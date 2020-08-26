Мэра Днепра Филатова "забыли" пригласить на встречу Зеленского в аэропорт и хотели заманить на "проплаченный криминальным авторитетом Нариком митинг"

Мэр Днепра Борис Филатов обнародовал позицию относительно событий во время визита в город президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний визит президента в Днепр превратился в дурно пахнущее шоу. Митинги, провокации, плакаты, городские сумасшедшие, ложь. И я, как мэр миллионного города, обязан объясниться, в первую очередь, перед земляками", - пояснил он.

Филатов уверен, что организаторами "дурно пахнущего шоу" были "лизоблюды и обманщики", которым доверился Зеленский, "как в своем офисе, так и на местах".

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Указанные люди "преследуют свои интересы, используя артистов различных жанров: от чревовещателей до силовых гимнастов".

"Начну с того, что в нарушение официального протокола, меня никто не собирался приглашать на встречу первого лица государства в аэропорт. Это - беспрецедентный случай в политической истории Украины. Руководители могут откровенно недолюбливать друг друга, но не имеют права превращать официальные мероприятия в ристалище выяснений отношений и сведения личных счетов. Утром, когда борт "номер один" был в воздухе, а именно, в 8:45 из ОГА набрали мою приемную и потребовали явиться в аэропорт, что априори невозможно, потому, что самолет садился уже в 9:20! Понятно, что это была чистой воды подстава, потому, что: списки встречающих, охранные мероприятия, согласование с УДО, перекрытые улицы и пр. Фактически меня хотели привезти не на официальную церемонию встречи, а на проплаченный криминальным авторитетом Нариком (Александр Петровский. - Ред.) митинг, который вчера собирали по всему городу за 600 гривен "с лица" и разместили на аэропортовой "развилке" по пути следования кортежа", - сообщил Филатов.

Он также раскритиковал "вранье министра Криклия в аэропорту" ("вот-вот и начнем строить", хотя, по информации ресурса "Прозорро", торги не состоялись) и остальной "цирк": "местные борцуны с плакатами, в том числе из тех, кто писал на меня все эти годы заявления во все правоохранительные органы страны, крики, вопли и провокации".

В то же время, Филатов подчеркнул, что "Днепр всегда рад гостям", "и делать такое шоу - это, в первую очередь, проявить неуважение не к мэру, а к всей территориальной громаде".

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"Для того, чтобы перестать быть участником шоу, нужно понять, что страну не построишь при помощи интриганов, которые играют на личных обидах и страхах. Что в политике нужно опираться лишь на тех, кто привык просто работать. РАБОТАТЬ. А не молоть языком, обманывать, выдавать желаемое за действительное и решать личняки. А еще. Еще людям, которые обещали новые стандарты в политике, не стоило сливать свои депутатские списки под мафиози и олигархов", - отметил мэр Днепра.

Однако он ждет "новую серию дурно пахнущего шоу" - "снова с обысками и автоматчиками из Киева".

Напомним, 26 августа президент Украины Владимир Зеленский посетил Днепропетровскую область. В программе - знакомство с ходом реконструкции инфраструктурных объектов, входящих в Национальную программу "Большая стройка", и примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года, визиты на местные предприятия и в школу, совместная с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом встреча с ветеранами АТО / ООС, участниками проекта "Invictus Kryvbas", и осмотр производственных мощностей одного из предприятий.

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