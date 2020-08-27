Подполковника СБУ будут судить из-за незаконной "прослушки" граждан, - прокуратура
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины. Его обвиняют в незаконной "прослушке" телефонных разговоров граждан.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Обвинительный акт по ч.2 ст. 163, ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны телефонных разговоров, которые передаются средствами связи, служебного подлога и получения неправомерной выгоды).
"Сотрудник СБУ с целью личного обогащения неоднократно нарушал тайну телефонных разговоров... В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи", - сообщили в Офисе генпрокурора.
В дальнейшем он продавал разговоры посторонним лицам, требуя за это 25 тысяч грн взятки.
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Это реалии.
Украина. Территория беззакония и бесстыдства.
не записували, почули єресь в телефонній розмові, і всіх носіїв переформатували