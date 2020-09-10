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Огромный арбуз с QR-кодом поднесли Шмыгалю в Херсоне. ФОТО

Самый крупный арбуз сезона власти Херсонщины подарили премьер-министру Денису Шмыгалю. Арбуз весит 27,7 кг и оснащен QR-кодом, по которому можно перейти на сайт о местном туризме.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Я хотел бы вручить Премьер-министру признак нашего региона, выращенный на полях Херсонщины - самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом", - отметил во время совместной пресс-конференции председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По QR-коду можно перейти на информационный портал и ознакомиться с туристическими местами региона.

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Как сообщалось, 10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с рабочим визитом в Херсонской области.

Огромный арбуз с QR-кодом поднесли Шмыгалю в Херсоне 01

Автор: 

урожай (210) Херсон (2822) Шмыгаль Денис (2684)


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Топ комментарии
+10
Типа дилдо...
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10.09.2020 16:36
+9
гарбуз, а не кавун, телепні!!!!
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10.09.2020 16:36
+8
Будемо вважати, що Херсонщина піднесла владі гарбуза.
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10.09.2020 16:54
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Это типа флешки?
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10.09.2020 16:36 Ответить
Типа дилдо...
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10.09.2020 16:36 Ответить
вспомнилось:
Огромный арбуз с QR-кодом поднесли Шмыгалю в Херсоне - Цензор.НЕТ 6699
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10.09.2020 16:40 Ответить
Нее, ну это точно фашизды...
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10.09.2020 16:41 Ответить
хороший фильм...
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10.09.2020 16:42 Ответить
Та ну, для очільника його ранга, мєлковате...
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10.09.2020 16:50 Ответить
Нужно было тыкву. Но ему конечно наплевать, он воин сатаны и исполняет все его приказы, а на людей ему нас---ать.
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10.09.2020 16:55 Ответить
«Мадам знает толк в извращениях».
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10.09.2020 17:09 Ответить
Давати Кавуна - гарна традиція "відкоша"...
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10.09.2020 17:11 Ответить
гарбуз, а не кавун, телепні!!!!
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10.09.2020 16:36 Ответить
вот-вот, его и надо было по старой традиции преподнести.
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10.09.2020 16:38 Ответить
спалился москалыку.
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10.09.2020 16:38 Ответить
вот именно иванОВ. Украинцы поняли, что он имел в виду... Кацапы судорожно забегали с словариками и правильно ли они перевели слово.
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10.09.2020 16:55 Ответить
Почему? Как раз именно гарбуз и нужно было подарить Шмыгалю.
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10.09.2020 16:56 Ответить
Гарбузы бывают по 100 кг., он бы не вывез.
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10.09.2020 17:18 Ответить
Зато посмеялись бы.
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10.09.2020 19:24 Ответить
Гарбуз по-русски - это тыква. На фото кавун, из тех сортов, что привезли с собой турки из Средней Азии.
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10.09.2020 16:48 Ответить
в некоторых областях называют гарбуз
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10.09.2020 16:52 Ответить
Это не правильно.
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10.09.2020 18:48 Ответить
Так, а нужно было тыкву давать! Об этом и написали.
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10.09.2020 16:58 Ответить
А лучше поджопника. Так вернее. Хотя мне Шмыгаль нравится.
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10.09.2020 17:05 Ответить
А мне совсем никто из зеленой команды не нравится. Хотя я никогда не говорил, что там все идиоты. И Данилюк, и Богдан, и Разумков, и Шмыгаль - умные люди, которые помогли привести Зелю к президентскому креслу. Проблема в том, что кто-то из них был наивен, кто-то решал свои личные интересы, кто-то просто строил политическую карьеру, а кто-то профессиональную. Хотя я не уверен, что Шмыгаль просто строит профессиональную карьеру. Когда-то в ГП Ровенькиантрацит (на тот момент государственное) генеральным директором назначили "генерала" из Павлоградугля (на тот момент принадлежал Ахметке). Он за год успел объединение в такую задницу загнать, что у государства ничего не оставалось, кроме как продать это объединение Рыжему... Это я к тому, что после того случая я сильно не доверяю "бывшим" менеджерам Ахметова.
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10.09.2020 19:20 Ответить
Не думаю, что цель Ахметова завалить Украину, это не в его интересах. Для него главное создать удобные условия для ведения и поддержки собственного бизнеса, но в рамках страны Украина. На первых порах он возможно использовал любые методы. Но чем больше бизнес, тем сильнее завязываешься на необходимости создания и поддержки нормальной некризисной экономики. Шмыгаль, мне кажется, умный экономист, который сможет уравновесить все направления экономики. Другое дело, что возле Зели и двинутого парламента, которые мечутся то туда, то туда, это проблематично делать.
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10.09.2020 21:14 Ответить
Не поняли Вы мою мысль. ГП тогда завалили только на бумаге. Оно вышло в прибыль в первый же год эксплуатации новым владельцем. И само собой, что у Ахметова нету цели "валить" Украину, а вот желание доить, я думаю, есть. И если Шмыгаль, занимая кресло Премьера, продолжает поддерживать связи с Ахметкой, то это печально. Я совсем не против крупного бизнеса, но его нужно убирать подальше от власти. А в профессиональных качествах Шмыгаля я как раз нисколечки не сомневаюсь - Ахметка никогда на руководящие должности дураков не ставил.
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10.09.2020 22:41 Ответить
Я понимаю Вашу мысль. Это стандартная схема, направленная на прихватизацию госпредприятий. Но посмотрите на это с другой стороны. Основная продукция Ахметова - сталь и прокат. Для их стабильного производства нужно иметь стабильные источники сырья и электроэнергии. Где производство будет стабильно работать - на собственном заводе или на государственном, которое зависит от примх и ума премьера и министров? Конечно на собственном. Кстати, на обеспечение стабильного энергоснабжения своих предприятий направлена и постройка Ахметовым 2-х СЭС, мощностью сопоставимые с мощностью Каховской ГЭМ каждая. Но, благодаря существующему тарифу на возобновляемую электроэнергию, Ахметов имеет на этом еще и огромный дополнительный доход. А что ему делать, если в нашем государстве сегодня не знаешь, что дураки во власти придумают завтра. Пример - недавние телодвижения по закупке электроэнергии из Московии. А вот насчет доения Ахметовым Украины скажу, что основной механизм этого был заложен еще во времена Кучмы, когда приняли закон о возврате НДС на експорт. Тогда основным источником валюты для страны был металлопрокат. Сейчас основным доходом становится пшеница (вот не знаю есть ли на нее возврат), а закон на возврат от продажи стали все еще действует.
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11.09.2020 06:52 Ответить
Все правильно Вы понимаете. Об этом и речь. Я не сторонник "раскуркуливания" олигархов. Предприятия Ахметова работают, пополняют казну, люди получают приличные зарплаты. И это есть хорошо. Но я не хочу, чтобы человек Ахметки заложил какую-то новую схемку. И у Шмыгаля, а тем более у Ахметова мозгов на это хватит - они мыслят на десять шагов вперед. При этом до зеленой плесени даже не дойдет, где их поимели... Хотя если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, то только в мощных компаниях и можно найти профессиональные кадры. Не из институтов же их брать? Просто желательно их находить не в компаниях олигархов.
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11.09.2020 09:37 Ответить
Гарбуз (гарпыз, карпыз, карпуз...) - арбуз по тюркски. Украинцы возможно хотели татар запутать, чтобы те получили по тыкве, когда собирались за гарбузом.
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10.09.2020 20:50 Ответить
Это круто. это есть варианты куда послать скотину как расшифровать то.
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10.09.2020 17:02 Ответить
Теперь надо найти куда вставить что бы считать информацию, кандидатов несколько.
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10.09.2020 16:37 Ответить
Это все лирика. Но мы дождемся от моно большинства приема программы ими же созданного правительства, или нет?
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10.09.2020 16:37 Ответить
наколотий з майдану, люся яникова не доїла
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10.09.2020 16:38 Ответить
Для профффесора ростида, мочевиной удобряла.
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10.09.2020 16:40 Ответить
Цьому кабміну давно потрібно піднести гарбуза.
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10.09.2020 16:39 Ответить
Теперь пусть сожрет,поедет в Шаритэ менять печень и почки.
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10.09.2020 16:43 Ответить
Сказочники))) 27 килограмм одной рукой держит))) А вообще... Чуть больше селитры и все поле будет таких "рекордов")))
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10.09.2020 16:45 Ответить
Півтора пуда.
Аишотакоє ?
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10.09.2020 16:51 Ответить
Ну в двадцать я и по 50 на плече, а иногда и перед собой, всю ночь таскал))) Держит он его свободно, не напрягаясь)))
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10.09.2020 17:19 Ответить
Селитрой кормят только ранние сорта.
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10.09.2020 17:19 Ответить
Серьезно?)))
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10.09.2020 17:20 Ответить
Я имел ввиду "серьёзно кормят".
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10.09.2020 17:21 Ответить
Да я понял))) Только все зависит от жадности конкретного человека))) В основном так как вы говорите))) Правда у некоторых, пару дней назад, наблюдал все как на подбор кил по 15 если не больше)))
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10.09.2020 17:42 Ответить
Ну да,а где же им ещё расти такими не у нас же в Одессе,у нас такие только турецкие растут.
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10.09.2020 18:04 Ответить
Ну почему одной рукой держит - двумя, разуй глаза.
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10.09.2020 18:52 Ответить
Как житель Херсонской области могу сказать, что Гусев из тех, кто не знает кому честь отдавать. **** еще та.
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10.09.2020 16:45 Ответить
Привет из Геническа)
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10.09.2020 17:20 Ответить
З українським гарбузом не плутати.
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10.09.2020 16:48 Ответить
Може гарбуза???
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10.09.2020 16:50 Ответить
Пусть теперь уссытса.
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10.09.2020 16:51 Ответить
Величезний кавун з QR-кодом піднесли Шмигалю в Херсоні - Цензор.НЕТ 852
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10.09.2020 16:51 Ответить
Не ту ягоду піднесли. Треба було ось таку:

Величезний кавун з QR-кодом піднесли Шмигалю в Херсоні - Цензор.НЕТ 2236
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10.09.2020 16:53 Ответить
Будемо вважати, що Херсонщина піднесла владі гарбуза.
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10.09.2020 16:54 Ответить
як би ж то...
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10.09.2020 17:26 Ответить
идиоты, шапито 95 продолжается.
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10.09.2020 16:58 Ответить
27 кг треба було добряче прикласти до голови Шмигаля, а не передавати в руки
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10.09.2020 17:25 Ответить
Він що, свататись їздив?
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10.09.2020 17:35 Ответить
Может человек так легко (судя по виду) держать арбуз весом почти 30 кг?
Может он из папье-маше?
Или 15 кг максимум.
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10.09.2020 17:35 Ответить
1054 kg! https://www.monde-du-record.com/nourriture/grosse-citrouille-monde/#:~:text=La%20plus%20grosse%20citrouille%20du%20monde.%20Beni%20Meier%2C,qui%20p%C3%A8se%20plus%20d%E2%80%99une%20tonne%2C%20du%20jamais%20vu.
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10.09.2020 17:38 Ответить
Одной левой?
27,7 кг ?

Бодибилдер?
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10.09.2020 18:56 Ответить
Холостий...
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10.09.2020 20:58 Ответить
Ну он здоровый мужик. Рост под 190 и вес соответствующий. Посмотрел видео, не сказать, что он взял арбуз как пушинку, и держал его секунд 20, потом передал кому-то.
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10.09.2020 21:08 Ответить
Мудро!
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10.09.2020 20:56 Ответить
Голова шмыгаля от этого арбуза только бородой отличается.
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10.09.2020 21:44 Ответить
А как же баржа по Днепру до Киева с арбузами? Гигант сельскохозяйственный...
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10.09.2020 22:07 Ответить
27 кг не будет в нем. 17 ещё может и будет
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11.09.2020 00:28 Ответить
Держать в руках 27кг. Интересно.
Если бы подарили в начале выступления и все это время держать в руках.
"Мадам знает толк в извращениях"
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11.09.2020 01:10 Ответить
27 килограмм??? Охренеть...
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11.09.2020 20:25 Ответить
 
 