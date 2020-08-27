Підполковника СБУ судитимуть через незаконну "прослушку" громадян, - прокуратура

Прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо підполковника одного з регіональних органів Служби безпеки України. Його звинувачують у незаконній "прослушці" телефонних розмов громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Так, направлено обвинувальний акт за ч.2 ст. 163, ч. 1 ст. 366 і ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (порушення таємниці телефонних розмов, які передаються засобами зв'язку, службового підроблення та одержання неправомірної вигоди).

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"Співробітник СБУ з метою особистого збагачення неодноразово порушував таємницю телефонних розмов... Зокрема, на підставі підроблених офіційних документів, з використанням службового становища, він незаконно отримував інформацію про телефонні з’єднання та розмови абонентів мобільного зв’язку", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

У подальшому він продавав розмови стороннім особам, вимагаючи за це 25 тис. грн хабаря.

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