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Подполковника СБУ будут судить из-за незаконной "прослушки" граждан, - прокуратура

Подполковника СБУ будут судить из-за незаконной

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины. Его обвиняют в незаконной "прослушке" телефонных разговоров граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Обвинительный акт по ч.2 ст. 163, ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны телефонных разговоров, которые передаются средствами связи, служебного подлога и получения неправомерной выгоды).

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"Сотрудник СБУ с целью личного обогащения неоднократно нарушал тайну телефонных разговоров... В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи", - сообщили в Офисе генпрокурора.

В дальнейшем он продавал разговоры посторонним лицам, требуя за это 25 тысяч грн взятки.

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Автор: 

прослушка (348) СБУ (19861)


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Топ комментарии
+7
Вже потрібно б кловуна почати судити. Це справа не дуже швидка.
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27.08.2020 00:21
+4
Удивили! Почти каждая охранная контора может за деньги через тех же сотрудников СБУ организовать прослушку любого номера, хоть в Киеве, хоть в Украине; хоть мобильного, хоть стационарного.
Это не реклама.
Это реалии.
Украина. Территория беззакония и бесстыдства.
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27.08.2020 01:39
+3
А кто сейчас пре Зе дент ? Причем тут Порох ,ботяра? Хотя понятно , тебе же платят заикилознаки по темнику на Пороха. В стране все зе- опа, а тебе плохо в штаны навалял ☝🏻☝🏻☝🏻
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27.08.2020 07:22
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Вже потрібно б кловуна почати судити. Це справа не дуже швидка.
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27.08.2020 00:21 Ответить
Я конечно может открою гостайну, но у нас купить за штуку зеленых можно любой обычный произошедший разговор по мобильным телефонам.
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27.08.2020 00:45 Ответить
Це при Потроху так було, тепер складніше.
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27.08.2020 05:56 Ответить
А кто сейчас пре Зе дент ? Причем тут Порох ,ботяра? Хотя понятно , тебе же платят заикилознаки по темнику на Пороха. В стране все зе- опа, а тебе плохо в штаны навалял ☝🏻☝🏻☝🏻
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27.08.2020 07:22 Ответить
Зараз дешевше.
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27.08.2020 07:24 Ответить
Зараз все дорожче і складніше,ніж при пороху, прихована інфляція , це називається. І роботу знайти складніше, і замовника, а от мінімалка виросла, то багатьох повиганяють з роботи взагалі
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27.08.2020 07:46 Ответить
Полгода назад тоже покупали ))) В районе штуки. Если что-то более серьезное, то 3-5 может быть.
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27.08.2020 14:36 Ответить
Таке неподобство (безобразие) масово почалось на початку 2000р. Хто памятає, затримували приватних осіб з чемоданами "Акула". Потім сот.звязок став стійкішим, апаратура задорога, тільки держ.структури могли собі дозволити $мільйонну техніку + з серверів оператора можна зняти за рішенням суду або за великі $. Споживачами в основному були і є бізнесмени.
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27.08.2020 07:46 Ответить
Удивили! Почти каждая охранная контора может за деньги через тех же сотрудников СБУ организовать прослушку любого номера, хоть в Киеве, хоть в Украине; хоть мобильного, хоть стационарного.
Это не реклама.
Это реалии.
Украина. Территория беззакония и бесстыдства.
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27.08.2020 01:39 Ответить
При Скоропадском такого не было.
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27.08.2020 06:51 Ответить
Може і було, тільки ми не знаємо, бо тоді спецслужби уміли зберігати таємниці, ніяких флешок не передавали, не архівували
не записували, почули єресь в телефонній розмові, і всіх носіїв переформатували
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27.08.2020 07:55 Ответить
 
 