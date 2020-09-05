Мэра Днепра Филатова облили зеленкой. ФОТОрепортаж
В Днепре мэра Бориса Филатова облили зеленкой во время встречи с местными жителями.
Об этом сообщил сам Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Один мой старый товарищ сказал когда-то хорошую фразу: "Боря, ты - реальный везунчик, потому что с тобой воюют мрази и идиоты, которые, в принципе, ничего не могут тебе сделать, потому что они - мрази. И идиоты". Друзья мои, они - в агонии. Они придумали все, что могли: сфабрикованные уголовные дела, грязь в медиа, подкуп депутатов, ложь, проплаченные митинги, "активистов" и "общественников". Они - в агонии. Единственное, на что они остались способны - это кидаться зелёнкой :))) Они думали, что я их боюсь, убегу, спрячусь. А я продолжаю проводить встречи даже слегка изменив цвет:)) Вы можете меня теперь только убить. Потому, что я никогда не позеленею. Как бы вам этого не хотелось. Вам, поганой падали, отдавшей мой родной Город на разграбление бандитам и олигархам", - рассказал мэр Днепра.
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Дубинский - ненавидит Филатова....
Может Филатов просто православный и боится Боба и Беба))
В багатстві лишку».
А ворошиловкого стрелка уже вычислили, осталось догнать... хотя... кому нужен этот кусок дерьма.
"Міський голова Дніпра Борис Філатов отримав 9,5 мільйона гривень від спільного з Генадієм Корбаном приватного підприємства «Енергія»...
Підприємство «Енергія» входить до «групи Геннадія Корбана». Основним напрямком діяльності компаній групи є нерухомість, зокрема готелі та торгівельні центри."
Взять, на пример, долгострой в Херсоне с 2013 года. Бюджет у города не большой, но запросы и выделение на строительство впечатляют.
http://www.t.ks.ua/dovedenie-do-uma-samogo-masshtabnogo-i-samogo-skandalnogo-dolgostroya-hersona-snova-podorozhalo-do Доведение до ума самого масштабного и самого скандального долгостроя Херсона снова подорожало - до 814 млн. грн
А здесь освоено 216 млн гр
https://twitter.com/scamp_rogue/status/1302147848927019008?s=09