные или их брусчатки, которые кривые со временем становятся... Нужно все делать бетонное! И дома тоже надо делать, как в США из стали и бетона и обшивать стеклом!
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26.08.2020 20:17 Відповісти
Велике будівництво = Великий Куш
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26.08.2020 22:02 Відповісти
 
 