Огромный арбуз с QR-кодом поднесли Шмыгалю в Херсоне. ФОТО

Самый крупный арбуз сезона власти Херсонщины подарили премьер-министру Денису Шмыгалю. Арбуз весит 27,7 кг и оснащен QR-кодом, по которому можно перейти на сайт о местном туризме.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Я хотел бы вручить Премьер-министру признак нашего региона, выращенный на полях Херсонщины - самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом", - отметил во время совместной пресс-конференции председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По QR-коду можно перейти на информационный портал и ознакомиться с туристическими местами региона.

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Как сообщалось, 10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с рабочим визитом в Херсонской области.