Мера Дніпра Філатова облили зеленкою. ФОТОрепортаж

У Дніпрі мера Бориса Філатова облили зеленкою під час зустрічі з місцевими жителями.

Про це повідомив сам Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Один мій давній товариш сказав колись хорошу фразу: "Борисе, ти - реальний везунчик, бо з тобою воюють мерзотники й ідіоти, які загалом нічого не можуть тобі зробити, бо вони - мерзота. Й ідіоти". Друзі, вони - в агонії. Вони придумали все, що могли: сфабриковані кримінальні справи, бруд у медіа, підкуп депутатів, брехню, проплачені мітинги, "активістів" і "суспільних діячів". Вони - в агонії. Єдине, на що вони залишилися здатні, - це кидатися зеленкою. Вони думали, що я їх боюся, втечу, сховаюсь. А я продовжую проводити зустрічі, навіть трохи змінивши колір. Ви можете мене тепер тільки вбити. Бо я ніколи не позеленію. Як би вам цього не хотілося. Вам, поганому падлу, яке віддало моє рідне місто на розграбування бандитам і олігархам", - розповів мер Дніпра.

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