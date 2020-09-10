Величезний кавун з QR-кодом піднесли Шмигалю в Херсоні. ФОТО

Найбільший кавун сезону влада Херсонщини подарувала прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Кавун важить 27,7 кг і оснащений QR-кодом, за яким можна перейти на сайт про мiсцевий туризм.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Я хотів би вручити Прем`єр-міністру ознаку нашого регіону, яка вирощена на полях Херсонщини – найбільший кавун цього сезону, кавун вагою 27,7 кг з QR-кодом", - зазначив під час спільної пресконференції голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

За QR-кодом можна перейти на інформаційний портал та познайомитися з туристичними локаціями регіону.

Як повідомлялось, 10 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль здійснює робочий візит до Херсонської області.

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