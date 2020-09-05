Мера Дніпра Філатова облили зеленкою. ФОТОрепортаж
У Дніпрі мера Бориса Філатова облили зеленкою під час зустрічі з місцевими жителями.
Про це повідомив сам Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Один мій давній товариш сказав колись хорошу фразу: "Борисе, ти - реальний везунчик, бо з тобою воюють мерзотники й ідіоти, які загалом нічого не можуть тобі зробити, бо вони - мерзота. Й ідіоти". Друзі, вони - в агонії. Вони придумали все, що могли: сфабриковані кримінальні справи, бруд у медіа, підкуп депутатів, брехню, проплачені мітинги, "активістів" і "суспільних діячів". Вони - в агонії. Єдине, на що вони залишилися здатні, - це кидатися зеленкою. Вони думали, що я їх боюся, втечу, сховаюсь. А я продовжую проводити зустрічі, навіть трохи змінивши колір. Ви можете мене тепер тільки вбити. Бо я ніколи не позеленію. Як би вам цього не хотілося. Вам, поганому падлу, яке віддало моє рідне місто на розграбування бандитам і олігархам", - розповів мер Дніпра.
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Дубинский - ненавидит Филатова....
Может Филатов просто православный и боится Боба и Беба))
В багатстві лишку».
А ворошиловкого стрелка уже вычислили, осталось догнать... хотя... кому нужен этот кусок дерьма.
"Міський голова Дніпра Борис Філатов отримав 9,5 мільйона гривень від спільного з Генадієм Корбаном приватного підприємства «Енергія»...
Підприємство «Енергія» входить до «групи Геннадія Корбана». Основним напрямком діяльності компаній групи є нерухомість, зокрема готелі та торгівельні центри."
Взять, на пример, долгострой в Херсоне с 2013 года. Бюджет у города не большой, но запросы и выделение на строительство впечатляют.
http://www.t.ks.ua/dovedenie-do-uma-samogo-masshtabnogo-i-samogo-skandalnogo-dolgostroya-hersona-snova-podorozhalo-do Доведение до ума самого масштабного и самого скандального долгостроя Херсона снова подорожало - до 814 млн. грн
А здесь освоено 216 млн гр
https://twitter.com/scamp_rogue/status/1302147848927019008?s=09