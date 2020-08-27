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СБУ заблокировала финансовую пирамиду B2B Jewelry: Организаторы присвоили более $250 млн вкладчиков. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности не уточняет название пирамиды, однако на опубликованных фотографиях обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и "сертификаты" с аналогичным дизайном распространяемым проектом B2B Jewelry.

Установлено,что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 тыс. граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц.

За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Подполковника СБУ будут судить из-за незаконной "прослушки" граждан, - прокуратура

СБУ заблокировала финансовую пирамиду B2B Jewelry: Организаторы присвоили более $250 млн вкладчиков 01

СБУ заблокировала финансовую пирамиду B2B Jewelry: Организаторы присвоили более $250 млн вкладчиков 02
СБУ заблокировала финансовую пирамиду B2B Jewelry: Организаторы присвоили более $250 млн вкладчиков 03
СБУ заблокировала финансовую пирамиду B2B Jewelry: Организаторы присвоили более $250 млн вкладчиков 04
СБУ заблокировала финансовую пирамиду B2B Jewelry: Организаторы присвоили более $250 млн вкладчиков 05
СБУ заблокировала финансовую пирамиду B2B Jewelry: Организаторы присвоили более $250 млн вкладчиков 06

Автор: 

афера (249) пирамида (29) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+23
С интересом следил за лохами, которые толпами перли деньги в этот "проект".
Люди вкладывали даже сотни тысяч, некоторые кредиты брали, закладывали квартиры

Что интересно, это "пирамида" нагло нарушала закон с 1-го дня - магазины продавали золото без кассового аппарата, принимали к оплате валюту, и это 2 года, в центрах городов.
Простой человек попробует маленький магазин открыть без кассового аппарата - ему не разрешат, а если начнет работать - оштрафуют и закроют. А тут...
Уверен, что СБУ "закрыло пирамиду" опять-таки по просьбе ее организаторов - пирамида собрала все что могла, теперь лохи требуют вернуть деньги, вот как раз повод им показать дулю с маком - "нас давит государство!".
Те кто закрывали глаза на магазины с миллионной выручкой без кассовых аппаратов и даже без расчетных счетов - должны ответить. Привет Авакову.
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27.08.2020 15:49
+21
B2B jewelry?))
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27.08.2020 15:25
+17
лох-это судьба
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27.08.2020 15:23
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Без сертификатов с доходностью 100500% в день старые "не халявщики, а партнеры" не поймут и разбегутся.
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28.08.2020 10:14 Ответить
дадут всё и даже больше.
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28.08.2020 10:15 Ответить
Любители халявы--лохторат зебила, жульки и жопоблока во всей красе!
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27.08.2020 23:35 Ответить
И что теперь хотите сказать что я не получу своих выплат так как кто то настучал на б2б. Хотя смотрю на фото все кроме первой мне кажется подставными а первую можно было снять в любой период жизни компании просто придя с плановой проверкой, вот и думаю а не заказная то статейка?
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27.08.2020 23:57 Ответить
Валерия ты не получишь своих денег потому что лохушка, тебя кинули мошенники и никто изначально не собирался возвращать тебе деньги.
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28.08.2020 00:26 Ответить
вы пишете оскорбления а толку??? человек переживает потому что участник проекта как и многие кто тут оставляет комментарии!!!а если вам нравится злорадствовать - вперед на желтые порталы. у в2в однозначно выровняется ситуация!
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28.08.2020 08:56 Ответить
не "участник проекта" а лох, которого кинули мошенники.
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28.08.2020 09:31 Ответить
Без лоха и жизнь плоха...
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28.08.2020 00:45 Ответить
как-то все смутно описано и не указано в2в как объект не понятно почему! сильно некоторые хотели чтобы власти прижали гонту, вот и получайте. теперь снова будет пауза в выплатах пока будут разбиратся...класс
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28.08.2020 08:54 Ответить
теперь снова будет пауза в выплатах пока будут разбиратся...класс

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Жди мИня и я вернусь,только очень жди.В очередь Буратины,в очередь.
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28.08.2020 09:07 Ответить
неприятные новости! согласна что нигде не указано что за компания и тд. все догадались!!! интересно просто кому дорогу перешли и что в действительности случилось! печаль в том что выплаты пооходу на стопе будут. ххейтеры проекта ликуйте, но уверенна это не надолго
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28.08.2020 09:05 Ответить
Ребятки, ну вот сколько можно? Где доказательства того, что это В2В? Вот не успокоятся никак конкуренты. Так осквернять...
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28.08.2020 09:34 Ответить
Это называется "подрастить кабанчика". А потом - "чик"! Плебс, как обычно - в дураках, доход получили нужные люди, а СМИ рассказали о том, как восторжествовала справедливость и что злодеи покараны. Достойные ученики ВФЯ и компании.
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28.08.2020 10:18 Ответить
Это вообще смахивает на один из методов давления на бизнес. На своей странице СБУ не сделало официальных заявлений по поводу того, у кого были обыски. Просто сделали обзор, а сми с радостью без разбора расспространило эту новость. Если бы были обыски у В2В и они им могли что-то предъявить, то вряд ли бы они сегодня работали. А все магазины работают.
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28.08.2020 12:32 Ответить
https://youtu.be/qj7XHKehNGI ... посмотрите.. бигус..
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28.08.2020 13:15 Ответить
А що це за держава, в якій таке можливе? Просто в черговий раз пересвідчуюсь, що у нас не держава, а кримінальний бантустан під орудою Авакова-Зеленського. З чим нас усіх і вітаю...
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28.08.2020 19:07 Ответить
Не понимаю, откуда инфа что это именно б2б. На фото ничего нет с намеком на салоны
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28.08.2020 21:04 Ответить
Очень не однозначное мнение по этому поводу
Учитывая что магазины продолжают работать . Думаю все будет ок
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30.08.2020 10:32 Ответить
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