Під час рейду на столичних ринках виявлені десятки іноземців-нелегалів, - МВС. ФОТО
Під час рейду перевірили понад 150 осіб, виявили десятки іноземців-порушників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Правоохоронці викрили місця перебування іноземних громадян, які перебували в Україні з порушенням міграційного законодавства.
34 іноземців доставили до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області для встановлення законності їхнього перебування в Україні. За результатами перевірки за ст. 203 КУпАП "Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України" до відповідальності притягнуто 20 іноземців. Загальна сума накладених штрафів становить понад 100 тисяч гривень. Семеро громадян найближчим часом буде примусово видворено з України.
Зазначимо, що виявлені особи є вихідцями Пакистану, Бангладеш та інших країн та регіонів з високим потенційним міграційним ризиком.
Перевірки тривають.
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Не верю ни одной украинской власти, она продажная, бездарная, ублюдошная.
Все продается и все покупается, а потом едут доживать в Европу.
Украина - офис по вымыванию денег из бюджета, а их дом - Европа.
БЕЗ НАЛОГОВ
И ДЕНЬГИ ЗАРУБЕЖ
А ПОЛИЦИЯ ИХ ПРИКРЫВАЕТ
А вообще, поражает, сколько лет независимой Украине но не одна скудоумная власть не наладит нормальный учет (как в Европе), кто въехал, а кто "потерялся" - и сколько их? - тогда бы ублюдки от власти знали, что в Украине свыше полмиллиона （!） нелегалов, а это значит, что они не работают официально, не платят налоги, и чаше всего платят той же полиции и криминалу за поддержку их "бизнеса".
Реальные плоды борьбы с беззаконием мы увидим, когда в столице прекратится торговля в неустановленных местах, очистят от гадюшников подземные переходы и выходы от метро, уберут тысячи незаконных （а других и нет!）МАФов внутри жилых кварталов.
Но этого не будет в Украине никогда.
Ублюдки от власти живут за счет беззакония.
Украина. Территория беззакония и бесстыдства.
Везут их в РОВД, там они слезно плачуться что у них больная бабушка или еще кто то и они вынуждены за ней присматривать. Платят 500грн штраф+ на лапу следаку и идут дальше заниматься чем занимались.
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виявляється ,що облава на мамбеків доволі прибуткова справа!