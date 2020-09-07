В Перещепино на Днепропетровщине открыли мемориал погибшим за Украину воинам. ФОТОрепортаж

В городе Перещепино Днепропетровской области открыли мемориал погибшим за Украину воинам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в эти выходные рядом со зданием Перещепинского горсовета состоялось торжественное открытие мемориала погибшим за суверенитет и территориальную целостность Украины солдатам:

1. Андрею Борисовичу Дэрилу, старшему сержанту, пулеметчику 93-й ОМБр. который 23 мая 2014 г. во время нападения наемников РФ на блокпост возле села Золотой Колодец Добропольского района Донецкой области получил два ранения. Умер от ран 9 июня 2014

2. Юрию Григорьевичу Шубе, солдату, военнослужащему 74-го ОРБ. Погиб 17 июля 2015 г., вблизи с. Березовое, Марьинского района Донецкой области.

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3. Александру Ивановичу Калаянову, солдату, водителю 39-го БТРО "Днепр-2". Погиб 21 июля 2014 г. вблизи с. Каменка Бахмутского района Донецкой области.

4. Юрию Викторовичу Кравченко, старшему солдату, снайперу 93-й ОМБр. Погиб 21 июля 2014г. в бою у села Пески Донецкой области.

5. Владимиру Михайловичу Лайкову, старшему солдату, пулеметчику 93-й ОМБр. Погиб 7 июня 2017 г. около 11.00 в результате обстрела ВОП в районе с. Крымское Новоайдарского района Луганской области.

6. Андрею Васильевичу Паращенко, старшему солдату, старшему стрелку 25-й ОПДБр. Погиб 12 августа 2014 г. вблизи г.. Углегорск Бахмутского района Донецкой области.

7. Василию Сергеевичу Косенко, солдату, военнослужащему 39-го БТРО "Днепр-2". Погиб 11 июля 2014 г. в результате обстрела блокпоста в районе с. Многополье Амвросиевского района Донецкой области.

8. Ивану Николаевичу Куденьчуку, сержанту, военнослужащему 502-го отдельного батальона РЭБ. Погиб 29 августа 2014 г. во время выхода из Иловайского котла так называемым "зеленым коридором" на дороге в районе с. Новокатериновка.

9. Олегу Николаевичу Яковлеву, сержанту, начальнику радиостанции 93-й ОМБр. Погиб 29 августа 2014 г. во время выхода из Иловайского котла так называемым "зеленым коридором" на дороге в районе с. Новокатериновка.

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"Герои не умирают!". Под таким лозунгом вблизи админздания Перещепинского горсовета состоялся митинг-реквием и открытие установленного по инициативе городского головы Владимира Савельева военного мемориал погибшим за суверенитет и территориальную целостность Украины воинам-землякам. Теперь это место, где каждый сможет почтить героев, задуматься над смыслом жизни, понять цену мира, важность дружеского плеча, почувствовать силу единения. Отдать честь погибшим прибыли их родные, участники боевых действий, волонтеры, депутаты горсовета, руководители предприятий, молодежь, общественность. ... Сейчас в Перещепинской громаде проживают 155 участников АТО, многие из них до сих пор находятся на передовой", - говорится на официальном сайте Перещепенськой городской объединенной териториальной громады.











