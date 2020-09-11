У Житомирській області розбився дельтаплан, загинув пілот, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Житомирській області 11 вересня розбився дельтаплан, загинув пілот.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС Житомирської області.

"11 вересня о 8:23 по лінії "101" смт Народичі надійшло повідомлення від працівників Національної поліції про те, що між населеними пунктами Народичі та Яжберень на полі впав літальний апарат", - сказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, дельтаплан здійснював обробку поля із соняшником, пілот не впорався з керуванням, унаслідок чого дельтаплан впав і пілот загинув.

На місці події рятувальники проклали магістральну лінію для запобігання виникненню пожежі або вибуху. Обставини падіння встановлюються.

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