В Житомирской области разбился дельтаплан, погиб пилот, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Житомирской области 11 сентября разбился дельтаплан, погиб пилот.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Житомирской области.

"11 сентября в 8:23 по линии "101" пгт Народичи поступило сообщение от работников Национальной полиции о том, что между населенными пунктами Народичи и Яжберень на поле, упал летательный аппарат", - сказано в сообщении.

По предварительной информации дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал и пилот погиб.

На месте происшествия спасатели проложили магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения устанавливаются.

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