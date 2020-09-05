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Мера Дніпра Філатова облили зеленкою. ФОТОрепортаж

У Дніпрі мера Бориса Філатова облили зеленкою під час зустрічі з місцевими жителями.

Про це повідомив сам Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Один мій давній товариш сказав колись хорошу фразу: "Борисе, ти - реальний везунчик, бо з тобою воюють мерзотники й ідіоти, які загалом нічого не можуть тобі зробити, бо вони - мерзота. Й ідіоти". Друзі, вони - в агонії. Вони придумали все, що могли: сфабриковані кримінальні справи, бруд у медіа, підкуп депутатів, брехню, проплачені мітинги, "активістів" і "суспільних діячів". Вони - в агонії. Єдине, на що вони залишилися здатні, - це кидатися зеленкою. Вони думали, що я їх боюся, втечу, сховаюсь. А я продовжую проводити зустрічі, навіть трохи змінивши колір. Ви можете мене тепер тільки вбити. Бо я ніколи не позеленію. Як би вам цього не хотілося. Вам, поганому падлу, яке віддало моє рідне місто на розграбування бандитам і олігархам", - розповів мер Дніпра.

Читайте також: Мера Дніпра Філатова "забули" запросити на зустріч Зеленського в аеропорт і хотіли заманити на "проплачений кримінальним авторитетом Нариком мітинг"

Мера Дніпра Філатова облили зеленкою 01
Мера Дніпра Філатова облили зеленкою 02
Мера Дніпра Філатова облили зеленкою 03
Мера Дніпра Філатова облили зеленкою 04
Мера Дніпра Філатова облили зеленкою 05
Мера Дніпра Філатова облили зеленкою 06
Мера Дніпра Філатова облили зеленкою 07
Мера Дніпра Філатова облили зеленкою 08

Автор: 

Дніпро (3274) місцеві вибори (1366) напад (1125) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+67
Я не житель Днепра, но мэр этого славного города мне очень импонирует.
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05.09.2020 17:01
+49
ЗЕльоные уписались в шершавых руках Бориса



Боря, дави ЗЕльоную нечисть !
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05.09.2020 17:10
+43
Зебіли попиталісь обратіть в свою вєру порядочного чєловєка!
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05.09.2020 17:02
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Адресу давай, сміливий такий-я через Козильники поїду. Поговоримо.
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05.09.2020 19:34 Відповісти
Через які нахрен "Козильники"? Ти вже сі впив?
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05.09.2020 19:40 Відповісти
З Боберського через Лєвандовку їхати 25 хв. максимум в Брюховичі. Біля Янівського нове кільце зробили. Чого відтягувати, Мироську? Чи вже сі всрав?
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05.09.2020 19:26 Відповісти
Давай адресу, наляйщик, мені таксі не потрібне,мусорило.
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05.09.2020 19:28 Відповісти
Чого ж це "мусорило" раптом? Зовсім ні. Так шо давай на Володимира Івасюка, 4.Погляну на Мироська з американщини. Може тобі вийде сьогодні не на Топольній ночувати, якщо фартовий.
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05.09.2020 19:33 Відповісти
Це точно твоя адреса, свиня киздива,?- а то такі сі куни як ти звикли прикриватись.
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05.09.2020 19:35 Відповісти
Де Брюховичі і де Володимира Івасюка, свиня?! *****, писдун. Дай адресу де ти живеш.
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05.09.2020 19:39 Відповісти
В Брюховичах є вулиця Володимира Івасюка. Ти цього не знав, Мироську?
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05.09.2020 19:41 Відповісти
Дубинский - ненавидит Шапошникова = Шапошников очень добрый.
Дубинский - ненавидит Филатова....

Может Филатов просто православный и боится Боба и Беба))
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05.09.2020 18:23 Відповісти
Крутой мужик филатов, уделывает зелену шваль, аж любо дорого смотреть)
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05.09.2020 18:30 Відповісти
Боря Филатов,конечно далёк от идеала,но для меня он или такие как он гораздо более симпатичны чем ЗЕбилы и ихняя шобла-ё@ла!!!
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05.09.2020 18:31 Відповісти
А хто ідеальний, просто мужик на своєму місці, от зефілітики і сходять на лайно.
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05.09.2020 20:30 Відповісти
Дураки, Филатов уже давно прошёл ту черту, где хотелось заработать много денег, теперь ему хочется сделать что то хорошее для своего города. Учтите это, жители славного города Днепра.
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05.09.2020 18:34 Відповісти
Денег никогда не бывает много.
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05.09.2020 18:45 Відповісти
А где их брать? Украина не Россия.
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05.09.2020 18:54 Відповісти
«В бідності, не мати недостачі,
В багатстві лишку».
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05.09.2020 19:56 Відповісти
Не переживайте! Город всё видит и знает.
А ворошиловкого стрелка уже вычислили, осталось догнать... хотя... кому нужен этот кусок дерьма.
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05.09.2020 18:53 Відповісти
Интересно, откуда ветерок подул.
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05.09.2020 18:56 Відповісти
А если посмотреть декларацию?

"Міський голова Дніпра Борис Філатов отримав 9,5 мільйона гривень від спільного з Генадієм Корбаном приватного підприємства «Енергія»...

Підприємство «Енергія» входить до «групи Геннадія Корбана». Основним напрямком діяльності компаній групи є нерухомість, зокрема готелі та торгівельні центри."
Мера Дніпра Філатова облили зеленкою - Цензор.НЕТ 1881
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05.09.2020 19:05 Відповісти
Есть вещи, на которые сегодня надо закрыть глаза, амнистировать все доходы 90-х годов. Тяжело это воспринимать, та нет.
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05.09.2020 19:18 Відповісти
И что? Это вы к чему? А ничего, что Филатову принадлежит "Пассаж" - один из крупнейших торговых центров Днепра? Куча недвижимости, сдаваемой в аренду. Это его собственность до 2014 года. Долларовый миллионер, прошёл подготовку космонавтов в США... А мэр, это чиновник 1 категории, и ему запрещена хоз деятельность. Так шо, всё бросить? Или вам подарить? Или отдать в управление знающим людям?
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05.09.2020 20:06 Відповісти
Ахахахахах пройдись по центру города и завали свое брехливое рыгало, на центральном проспекте все здания облезлые, тротуаров нет, асфальта нет. Альтернативы филатову нет, но он еще тот мудак.
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05.09.2020 20:13 Відповісти
Да, Проспект перекопали... так Метро строят. Вы на стройке когда-нибудь бывали... видели там клумбы с розами? Нет смысла что-то делать на Проспекте пока идёт стройка! А фасады делают. Вы забыли, как ещё пять лет назад Город был завешан тряпками с облезлой рекламой какого нибудь мудака. Ругаться хотелось!!! Сняли, и начали приводить Город в порядок. Быстро только кошки ... И таки да! Филатову альтернативы нет. Тебе , мудаку я город не доверю.
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05.09.2020 20:27 Відповісти
Скажи этому без альтернативному Филатову, что скоро у него завалится Художественный Музей...
Мера Дніпра Філатова облили зеленкою - Цензор.НЕТ 9589
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05.09.2020 21:08 Відповісти
Этот музей вообще не в тему, это собственность областного совета, город ею не владеет. Но и без этого здания есть множество облезлых. Но почему не показывать здания, фасады которых отреставрировали? Ну да, можно приводить в пример Китай там, Японию, где огромные провалы заделывают за неделю и строят огромные мосты быстрей, чем у нас небольшим делают ремонт. Только сравнивать нужно и возможности тоже - финансовые, например. Что нет новых троллейбусов, есть и немало - комфортные, хорошие. Но люди хотят чтобы, оп, и сразу по всему городу такие. А бюджет есть? Даже если из бюджета ничего не красть, он мизерный по сравнению с бюджетами таких же городов в ЕС.
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05.09.2020 22:02 Відповісти
Здесь главное слово "не красть"....
Взять, на пример, долгострой в Херсоне с 2013 года. Бюджет у города не большой, но запросы и выделение на строительство впечатляют.

http://www.t.ks.ua/dovedenie-do-uma-samogo-masshtabnogo-i-samogo-skandalnogo-dolgostroya-hersona-snova-podorozhalo-do Доведение до ума самого масштабного и самого скандального долгостроя Херсона снова подорожало - до 814 млн. грн

А здесь освоено 216 млн гр
Мера Дніпра Філатова облили зеленкою - Цензор.НЕТ 3297
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05.09.2020 22:19 Відповісти
Метро строят с 81 года, но это не значит что на центральном проспекте не должно быть асфальта и про фасады помалкивал бы, сделали пару домов с фасадов, показать какой филатов работяга а сзади так и оставили и все. Помню недавно он хотел тупик Коломойского назвать, так вот боброва надо переименовать в проспект Филатова, он в начале карьеры кричал что там базар, а должны пожарные ездить, вот сходи и посмотри какие там колдаебы и болото.
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06.09.2020 18:30 Відповісти
Только дурак может считать, что такая черта существует. Посмотри на Порошенко
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05.09.2020 20:14 Відповісти
Порошенко при чём к Филатову? При чём Филатов к Порошенко +?
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05.09.2020 20:26 Відповісти
Абсолютно не при чем. Наглядный пример ненасытного олигарха, готового на все
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05.09.2020 20:47 Відповісти
эти зеленые руки "ничогонекралы"
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05.09.2020 18:58 Відповісти
нужно было кислотой этого ********
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05.09.2020 19:04 Відповісти
оно вам вернется это пожелание
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05.09.2020 19:17 Відповісти
Разумков молодой РЫГ в свое время и политтехнолог ЗЕНЕлохов - это его креативчик 100 %
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05.09.2020 19:12 Відповісти
Хотя корчит из себя ангела во плоти ...
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05.09.2020 19:13 Відповісти
Таких мерив нам побольше в УкраиниРеспект Филатову
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05.09.2020 19:33 Відповісти
где телохранители цахал с пейсами не отсекли террорестический замах
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05.09.2020 19:53 Відповісти
Зеленый какой то нехороший цвет - за него скоро будут морду бить и не только.
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05.09.2020 20:06 Відповісти
Воров из команды свинарчуков Порошенка не любят нигде, - пусть скажут спасибо что обливают зеленкой, а не говном.
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05.09.2020 21:06 Відповісти
Не смогли затащить в зелёные, решили хотя бы перекрасить 🤡
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05.09.2020 21:20 Відповісти
Так вроде это не зеленка, а синька. Синяя. Хотя может это у меня что-то с цветами на экране не то.
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06.09.2020 06:54 Відповісти
"Гениально": реакцию недовольных жителей Днепра на себя, любимого, свалить на "зеленых". Только у Бори на это "ума" хватило. Так зеленкой у нас давно обливают мразей во власти (хотя бы тех же рыгов). Так что не свисти,"мостростроитель" хре нов.
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05.09.2020 21:58 Відповісти
Ну вот и началась "виборча компания".
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06.09.2020 06:52 Відповісти
Кстати о лошадях! А вам не кажется что эту рекламу ....с зонтиком!...где то украли? ?..
https://twitter.com/scamp_rogue/status/1302147848927019008?s=09
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06.09.2020 07:14 Відповісти
Боже, Борис Альбертович, как вы сдали ( Держитесь пожалуйста! Нам еще нужно вместе Украину спасать от этой разной падали и зеленой сволочи!
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06.09.2020 11:49 Відповісти
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