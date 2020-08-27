СБУ заблокировала финансовую пирамиду B2B Jewelry: Организаторы присвоили более $250 млн вкладчиков. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности не уточняет название пирамиды, однако на опубликованных фотографиях обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и "сертификаты" с аналогичным дизайном распространяемым проектом B2B Jewelry.

Установлено,что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 тыс. граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц.

За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

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