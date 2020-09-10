Огромный арбуз с QR-кодом поднесли Шмыгалю в Херсоне. ФОТО
Самый крупный арбуз сезона власти Херсонщины подарили премьер-министру Денису Шмыгалю. Арбуз весит 27,7 кг и оснащен QR-кодом, по которому можно перейти на сайт о местном туризме.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Я хотел бы вручить Премьер-министру признак нашего региона, выращенный на полях Херсонщины - самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом", - отметил во время совместной пресс-конференции председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.
По QR-коду можно перейти на информационный портал и ознакомиться с туристическими местами региона.
Также на Цензор.НЕТ: Разрубивший огурец Зеленскому козак Лозовой пошел в политику. ВИДЕО
Как сообщалось, 10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с рабочим визитом в Херсонской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
варианты куда послать скотинукак расшифровать то.
Аишотакоє ?
Может он из папье-маше?
Или 15 кг максимум.
27,7 кг ?
Бодибилдер?
Если бы подарили в начале выступления и все это время держать в руках.
"Мадам знает толк в извращениях"