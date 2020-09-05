Мэра Днепра Филатова облили зеленкой. ФОТОрепортаж

В Днепре мэра Бориса Филатова облили зеленкой во время встречи с местными жителями.

Об этом сообщил сам Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Один мой старый товарищ сказал когда-то хорошую фразу: "Боря, ты - реальный везунчик, потому что с тобой воюют мрази и идиоты, которые, в принципе, ничего не могут тебе сделать, потому что они - мрази. И идиоты". Друзья мои, они - в агонии. Они придумали все, что могли: сфабрикованные уголовные дела, грязь в медиа, подкуп депутатов, ложь, проплаченные митинги, "активистов" и "общественников". Они - в агонии. Единственное, на что они остались способны - это кидаться зелёнкой :))) Они думали, что я их боюсь, убегу, спрячусь. А я продолжаю проводить встречи даже слегка изменив цвет:)) Вы можете меня теперь только убить. Потому, что я никогда не позеленею. Как бы вам этого не хотелось. Вам, поганой падали, отдавшей мой родной Город на разграбление бандитам и олигархам", - рассказал мэр Днепра.

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