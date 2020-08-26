Мэра Днепра Филатова "забыли" пригласить на встречу Зеленского в аэропорт и хотели заманить на "проплаченный криминальным авторитетом Нариком митинг"
Мэр Днепра Борис Филатов обнародовал позицию относительно событий во время визита в город президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшний визит президента в Днепр превратился в дурно пахнущее шоу. Митинги, провокации, плакаты, городские сумасшедшие, ложь. И я, как мэр миллионного города, обязан объясниться, в первую очередь, перед земляками", - пояснил он.
Филатов уверен, что организаторами "дурно пахнущего шоу" были "лизоблюды и обманщики", которым доверился Зеленский, "как в своем офисе, так и на местах".
Указанные люди "преследуют свои интересы, используя артистов различных жанров: от чревовещателей до силовых гимнастов".
"Начну с того, что в нарушение официального протокола, меня никто не собирался приглашать на встречу первого лица государства в аэропорт. Это - беспрецедентный случай в политической истории Украины. Руководители могут откровенно недолюбливать друг друга, но не имеют права превращать официальные мероприятия в ристалище выяснений отношений и сведения личных счетов. Утром, когда борт "номер один" был в воздухе, а именно, в 8:45 из ОГА набрали мою приемную и потребовали явиться в аэропорт, что априори невозможно, потому, что самолет садился уже в 9:20! Понятно, что это была чистой воды подстава, потому, что: списки встречающих, охранные мероприятия, согласование с УДО, перекрытые улицы и пр. Фактически меня хотели привезти не на официальную церемонию встречи, а на проплаченный криминальным авторитетом Нариком (Александр Петровский. - Ред.) митинг, который вчера собирали по всему городу за 600 гривен "с лица" и разместили на аэропортовой "развилке" по пути следования кортежа", - сообщил Филатов.
Он также раскритиковал "вранье министра Криклия в аэропорту" ("вот-вот и начнем строить", хотя, по информации ресурса "Прозорро", торги не состоялись) и остальной "цирк": "местные борцуны с плакатами, в том числе из тех, кто писал на меня все эти годы заявления во все правоохранительные органы страны, крики, вопли и провокации".
В то же время, Филатов подчеркнул, что "Днепр всегда рад гостям", "и делать такое шоу - это, в первую очередь, проявить неуважение не к мэру, а к всей территориальной громаде".
"Для того, чтобы перестать быть участником шоу, нужно понять, что страну не построишь при помощи интриганов, которые играют на личных обидах и страхах. Что в политике нужно опираться лишь на тех, кто привык просто работать. РАБОТАТЬ. А не молоть языком, обманывать, выдавать желаемое за действительное и решать личняки. А еще. Еще людям, которые обещали новые стандарты в политике, не стоило сливать свои депутатские списки под мафиози и олигархов", - отметил мэр Днепра.
Однако он ждет "новую серию дурно пахнущего шоу" - "снова с обысками и автоматчиками из Киева".
Напомним, 26 августа президент Украины Владимир Зеленский посетил Днепропетровскую область. В программе - знакомство с ходом реконструкции инфраструктурных объектов, входящих в Национальную программу "Большая стройка", и примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года, визиты на местные предприятия и в школу, совместная с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом встреча с ветеранами АТО / ООС, участниками проекта "Invictus Kryvbas", и осмотр производственных мощностей одного из предприятий.
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Чё ты здесь трёшься между людей, убогий?
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когда уже вам чебурнет проведут и отрежут от интернета?
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СОВСЕМ ....
Ну хоть когда нибудь.
Тогда и мозги появятся и аргументы, а не высеры, типа Вашего.
Руководители территориальных органов полиции назначаются на должности и увольняются с должностей руководителем полиции в согласовании с Министром внутренних дел Украины.
Конкретно Аваковым которого назначил янелох Зечмовский.
Статья 5. Взаимодействие полиции с органами государственной власти и органами местного самоуправления[https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit§ion=6 править ]
Полиция в процессе своей деятельности взаимодействует с органами правопорядка и другими органами государственной власти, а также органами местного самоуправления в соответствии с законом и другими нормативно-правовыми актами.
Учи матчасть.
https://censor.net/news/3105155/na_podpisanii_tomosa_byl_zamechen_biznesmen_petrovskiyi_kotorogo_nazyvayut_kriminalnym_avtoritetom_narikom
И делаешь это специально.
а мне так удобно ибо у нас сраный апостроф
Нихт ферштейн
Зепед приехал...и,как обычно пожар, сгорел здороый завод...так что,вы там в Днепре не пускйте этого клоуна дальше аэропорта и рояля в комнате смеха...
А Филатов-мододца!
ну лишний раз не замарался рукопожатием и все то))))
Або хоча б за ті, що вкрадені з "Приватбанку"...
Кандидатом от "СН" на пост мэра Днепра выдвигается действующий депутат "Евр.Солидарности" Рыженко Сергей Анатольевич. А вы говорите нет единства в стране. Вон как быстро примерились "непримиримые". Как вам?))Уже не просто голосуют в унисон в Раде, а уже открыты показывают общественности свою любофф друг у другу. Открылись стало быть, а то до этого корчили из себя латентных)))
старая еврейская притча - если у вас нет собственного городского сумасшедшего, у вас не город а село. Днепр город! А определение - "силовые гимнасты" - супер. Точное определение трутней в погонах. А определение -"Чревовещатели" - относится, скорей всего к Сашку Д. и Максимке Б. в купе с Кирилом Т.
кстати, в чем коренное отличие ВКП (б) и партии "Слуга народа". в ВКП (б) был один Лазарь Моисеевич Каганович а в СН сразу два.