Величезний кавун з QR-кодом піднесли Шмигалю в Херсоні. ФОТО
Найбільший кавун сезону влада Херсонщини подарувала прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Кавун важить 27,7 кг і оснащений QR-кодом, за яким можна перейти на сайт про мiсцевий туризм.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Я хотів би вручити Прем`єр-міністру ознаку нашого регіону, яка вирощена на полях Херсонщини – найбільший кавун цього сезону, кавун вагою 27,7 кг з QR-кодом", - зазначив під час спільної пресконференції голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.
За QR-кодом можна перейти на інформаційний портал та познайомитися з туристичними локаціями регіону.
Як повідомлялось, 10 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль здійснює робочий візит до Херсонської області.
Топ коментарі
+10 Sergii Ustim
показати весь коментар10.09.2020 16:36
+9 secret secret_too
показати весь коментар10.09.2020 16:36
+8 Чайка Київ
показати весь коментар10.09.2020 16:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
варианты куда послать скотинукак расшифровать то.
Аишотакоє ?
Может он из папье-маше?
Или 15 кг максимум.
27,7 кг ?
Бодибилдер?
Если бы подарили в начале выступления и все это время держать в руках.
"Мадам знает толк в извращениях"