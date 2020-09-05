РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13592 посетителя онлайн
Новости Фото Местные выборы-2020
28 295 146

Мэра Днепра Филатова облили зеленкой. ФОТОрепортаж

В Днепре мэра Бориса Филатова облили зеленкой во время встречи с местными жителями.

Об этом сообщил сам Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Один мой старый товарищ сказал когда-то хорошую фразу: "Боря, ты - реальный везунчик, потому что с тобой воюют мрази и идиоты, которые, в принципе, ничего не могут тебе сделать, потому что они - мрази. И идиоты". Друзья мои, они - в агонии. Они придумали все, что могли: сфабрикованные уголовные дела, грязь в медиа, подкуп депутатов, ложь, проплаченные митинги, "активистов" и "общественников". Они - в агонии. Единственное, на что они остались способны - это кидаться зелёнкой Мэра Днепра Филатова облили зеленкой 01:))) Они думали, что я их боюсь, убегу, спрячусь. А я продолжаю проводить встречи даже слегка изменив цвет:)) Вы можете меня теперь только убить. Потому, что я никогда не позеленею. Как бы вам этого не хотелось. Вам, поганой падали, отдавшей мой родной Город на разграбление бандитам и олигархам", - рассказал мэр Днепра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэра Днепра Филатова "забыли" пригласить на встречу Зеленского в аэропорт и хотели заманить на "проплаченный криминальным авторитетом Нариком митинг"

Мэра Днепра Филатова облили зеленкой 02
Мэра Днепра Филатова облили зеленкой 03
Мэра Днепра Филатова облили зеленкой 04
Мэра Днепра Филатова облили зеленкой 05
Мэра Днепра Филатова облили зеленкой 06
Мэра Днепра Филатова облили зеленкой 07
Мэра Днепра Филатова облили зеленкой 08
Мэра Днепра Филатова облили зеленкой 09

Автор: 

Днепр (4418) местные выборы (2752) нападение (2215) Филатов Борис (561)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+67
Я не житель Днепра, но мэр этого славного города мне очень импонирует.
показать весь комментарий
05.09.2020 17:01
+49
ЗЕльоные уписались в шершавых руках Бориса



Боря, дави ЗЕльоную нечисть !
показать весь комментарий
05.09.2020 17:10
+43
Зебіли попиталісь обратіть в свою вєру порядочного чєловєка!
показать весь комментарий
05.09.2020 17:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Адресу давай, сміливий такий-я через Козильники поїду. Поговоримо.
показать весь комментарий
05.09.2020 19:34 Ответить
Через які нахрен "Козильники"? Ти вже сі впив?
показать весь комментарий
05.09.2020 19:40 Ответить
З Боберського через Лєвандовку їхати 25 хв. максимум в Брюховичі. Біля Янівського нове кільце зробили. Чого відтягувати, Мироську? Чи вже сі всрав?
показать весь комментарий
05.09.2020 19:26 Ответить
Давай адресу, наляйщик, мені таксі не потрібне,мусорило.
показать весь комментарий
05.09.2020 19:28 Ответить
Чого ж це "мусорило" раптом? Зовсім ні. Так шо давай на Володимира Івасюка, 4.Погляну на Мироська з американщини. Може тобі вийде сьогодні не на Топольній ночувати, якщо фартовий.
показать весь комментарий
05.09.2020 19:33 Ответить
Це точно твоя адреса, свиня киздива,?- а то такі сі куни як ти звикли прикриватись.
показать весь комментарий
05.09.2020 19:35 Ответить
Де Брюховичі і де Володимира Івасюка, свиня?! *****, писдун. Дай адресу де ти живеш.
показать весь комментарий
05.09.2020 19:39 Ответить
В Брюховичах є вулиця Володимира Івасюка. Ти цього не знав, Мироську?
показать весь комментарий
05.09.2020 19:41 Ответить
Дубинский - ненавидит Шапошникова = Шапошников очень добрый.
Дубинский - ненавидит Филатова....

Может Филатов просто православный и боится Боба и Беба))
показать весь комментарий
05.09.2020 18:23 Ответить
Крутой мужик филатов, уделывает зелену шваль, аж любо дорого смотреть)
показать весь комментарий
05.09.2020 18:30 Ответить
Боря Филатов,конечно далёк от идеала,но для меня он или такие как он гораздо более симпатичны чем ЗЕбилы и ихняя шобла-ё@ла!!!
показать весь комментарий
05.09.2020 18:31 Ответить
А хто ідеальний, просто мужик на своєму місці, от зефілітики і сходять на лайно.
показать весь комментарий
05.09.2020 20:30 Ответить
Дураки, Филатов уже давно прошёл ту черту, где хотелось заработать много денег, теперь ему хочется сделать что то хорошее для своего города. Учтите это, жители славного города Днепра.
показать весь комментарий
05.09.2020 18:34 Ответить
Денег никогда не бывает много.
показать весь комментарий
05.09.2020 18:45 Ответить
А где их брать? Украина не Россия.
показать весь комментарий
05.09.2020 18:54 Ответить
«В бідності, не мати недостачі,
В багатстві лишку».
показать весь комментарий
05.09.2020 19:56 Ответить
Не переживайте! Город всё видит и знает.
А ворошиловкого стрелка уже вычислили, осталось догнать... хотя... кому нужен этот кусок дерьма.
показать весь комментарий
05.09.2020 18:53 Ответить
Интересно, откуда ветерок подул.
показать весь комментарий
05.09.2020 18:56 Ответить
А если посмотреть декларацию?

"Міський голова Дніпра Борис Філатов отримав 9,5 мільйона гривень від спільного з Генадієм Корбаном приватного підприємства «Енергія»...

Підприємство «Енергія» входить до «групи Геннадія Корбана». Основним напрямком діяльності компаній групи є нерухомість, зокрема готелі та торгівельні центри."
Мера Дніпра Філатова облили зеленкою - Цензор.НЕТ 1881
показать весь комментарий
05.09.2020 19:05 Ответить
Есть вещи, на которые сегодня надо закрыть глаза, амнистировать все доходы 90-х годов. Тяжело это воспринимать, та нет.
показать весь комментарий
05.09.2020 19:18 Ответить
И что? Это вы к чему? А ничего, что Филатову принадлежит "Пассаж" - один из крупнейших торговых центров Днепра? Куча недвижимости, сдаваемой в аренду. Это его собственность до 2014 года. Долларовый миллионер, прошёл подготовку космонавтов в США... А мэр, это чиновник 1 категории, и ему запрещена хоз деятельность. Так шо, всё бросить? Или вам подарить? Или отдать в управление знающим людям?
показать весь комментарий
05.09.2020 20:06 Ответить
Ахахахахах пройдись по центру города и завали свое брехливое рыгало, на центральном проспекте все здания облезлые, тротуаров нет, асфальта нет. Альтернативы филатову нет, но он еще тот мудак.
показать весь комментарий
05.09.2020 20:13 Ответить
Да, Проспект перекопали... так Метро строят. Вы на стройке когда-нибудь бывали... видели там клумбы с розами? Нет смысла что-то делать на Проспекте пока идёт стройка! А фасады делают. Вы забыли, как ещё пять лет назад Город был завешан тряпками с облезлой рекламой какого нибудь мудака. Ругаться хотелось!!! Сняли, и начали приводить Город в порядок. Быстро только кошки ... И таки да! Филатову альтернативы нет. Тебе , мудаку я город не доверю.
показать весь комментарий
05.09.2020 20:27 Ответить
Скажи этому без альтернативному Филатову, что скоро у него завалится Художественный Музей...
Мера Дніпра Філатова облили зеленкою - Цензор.НЕТ 9589
показать весь комментарий
05.09.2020 21:08 Ответить
Этот музей вообще не в тему, это собственность областного совета, город ею не владеет. Но и без этого здания есть множество облезлых. Но почему не показывать здания, фасады которых отреставрировали? Ну да, можно приводить в пример Китай там, Японию, где огромные провалы заделывают за неделю и строят огромные мосты быстрей, чем у нас небольшим делают ремонт. Только сравнивать нужно и возможности тоже - финансовые, например. Что нет новых троллейбусов, есть и немало - комфортные, хорошие. Но люди хотят чтобы, оп, и сразу по всему городу такие. А бюджет есть? Даже если из бюджета ничего не красть, он мизерный по сравнению с бюджетами таких же городов в ЕС.
показать весь комментарий
05.09.2020 22:02 Ответить
Здесь главное слово "не красть"....
Взять, на пример, долгострой в Херсоне с 2013 года. Бюджет у города не большой, но запросы и выделение на строительство впечатляют.

http://www.t.ks.ua/dovedenie-do-uma-samogo-masshtabnogo-i-samogo-skandalnogo-dolgostroya-hersona-snova-podorozhalo-do Доведение до ума самого масштабного и самого скандального долгостроя Херсона снова подорожало - до 814 млн. грн

А здесь освоено 216 млн гр
Мера Дніпра Філатова облили зеленкою - Цензор.НЕТ 3297
показать весь комментарий
05.09.2020 22:19 Ответить
Метро строят с 81 года, но это не значит что на центральном проспекте не должно быть асфальта и про фасады помалкивал бы, сделали пару домов с фасадов, показать какой филатов работяга а сзади так и оставили и все. Помню недавно он хотел тупик Коломойского назвать, так вот боброва надо переименовать в проспект Филатова, он в начале карьеры кричал что там базар, а должны пожарные ездить, вот сходи и посмотри какие там колдаебы и болото.
показать весь комментарий
06.09.2020 18:30 Ответить
Только дурак может считать, что такая черта существует. Посмотри на Порошенко
показать весь комментарий
05.09.2020 20:14 Ответить
Порошенко при чём к Филатову? При чём Филатов к Порошенко +?
показать весь комментарий
05.09.2020 20:26 Ответить
Абсолютно не при чем. Наглядный пример ненасытного олигарха, готового на все
показать весь комментарий
05.09.2020 20:47 Ответить
эти зеленые руки "ничогонекралы"
показать весь комментарий
05.09.2020 18:58 Ответить
нужно было кислотой этого ********
показать весь комментарий
05.09.2020 19:04 Ответить
оно вам вернется это пожелание
показать весь комментарий
05.09.2020 19:17 Ответить
Разумков молодой РЫГ в свое время и политтехнолог ЗЕНЕлохов - это его креативчик 100 %
показать весь комментарий
05.09.2020 19:12 Ответить
Хотя корчит из себя ангела во плоти ...
показать весь комментарий
05.09.2020 19:13 Ответить
Таких мерив нам побольше в УкраиниРеспект Филатову
показать весь комментарий
05.09.2020 19:33 Ответить
где телохранители цахал с пейсами не отсекли террорестический замах
показать весь комментарий
05.09.2020 19:53 Ответить
Зеленый какой то нехороший цвет - за него скоро будут морду бить и не только.
показать весь комментарий
05.09.2020 20:06 Ответить
Воров из команды свинарчуков Порошенка не любят нигде, - пусть скажут спасибо что обливают зеленкой, а не говном.
показать весь комментарий
05.09.2020 21:06 Ответить
Не смогли затащить в зелёные, решили хотя бы перекрасить 🤡
показать весь комментарий
05.09.2020 21:20 Ответить
Так вроде это не зеленка, а синька. Синяя. Хотя может это у меня что-то с цветами на экране не то.
показать весь комментарий
06.09.2020 06:54 Ответить
"Гениально": реакцию недовольных жителей Днепра на себя, любимого, свалить на "зеленых". Только у Бори на это "ума" хватило. Так зеленкой у нас давно обливают мразей во власти (хотя бы тех же рыгов). Так что не свисти,"мостростроитель" хре нов.
показать весь комментарий
05.09.2020 21:58 Ответить
Ну вот и началась "виборча компания".
показать весь комментарий
06.09.2020 06:52 Ответить
Кстати о лошадях! А вам не кажется что эту рекламу ....с зонтиком!...где то украли? ?..
https://twitter.com/scamp_rogue/status/1302147848927019008?s=09
показать весь комментарий
06.09.2020 07:14 Ответить
Боже, Борис Альбертович, как вы сдали ( Держитесь пожалуйста! Нам еще нужно вместе Украину спасать от этой разной падали и зеленой сволочи!
показать весь комментарий
06.09.2020 11:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 