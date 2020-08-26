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Мэра Днепра Филатова "забыли" пригласить на встречу Зеленского в аэропорт и хотели заманить на "проплаченный криминальным авторитетом Нариком митинг"

Мэра Днепра Филатова

Мэр Днепра Борис Филатов обнародовал позицию относительно событий во время визита в город президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний визит президента в Днепр превратился в дурно пахнущее шоу. Митинги, провокации, плакаты, городские сумасшедшие, ложь. И я, как мэр миллионного города, обязан объясниться, в первую очередь, перед земляками", - пояснил он.

Филатов уверен, что организаторами "дурно пахнущего шоу" были "лизоблюды и обманщики", которым доверился Зеленский, "как в своем офисе, так и на местах".

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Указанные люди "преследуют свои интересы, используя артистов различных жанров: от чревовещателей до силовых гимнастов".

"Начну с того, что в нарушение официального протокола, меня никто не собирался приглашать на встречу первого лица государства в аэропорт. Это - беспрецедентный случай в политической истории Украины. Руководители могут откровенно недолюбливать друг друга, но не имеют права превращать официальные мероприятия в ристалище выяснений отношений и сведения личных счетов. Утром, когда борт "номер один" был в воздухе, а именно, в 8:45 из ОГА набрали мою приемную и потребовали явиться в аэропорт, что априори невозможно, потому, что самолет садился уже в 9:20! Понятно, что это была чистой воды подстава, потому, что: списки встречающих, охранные мероприятия, согласование с УДО, перекрытые улицы и пр. Фактически меня хотели привезти не на официальную церемонию встречи, а на проплаченный криминальным авторитетом Нариком (Александр Петровский. - Ред.) митинг, который вчера собирали по всему городу за 600 гривен "с лица" и разместили на аэропортовой "развилке" по пути следования кортежа", - сообщил Филатов.

Он также раскритиковал "вранье министра Криклия в аэропорту" ("вот-вот и начнем строить", хотя, по информации ресурса "Прозорро", торги не состоялись) и остальной "цирк": "местные борцуны с плакатами, в том числе из тех, кто писал на меня все эти годы заявления во все правоохранительные органы страны, крики, вопли и провокации".

В то же время, Филатов подчеркнул, что "Днепр всегда рад гостям", "и делать такое шоу - это, в первую очередь, проявить неуважение не к мэру, а к всей территориальной громаде".

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"Для того, чтобы перестать быть участником шоу, нужно понять, что страну не построишь при помощи интриганов, которые играют на личных обидах и страхах. Что в политике нужно опираться лишь на тех, кто привык просто работать. РАБОТАТЬ. А не молоть языком, обманывать, выдавать желаемое за действительное и решать личняки. А еще. Еще людям, которые обещали новые стандарты в политике, не стоило сливать свои депутатские списки под мафиози и олигархов", - отметил мэр Днепра.

Однако он ждет "новую серию дурно пахнущего шоу" - "снова с обысками и автоматчиками из Киева".

Мэра Днепра Филатова забыли пригласить на встречу Зеленского в аэропорт и хотели заманить на проплаченный криминальным авторитетом Нариком митинг 01

Напомним, 26 августа президент Украины Владимир Зеленский посетил Днепропетровскую область. В программе - знакомство с ходом реконструкции инфраструктурных объектов, входящих в Национальную программу "Большая стройка", и примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года, визиты на местные предприятия и в школу, совместная с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом встреча с ветеранами АТО / ООС, участниками проекта "Invictus Kryvbas", и осмотр производственных мощностей одного из предприятий.

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Автор: 

Днепр (4398) Зеленский Владимир (20234) Филатов Борис (561) Петровский Александр (31)


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Топ комментарии
+54
Звісно, що не запросили, бо інакше він нагадав би Зе, що той програв парі і має заплатити за будівництво аеропорту.
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26.08.2020 18:04
+53
Когда выбираешь президентом клоуна наивно ожидать что жизнь в стране не превратится в цирк.
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26.08.2020 18:07
+33
Жалкое, ничтожное и мстительное ЗЕдерьмо,показало всю свою чмошную суть
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26.08.2020 18:12
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Правила форума Совет форумчан
Звісно, що не запросили, бо інакше він нагадав би Зе, що той програв парі і має заплатити за будівництво аеропорту.
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26.08.2020 18:04 Ответить
визит президента .... дурно пахнущее шоу

что еще можно добавить ?
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26.08.2020 22:32 Ответить
Ну конечно же добавить концерт президента на рояле со спущенными красными труселям 🤡
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26.08.2020 23:54 Ответить
Тут не додавати треба, а прибирати. Після шоу, звісно. Аби не смерділо.
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27.08.2020 10:09 Ответить
Для клоунов это все нормально
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26.08.2020 18:06 Ответить
Когда выбираешь президентом клоуна наивно ожидать что жизнь в стране не превратится в цирк.
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26.08.2020 18:07 Ответить
Ещё один провокатор. Не трогай мову. Нахера провоцируешь! Потом такие как ты орут: на радном языке не дают гаварить, бандеры!
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26.08.2020 18:47 Ответить
Шо тоже не получается выучить? Поработай над челюстью
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26.08.2020 19:29 Ответить
мерзский лапоть выпнулся.
Чё ты здесь трёшься между людей, убогий?
Иди к своим - на паРаша.сру...
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26.08.2020 19:38 Ответить
вот ты кацапа,еще езыками в фейсбучеке поруководи...
когда уже вам чебурнет проведут и отрежут от интернета?
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26.08.2020 18:47 Ответить
тобi яка рiдна буде ? Американська,судячи з прапорця
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26.08.2020 18:59 Ответить
Жалкое, ничтожное и мстительное ЗЕдерьмо,показало всю свою чмошную суть
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26.08.2020 18:12 Ответить
Не є фаном Філатова але це зелене чмо опустився вже нижче бордюра..
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26.08.2020 18:16 Ответить
Тяжело иметь дело с нариком!
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26.08.2020 18:16 Ответить
"Сегодняшний визит президента в Днепр превратился в дурно пахнущее шоу".

Оцінка 12 балів!
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26.08.2020 18:17 Ответить
Интересно, как вiслюк оманский будет петлять от мэра Черкас... Даже не представляю, как оно будет ходить в маком бронепамперсе... Предлагаю блогерам это снимать нонстоп и онлайн
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26.08.2020 18:18 Ответить
вопрос к мэру Днепра.а какого туя спрашивается этот авторитет криминальный гуляет у вас на свободе?не можете с ним справится не жалуйтесь!а то шо Зечмо на вас обиженное то такэ.на обиженных воду возят и член ложат!
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26.08.2020 18:35 Ответить
Ты либо провокатор, либо идиот. Какое отношение мер имеет к полиции? Что он может сделать с криминальным авторитетом? Это вопрос правохранителей которые подчиняются Зечмо, ему эти претензии и выставляй.
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26.08.2020 18:42 Ответить
идиот стандартный кацапский .они вон как у себя в ульяновске остановки строят

Мэра Днепра Филатова "забыли" пригласить на встречу Зеленского в аэропорт и хотели заманить на "проплаченный криминальным авторитетом Нариком митинг" - Цензор.НЕТ 1633
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26.08.2020 18:49 Ответить
😁😁😁
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26.08.2020 18:58 Ответить
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26.08.2020 19:39 Ответить
Ну, хоть в каком-то из российских городах подумали о людях - вечно какой-то пьяный водила влетает на остановку. А так люди в безопасности подождут автобус и выйдут их убежища, когда транспортное средство совершит полную остановку.
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27.08.2020 00:23 Ответить
та это ты и провокатор и идиот.мэр города по рангу самый старший в городе ему подчиняется начальник полиции города.
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26.08.2020 18:51 Ответить
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26.08.2020 18:58 Ответить
https://censor.net/user/310486 - ты дебил ...Полицией и судами мэр не командует

СОВСЕМ ....
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26.08.2020 19:01 Ответить
от дебила слышу.
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26.08.2020 19:09 Ответить
Я смотрю ты нарваный. Может тебя забанить к херам собачьим?.
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26.08.2020 19:18 Ответить
Читайте документы.
Ну хоть когда нибудь.
Тогда и мозги появятся и аргументы, а не высеры, типа Вашего.
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26.08.2020 20:31 Ответить
Статья 15. Территориальные органы полиции.
Руководители территориальных органов полиции назначаются на должности и увольняются с должностей руководителем полиции в согласовании с Министром внутренних дел Украины.

Конкретно Аваковым которого назначил янелох Зечмовский.

Статья 5. Взаимодействие полиции с органами государственной власти и органами местного самоуправления[https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&section=6 править ]

Полиция в процессе своей деятельности взаимодействует с органами правопорядка и другими органами государственной власти, а также органами местного самоуправления в соответствии с законом и другими нормативно-правовыми актами.
Учи матчасть.
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26.08.2020 19:16 Ответить
ну во первых не криминальный авторитет, а уважаемый бизнесмен , во вторых это ведь он Томос добыл, а петруха только примазался,посмотрите фото тех времен.
https://censor.net/news/3105155/na_podpisanii_tomosa_byl_zamechen_biznesmen_petrovskiyi_kotorogo_nazyvayut_kriminalnym_avtoritetom_narikom
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26.08.2020 20:03 Ответить
тебе Томос покоя не дает, **** ешная?
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26.08.2020 20:45 Ответить
ПНХ хамло,здесь боярки нет.
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26.08.2020 20:59 Ответить
Для українців Боярка це місто, а лише для таких як ти, кацапчику гундяєвський, бухло. І не чіпай Томос, курво.
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26.08.2020 21:07 Ответить
Так я на відміну від тебе. мавпа гвинторога і є українець. Томос я не чіпав, лише негедав що в ті часи Нарік для соевих був найкращім другом, а зараз ні,темники змінились?.
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27.08.2020 07:39 Ответить
Борис Філатов, Мер Дніпра не знає що Дніпро це Україна і в Україні є своя мова? І це на 7 році війни з Росією!!! Так що обидва клоуни - Філатов та його побратим Зеленський, обидва не поважають Український Народ і Україну які їм дали високі державні пости.
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26.08.2020 18:37 Ответить
Ещё один провокатор. Не трогай мову. Нахера опять говно рагоняешь!
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26.08.2020 18:44 Ответить
а в чем "провокация" то? в том шо этот поц нарушаёт закон? нё?
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26.08.2020 19:13 Ответить
Не включай дурака. Ты знаешь в чём провокация.
И делаешь это специально.
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26.08.2020 19:20 Ответить
нё знаю т.к. не вижу провокации. че провокационного в том шоп напомнить шо чинуши обязаны и шо не должны делать то?
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26.08.2020 21:35 Ответить
Скажи, как тебе живётся идиотом?
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26.08.2020 21:49 Ответить
дебіл не в курсі, що Фейсбук це не український державний ресурс
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26.08.2020 20:06 Ответить
ты не в курсе? я то знаю шо неофиц., но он на нем делает заявления, прямо кас. его работы. ну и на работе он тоже не на французском вякает.
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26.08.2020 21:34 Ответить
а ти сам чого тут на свинособачій пишеш
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26.08.2020 22:01 Ответить
а я че, мэр? или мент?(кстати избили негров в Киеве, так негры говорили по-нашему, а мусор - по-кацапски)
а мне так удобно ибо у нас сраный апостроф
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27.08.2020 07:46 Ответить
а яка мова у Нiмеччинi ??
Нихт ферштейн
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26.08.2020 19:02 Ответить
Если такое сказал значит криминала на Филатова у зели нет. Самостоятельный мер в контрах с Киевом воровать в наглую побоится. Это многого стоит. Все кто за ковид у зели на крючке.
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26.08.2020 18:40 Ответить
Это - беспрецедентный случай в политической истории Украині, в Черновцах было всё также,мера тоже не пригласили..
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26.08.2020 18:56 Ответить
Да у нас фигня с мерами и счас полная.
Зепед приехал...и,как обычно пожар, сгорел здороый завод...так что,вы там в Днепре не пускйте этого клоуна дальше аэропорта и рояля в комнате смеха...

А Филатов-мододца!
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26.08.2020 21:01 Ответить
Боря , всё хорошо , ты наш мэр . Цирк приехал и уехал . Клоуны не остались .
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26.08.2020 19:12 Ответить
Шобла гопников припёрлась в Город ломать горожанам рёбра... и как заведено у братков, отметить это обедом. Зебилоиды! - вы такая же падаль, как и ваш избранник - бандит.
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26.08.2020 19:14 Ответить
Борис борись! та ему стыдно смотреть Вам, Борис, в глаза... проигравший всегда ненавидит выигравшего...а еще и привселюдно...(а оно ж такая ехидна мстительно мелочная ...)
ну лишний раз не замарался рукопожатием и все то))))
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26.08.2020 19:27 Ответить
А якщо ще зважити на те, що парі він укладав як особа, що не має до пропонування та виконання (Кабмін) або ухвалення (ВР) Бюджету жодного стосунку, то аеропорт він має побудувати ЗА ВЛАСНІ КОШТИ.
Або хоча б за ті, що вкрадені з "Приватбанку"...
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26.08.2020 19:37 Ответить
Знаю багатьох з Дніпра які дуже позитивно відгукуються про Філатова. Головне щоб більшість знов не вибрала в Дніпрі за гроші Бені Коломойського якогось мініЗебіла а проголосувалв за Філатова.
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26.08.2020 20:14 Ответить
Порохоботам ещё не спустили методички, что про Филатова или плохо, или ничего))
Кандидатом от "СН" на пост мэра Днепра выдвигается действующий депутат "Евр.Солидарности" Рыженко Сергей Анатольевич. А вы говорите нет единства в стране. Вон как быстро примерились "непримиримые". Как вам?))Уже не просто голосуют в унисон в Раде, а уже открыты показывают общественности свою любофф друг у другу. Открылись стало быть, а то до этого корчили из себя латентных)))
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26.08.2020 20:21 Ответить
филя,тебе дали понять что ты списанный материал.
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26.08.2020 20:37 Ответить
А какого приглашения Боря ждёт, это-же не свадьба, по идее ,как хозяин города ,должен-бы встречать но если считаешь, что никто тебе не указ, то какого ты хочешь отношения?
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26.08.2020 20:45 Ответить
Алік Нарік, кореш Потроха, знову у бою.
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26.08.2020 20:52 Ответить
Шо интересно нарик .тоже еврей)))
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26.08.2020 20:56 Ответить
Маленькое, злобное, закомплексованное, мстительное зечучало в своем репертуаре.
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26.08.2020 20:58 Ответить
БОРИС. ТЫ ПРАВ!
старая еврейская притча - если у вас нет собственного городского сумасшедшего, у вас не город а село. Днепр город! А определение - "силовые гимнасты" - супер. Точное определение трутней в погонах. А определение -"Чревовещатели" - относится, скорей всего к Сашку Д. и Максимке Б. в купе с Кирилом Т.
кстати, в чем коренное отличие ВКП (б) и партии "Слуга народа". в ВКП (б) был один Лазарь Моисеевич Каганович а в СН сразу два.
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26.08.2020 21:35 Ответить
Филатову мое уважение.А Нарик смотрю и при новой власти не плохо устроился.Раньше вместе с Петром с фоток не слазил,теперь вот с Ваваном митинги проводит.Как в старом добром фильме "мафия бессмертна".
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26.08.2020 21:35 Ответить
Что-то тема Нарика не раскрыта! Ведь он кореш Пепы, что там говорилось за проплаченный митинг?
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26.08.2020 21:45 Ответить
Филатов плохой мер, но Президент тепершний идёт по пути януковича
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26.08.2020 21:50 Ответить
Филатов --лучший Мер что был у нас в городе
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26.08.2020 22:29 Ответить
Дерьмо завітало у Днепр и тут же завоняло Діти будь ласка хто приперся у Дніпро наше незабвенно зеленочмо
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27.08.2020 00:12 Ответить
Шо там ливнёвки?
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27.08.2020 04:39 Ответить
 
 