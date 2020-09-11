В Житомирской области разбился дельтаплан, погиб пилот, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Житомирской области 11 сентября разбился дельтаплан, погиб пилот.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Житомирской области.
"11 сентября в 8:23 по линии "101" пгт Народичи поступило сообщение от работников Национальной полиции о том, что между населенными пунктами Народичи и Яжберень на поле, упал летательный аппарат", - сказано в сообщении.
По предварительной информации дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником, пилот не справился с управлением, в результате чего дельтаплан упал и пилот погиб.
На месте происшествия спасатели проложили магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения устанавливаются.
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