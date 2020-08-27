Під час рейду на столичних ринках виявлені десятки іноземців-нелегалів, - МВС. ФОТО

Під час рейду перевірили понад 150 осіб, виявили десятки іноземців-порушників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Правоохоронці викрили місця перебування іноземних громадян, які перебували в Україні з порушенням міграційного законодавства.

34 іноземців доставили до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області для встановлення законності їхнього перебування в Україні. За результатами перевірки за ст. 203 КУпАП "Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України" до відповідальності притягнуто 20 іноземців. Загальна сума накладених штрафів становить понад 100 тисяч гривень. Семеро громадян найближчим часом буде примусово видворено з України.

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Зазначимо, що виявлені особи є вихідцями Пакистану, Бангладеш та інших країн та регіонів з високим потенційним міграційним ризиком.

Перевірки тривають.



