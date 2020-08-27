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Під час рейду на столичних ринках виявлені десятки іноземців-нелегалів, - МВС. ФОТО

Під час рейду перевірили понад 150 осіб, виявили десятки іноземців-порушників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Правоохоронці викрили місця перебування іноземних громадян, які перебували в Україні з порушенням міграційного законодавства.

34 іноземців доставили до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області для встановлення законності їхнього перебування в Україні. За результатами перевірки за ст. 203 КУпАП "Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України" до відповідальності притягнуто 20 іноземців. Загальна сума накладених штрафів становить понад  100 тисяч гривень. Семеро громадян найближчим часом буде примусово видворено з України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін з 29 серпня до 28 вересня закрив кордони України для іноземних громадян (оновлено)

Зазначимо, що виявлені особи є вихідцями Пакистану, Бангладеш та інших країн та регіонів з високим потенційним міграційним ризиком.

Перевірки тривають.

Під час рейду на столичних ринках виявлені десятки іноземців-нелегалів, - МВС 01
Під час рейду на столичних ринках виявлені десятки іноземців-нелегалів, - МВС 02

Автор: 

іноземець (390) Київ (19463) МВС (3501) нелегали (383)


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Топ коментарі
+8
Тю... зайдите на харьковский Барабан... вьетнамские ряды, турецкие, нигерийские, азербонские, армянские... "таджикские мтуденты" всем аулом перебрались... тоже новость
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27.08.2020 10:01
+7
чёртовы нелегалы...
Під час рейду на столичних ринках виявлені десятки іноземців-нелегалів, - МВС - Цензор.НЕТ 629
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27.08.2020 10:03
+6
Пусть по трассе Одессе Киев рейд сделают -.вот где одни нелегалы арбущами торгуют
БЕЗ НАЛОГОВ
И ДЕНЬГИ ЗАРУБЕЖ
А ПОЛИЦИЯ ИХ ПРИКРЫВАЕТ
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27.08.2020 10:09
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Ну хоть кто-то с зеленским согласен. ну хоть нелегалы
Во время рейда на столичных рынках обнаружены десятки иностранцев-нелегалов, - МВД - Цензор.НЕТ 9197
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27.08.2020 09:59 Відповісти
Порошенко не вважав бідністю 1450гр на другому році правління.
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27.08.2020 10:16 Відповісти
Зебіл від людини відрізняється маніакальною зацикленністю на Порошенку
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27.08.2020 10:18 Відповісти
Свинорил не промине нагоди похрюкати на президента,бо відігнали від корита.
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27.08.2020 10:20 Відповісти
Виктор Ли просто скучает по временам овоща. по-доллару по восемь. Думал зеля пойдет по пути федрыча, и он таки пойдет, пойдет на Ростов
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27.08.2020 10:20 Відповісти
а по моему оно скучает по посыланию набуй) как те придурки в плаще на голое тело в парке
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27.08.2020 10:22 Відповісти
Тю... зайдите на харьковский Барабан... вьетнамские ряды, турецкие, нигерийские, азербонские, армянские... "таджикские мтуденты" всем аулом перебрались... тоже новость
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27.08.2020 10:01 Відповісти
Так и паспорта себе уже купили
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27.08.2020 10:10 Відповісти
не обязательно... в барабашовском гарлеме прячется много тайн... там даже водится белый призрак черного негра...
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27.08.2020 10:17 Відповісти
почему ты патриот города не подозжешь рынок со всех сторон собрались сожгли нечисть..барыги мафию на ножи и вилы..нет ты сам барыгандель торгаш спекулянт..фу
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27.08.2020 11:14 Відповісти
подоЗжечь невозможно... буква мешает...
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27.08.2020 11:33 Відповісти
И везде подчищены основания, по которым они въезжали, а потом становились "украинцами".
Не верю ни одной украинской власти, она продажная, бездарная, ублюдошная.
Все продается и все покупается, а потом едут доживать в Европу.
Украина - офис по вымыванию денег из бюджета, а их дом - Европа.
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27.08.2020 10:19 Відповісти
это только у вас такое гетто у нас такого нет..фу фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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27.08.2020 11:12 Відповісти
чёртовы нелегалы...
Під час рейду на столичних ринках виявлені десятки іноземців-нелегалів, - МВС - Цензор.НЕТ 629
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27.08.2020 10:03 Відповісти
Здать одну партію на органи і більше не приїдуть.
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27.08.2020 10:08 Відповісти
Пусть по трассе Одессе Киев рейд сделают -.вот где одни нелегалы арбущами торгуют
БЕЗ НАЛОГОВ
И ДЕНЬГИ ЗАРУБЕЖ
А ПОЛИЦИЯ ИХ ПРИКРЫВАЕТ
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27.08.2020 10:09 Відповісти
Без крыши полиции, властей и криминала в Украине ничего не делается. Индикатор реальных реформ, когда исчезнет незаконная торговля, в которой вращаются сегодня миллиарды долларов.
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27.08.2020 10:12 Відповісти
Хто не будь може сказати що вони потрапили в Україну без відома прикордонників? А якщо з відома і за хабар, то які ж вони нелегали?
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27.08.2020 10:10 Відповісти
Да, задержали и доставили а отделение к тем начальникам, которым много лет платили за крышу, теперь придется заплатить по новой.
А вообще, поражает, сколько лет независимой Украине но не одна скудоумная власть не наладит нормальный учет (как в Европе), кто въехал, а кто "потерялся" - и сколько их? - тогда бы ублюдки от власти знали, что в Украине свыше полмиллиона （!） нелегалов, а это значит, что они не работают официально, не платят налоги, и чаше всего платят той же полиции и криминалу за поддержку их "бизнеса".
Реальные плоды борьбы с беззаконием мы увидим, когда в столице прекратится торговля в неустановленных местах, очистят от гадюшников подземные переходы и выходы от метро, уберут тысячи незаконных （а других и нет!）МАФов внутри жилых кварталов.
Но этого не будет в Украине никогда.
Ублюдки от власти живут за счет беззакония.
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27.08.2020 10:10 Відповісти
Надо трясти миграцию - они и паспорта продавали
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27.08.2020 10:11 Відповісти
За время правления енакиевского хряка выдано (продано) больше трехсот тысяч паспортов. И - никаких расследований, а все лежит на поверхности. Сейчас продают точно также, потому в Киеве негров стало на порядок больше, стали заниматься бизнесом, типа, открывать парикмахерские, кофе-бары, а чаще всего через них они и торгуют наркотиками,только теперь почти незаметно. Нет в Украине власти. И никогда не будет, будут речи, пристройка своих к бюджетному корыту, но перемен не будет НИКОГДА. И все эти "общественные организации" - такое же сборище негодяев и подлецов, как и повсюду.
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27.08.2020 10:16 Відповісти
Україною править мафія олігархату.
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27.08.2020 10:20 Відповісти
Нет. Вся нация морально разложилась, именно оттуда, из "простых украинских семей" и выходят наши подлецы-прокуроры, чиновники-казнокрады, судьи-прохиндеи. Мы ругаем президентов, министров, продажные СБУ и полицию но никогда не вспоминаем, кто, где не научил их быть честными, порядочными людьми. Все идет из семьи.
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27.08.2020 10:26 Відповісти
Пройдя определенные процедуры и "похудев" на немножко денег они таки стали иностранцами-легалами?
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27.08.2020 10:13 Відповісти
Примерно полторы тысячи евро (мы же живем в Европе , потому евро) с носа, такая сегодняшняя расценка, ну и издержки на "рекомендованных адвокатов".
Украина. Территория беззакония и бесстыдства.
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27.08.2020 10:17 Відповісти
Ниче подобного. Есть один чел пока не можем ему даже за 3к евро сделать. Раньше, да, было 1500.
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27.08.2020 10:18 Відповісти
Но сам факт, что это можно купить, причем почти недорого, уже в Украине никого не удивляет. Я общаюсь с адвокатами, которые припеваючи живут, легализуя в Украине всякий сброд и ублюдков со всего мира. В конторе берут 1500, остальное сверху посредники. И, как подтверждают, источники, поток "новых украинцев" (желтых, черных и цветных) только возрастает. Потому пусть не коробит читателей, когда я говорю и пишу про украинскую власть исключительно так : УБЛЮДКИ и ПРОХИНДЕИ. Ничего в Украине не изменится. Никогда.
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27.08.2020 10:23 Відповісти
Дальше схема отработанная годами.
Везут их в РОВД, там они слезно плачуться что у них больная бабушка или еще кто то и они вынуждены за ней присматривать. Платят 500грн штраф+ на лапу следаку и идут дальше заниматься чем занимались.
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27.08.2020 10:17 Відповісти
Общая сумма наложенных штрафов составляет более 100 тыс. гривен.

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виявляється ,що облава на мамбеків доволі прибуткова справа!
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27.08.2020 10:20 Відповісти
И еще раза в два осталось в карманах у власти. Уж очень выгодное это дело - ловить нелегалов. А Украина? Закон? Совесть? Порядок? - увы, в Украине это давно забытые понятия.
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27.08.2020 10:24 Відповісти
Це виключно кормушка сбу була є і буде назавжди.
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27.08.2020 10:41 Відповісти
Главное- кацапню отлавливать и депортировать навсегда, а китайцы-вьетнамцы милые добродушные ребята-девчата
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27.08.2020 10:49 Відповісти
слущай купи ******** ..арбуз ну пожялюста...вкусний как урюк..вчера сам 5 штук сожрал
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27.08.2020 11:11 Відповісти
 
 