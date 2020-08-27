Во время рейда на столичных рынках обнаружены десятки иностранцев-нелегалов, - МВД. ФОТО
Во время рейда проверили более 150 человек, обнаружили десятки иностранцев-нарушителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Правоохранители разоблачили места пребывания иностранных граждан, находившихся в Украине с нарушением миграционного законодательства.
34 иностранцев доставили в Центральное межрегиональное управление Государственной миграционной службы в г. Киев и Киевской области для установления законности их пребывания в Украине. По результатам проверки по ст. 203 КУоАП "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины" к ответственности привлечены 20 иностранцев. Общая сумма наложенных штрафов составляет более 100 тыс. гривен. Семеро граждан в ближайшее время будут принудительно выдворены из Украины.
Отмечается, что обнаруженные лица являются выходцами Пакистана, Бангладеша и других стран и регионов с высоким потенциальным миграционным риском.
Проверки продолжаются.
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Не верю ни одной украинской власти, она продажная, бездарная, ублюдошная.
Все продается и все покупается, а потом едут доживать в Европу.
Украина - офис по вымыванию денег из бюджета, а их дом - Европа.
БЕЗ НАЛОГОВ
И ДЕНЬГИ ЗАРУБЕЖ
А ПОЛИЦИЯ ИХ ПРИКРЫВАЕТ
А вообще, поражает, сколько лет независимой Украине но не одна скудоумная власть не наладит нормальный учет (как в Европе), кто въехал, а кто "потерялся" - и сколько их? - тогда бы ублюдки от власти знали, что в Украине свыше полмиллиона （!） нелегалов, а это значит, что они не работают официально, не платят налоги, и чаше всего платят той же полиции и криминалу за поддержку их "бизнеса".
Реальные плоды борьбы с беззаконием мы увидим, когда в столице прекратится торговля в неустановленных местах, очистят от гадюшников подземные переходы и выходы от метро, уберут тысячи незаконных （а других и нет!）МАФов внутри жилых кварталов.
Но этого не будет в Украине никогда.
Ублюдки от власти живут за счет беззакония.
Украина. Территория беззакония и бесстыдства.
Везут их в РОВД, там они слезно плачуться что у них больная бабушка или еще кто то и они вынуждены за ней присматривать. Платят 500грн штраф+ на лапу следаку и идут дальше заниматься чем занимались.
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виявляється ,що облава на мамбеків доволі прибуткова справа!