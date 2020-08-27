Во время рейда на столичных рынках обнаружены десятки иностранцев-нелегалов, - МВД. ФОТО

Во время рейда проверили более 150 человек, обнаружили десятки иностранцев-нарушителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Правоохранители разоблачили места пребывания иностранных граждан, находившихся в Украине с нарушением миграционного законодательства.

34 иностранцев доставили в Центральное межрегиональное управление Государственной миграционной службы в г. Киев и Киевской области для установления законности их пребывания в Украине. По результатам проверки по ст. 203 КУоАП "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины" к ответственности привлечены 20 иностранцев. Общая сумма наложенных штрафов составляет более 100 тыс. гривен. Семеро граждан в ближайшее время будут принудительно выдворены из Украины.

Отмечается, что обнаруженные лица являются выходцами Пакистана, Бангладеша и других стран и регионов с высоким потенциальным миграционным риском.

Проверки продолжаются.

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