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Підполковника СБУ судитимуть через незаконну "прослушку" громадян, - прокуратура

Підполковника СБУ судитимуть через незаконну

Прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо підполковника одного з регіональних органів Служби безпеки України. Його звинувачують у незаконній "прослушці" телефонних розмов громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Так, направлено обвинувальний акт за ч.2 ст. 163, ч. 1 ст. 366 і ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (порушення таємниці телефонних розмов, які передаються засобами зв'язку, службового підроблення та одержання неправомірної вигоди).

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"Співробітник СБУ з метою особистого збагачення неодноразово порушував таємницю телефонних розмов... Зокрема, на підставі підроблених офіційних документів, з використанням службового становища, він незаконно отримував інформацію про телефонні з’єднання та розмови абонентів мобільного зв’язку", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

У подальшому він продавав розмови стороннім особам, вимагаючи за це 25 тис. грн хабаря.

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Автор: 

прослуховування (206) СБУ (12780)


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Топ коментарі
+7
Вже потрібно б кловуна почати судити. Це справа не дуже швидка.
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27.08.2020 00:21
+4
Удивили! Почти каждая охранная контора может за деньги через тех же сотрудников СБУ организовать прослушку любого номера, хоть в Киеве, хоть в Украине; хоть мобильного, хоть стационарного.
Это не реклама.
Это реалии.
Украина. Территория беззакония и бесстыдства.
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27.08.2020 01:39
+3
А кто сейчас пре Зе дент ? Причем тут Порох ,ботяра? Хотя понятно , тебе же платят заикилознаки по темнику на Пороха. В стране все зе- опа, а тебе плохо в штаны навалял ☝🏻☝🏻☝🏻
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27.08.2020 07:22
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Вже потрібно б кловуна почати судити. Це справа не дуже швидка.
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27.08.2020 00:21 Відповісти
Я конечно может открою гостайну, но у нас купить за штуку зеленых можно любой обычный произошедший разговор по мобильным телефонам.
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27.08.2020 00:45 Відповісти
Це при Потроху так було, тепер складніше.
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27.08.2020 05:56 Відповісти
А кто сейчас пре Зе дент ? Причем тут Порох ,ботяра? Хотя понятно , тебе же платят заикилознаки по темнику на Пороха. В стране все зе- опа, а тебе плохо в штаны навалял ☝🏻☝🏻☝🏻
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27.08.2020 07:22 Відповісти
Зараз дешевше.
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27.08.2020 07:24 Відповісти
Зараз все дорожче і складніше,ніж при пороху, прихована інфляція , це називається. І роботу знайти складніше, і замовника, а от мінімалка виросла, то багатьох повиганяють з роботи взагалі
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27.08.2020 07:46 Відповісти
Полгода назад тоже покупали ))) В районе штуки. Если что-то более серьезное, то 3-5 может быть.
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27.08.2020 14:36 Відповісти
Таке неподобство (безобразие) масово почалось на початку 2000р. Хто памятає, затримували приватних осіб з чемоданами "Акула". Потім сот.звязок став стійкішим, апаратура задорога, тільки держ.структури могли собі дозволити $мільйонну техніку + з серверів оператора можна зняти за рішенням суду або за великі $. Споживачами в основному були і є бізнесмени.
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27.08.2020 07:46 Відповісти
Удивили! Почти каждая охранная контора может за деньги через тех же сотрудников СБУ организовать прослушку любого номера, хоть в Киеве, хоть в Украине; хоть мобильного, хоть стационарного.
Это не реклама.
Это реалии.
Украина. Территория беззакония и бесстыдства.
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27.08.2020 01:39 Відповісти
При Скоропадском такого не было.
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27.08.2020 06:51 Відповісти
Може і було, тільки ми не знаємо, бо тоді спецслужби уміли зберігати таємниці, ніяких флешок не передавали, не архівували
не записували, почули єресь в телефонній розмові, і всіх носіїв переформатували
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27.08.2020 07:55 Відповісти
 
 