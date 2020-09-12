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СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства. ФОТО

"Правый сектор" обратился в Службу безопасности Украины по поводу деятельности российской агентуры.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Политическая партия под зданием СБУ провела акцию, во время которой председатель ПС Андрей Тарасенко обратил внимание, что законность получения украинского гражданства кандидатом в мэры Киева Андреем Пальчевским сомнительна. Ведь факт отказа от российского паспорта не установлен. Также в "Правом секторе" отметили, что Пальчевский может иметь и гражданство других стран, что противоречит действующему законодательству Украины.

"Этот русский" гибридный "кандидат мимикрирует под патриота, но является не более, чем проектом Медведчука и его российских кураторов", - отметил Андрей Тарасенко.

Также в ПС подчеркнули сотрудничество УПЦ МП с террористами на оккупированных территориях Донбасса. И напомнили, что Московский париархат проводил и проводит пророссийскую агитацию на всей территории Украины, получает финансирование из неустановленных источников и предоставляет убежище пророссийским террористам.

Акция закончилась передачей официальных обращений представителям Службы безопасности Украины.

СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства 01
СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства 02

Смотрите также: "Если вы считаете, что славянские народы должны быть разъединены - я против", - Пальчевский о своем участии в шоу пропагандистки Кремля Скабеевой. ВИДЕО

СБУ (19924) Правый сектор (855) Пальчевский Андрей (36)


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Топ комментарии
+38
Пальчевский клована с анализами прикрыл. Так что Баканов этого черта ловить не будет.
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12.09.2020 12:28
+34
СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства - Цензор.НЕТ 3923
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12.09.2020 12:26
+22
когда уже портновым займетесь? или оно уже непотопляемое ????
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12.09.2020 12:36
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СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства - Цензор.НЕТ 3923
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12.09.2020 12:26 Ответить
+++
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13.09.2020 23:50 Ответить
Не знущайся, бо отримаєш позов від Товариства захисту тварин!)))
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12.09.2020 12:50 Ответить
В 2009 році пам'ятаєш хто президентом був?
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12.09.2020 12:58 Ответить
ПАЛЬЧЕВСКИЙ- ОКОНЧИЛ В РОССИИ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФСБ,принимал участия в спецоперациях на ближнем востоке !!! КАК ЭТА ГНИДА И КАЦАПСКАЯ ПОДСТИЛКА СМОГЛА СТАТЬ ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ !!!!!!
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12.09.2020 13:25 Ответить
микола дрон. У Пети спроси. Он многим ФСБшникам дал украинское гражданство, для облегчения их работи.
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12.09.2020 18:46 Ответить
Баканову один хер на эти акции
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12.09.2020 12:27 Ответить
как сказать.
отвечать ему прийдется.
убежать .... тоже большой вопрос.
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12.09.2020 13:33 Ответить
Пальчевский клована с анализами прикрыл. Так что Баканов этого черта ловить не будет.
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12.09.2020 12:28 Ответить
у этого говна рейтинг по Киеву около 7%...+ реклпмные бигборды по всей Украине на следующие выборы ...Напоминает ситуацию с Шариком. Вот так по процентику по два сепары и собирают себе рейтинг и поддержку. А вы спрашиваете кому нужен это гоовно Палечевский.....
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12.09.2020 12:37 Ответить
У него лозунги совсем не сепарские. А наши избиратели тупо клюют на лозунги. Поэтому голоса отнимет не в сепаров. Он почти такой же хитрый как юлька.
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12.09.2020 14:06 Ответить
Отработали как ты говоришь , что бы было меньше ***анов таких как ты
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12.09.2020 12:39 Ответить
когда уже портновым займетесь? или оно уже непотопляемое ????
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12.09.2020 12:36 Ответить
https://versii.com/news/415191/ Журналисты украинской службы новостей BBC во время интервью c кандидатом в мэры Киева Андреем Пальчевским поймали его на лжи. Пальчевский отказался признать, что он был участником пропагандистского шоу на канале агрессора «Россия 1» и заявлял в эфире о необходимости «воссоединения» братских народов.
https://versii.com/news/415191/ Журналисты ВВС процитировали слова Пальчевского о воссоединении Украины и России в эфире российского телеканала «Россия 1» в скандальной программе «60 минут» с Ольгой Скабеевой от 22 марта 2019 года: «Чем больше вы будете нас ругать, то дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения».
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12.09.2020 12:40 Ответить
Они не только процитировали, но и показали фрагмент видео, где он так говорит.
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12.09.2020 14:09 Ответить
Не знаю, может не прав.. Высказываю лишь свое понимание и свою личную позицию. Гражданство должно быть одно, его можно поменять при желании ( но одновременно отказавшись от предыдущего). Наличие двух, трех гражданств это вообще полная чушь. Возможно, повторяю возможно и то с натяжкой можно иметь двойное гражданство внутри стран ЕС ( т.е быть гражданином Испании и Франции и то зачем проще ввести кроме национального гражданства, гражданство ЕС и все. ) Не понятно как человек может иметь два гражданства, приносить клятву двум государствам,как иметь доступ к гос. тайнам, отношение к спец службам , армии ( в том числе , а где же служить и за кого воевать) А ведь был закон Украины, получаешь другое гражданство автоматически лишаешься украинского... но нет наши "прожигатели жизни", предатели, власть имущие, и их отпрыски захотели вот иметь по нескольку паспортов ( что бы если что не так можно было бы слинять и все, закон практически сделали декларативным а потом вообще спустили в унитаз. Так удобно, чуть что достал из широких штанит три- четыре паспорта и все... Я за одно гражданство с правом его поменять на другое при отказе от предыдущего. Скрытие наличия второго гражданства это уголовная статья с прописанными мерами наказания ( лишение украинского гражданства, высылка из страны без права ее посещения лет на 10, арест активов в Украине) Будут возмущения с Запада или Востока по барабану. Хотят пусть примут нас в ЕС.. тогда разрешим иметь втрое из стран ЕС. А пока вот так.
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12.09.2020 12:42 Ответить
двойное гражданство можно разрешить при ОДНОМ условии:
- выплата налогов в КАЖДОЙ стране гражданства, причем с базы-нетто))
т.е. заработал чувак, скажем 1 млн.долл и заплатил по 20-30% в КАЖДОЙ стране (гражданином которой является) именно с 1 млн.долл..
а всё что осталось.. 5-10% от общей сумы - пусть живет на них))
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12.09.2020 12:57 Ответить
ага
гражданин израиля и одновременно гражданиин ливии, или с кем там израиль воюет
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12.09.2020 13:44 Ответить
Этот чувак не только был гражданином московии, но и пытался попасть в гос думу. похож на афериста. Остап Бендер обзавидовался бы ему.
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12.09.2020 14:16 Ответить
Акция закончилась передачей официальных обращений представителям Службы безопасности...у СБУ закончилась туалетная бумага...
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12.09.2020 12:43 Ответить
Ага, щас! Так они и кинулись проверять.
Не от того заява, и не тому предъява...
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12.09.2020 12:44 Ответить
Давно пора!!! Чекаємо візиток Яроша - бо час настав!!!
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12.09.2020 12:48 Ответить
ура.!!!! созрели, а раньше где СБУ
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12.09.2020 12:50 Ответить
- Президент вместе с Федей сидел в лагере.
- Сегодня многие, которые сидели, вышли в президенты.

давно сказано а как будто про сегодняшний день
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12.09.2020 12:57 Ответить
Пальчевский,Кашпировский и Комаровский огенты забугорной розветки...
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12.09.2020 12:58 Ответить
ех... https://www.youtube.com/watch?v=md8KtZJvJGQ немає не них Беркута. ... ))
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12.09.2020 13:25 Ответить
После распада СССр в августе **91 года без работы остались 1 миллион 700 000 розведчиков дохлого ССра по всему Миру....Семнадцать управлений КГБ ССсра лишились работы,а если учесть что в каждом Забугорье было до 100 Хмырей Стукачей от КГБ,от СВР и от ГРУ,то это минимум 2,5 миллиона дармоедов...
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12.09.2020 13:02 Ответить
Выгнать этот использованный гандон -пальчевского за пределы украины!! пусть едет к своему дюбимому пуйлу Там ему быстро укажут где его корыто с отходами!!
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12.09.2020 13:04 Ответить
Воссоедините его с рассией на поезде
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12.09.2020 13:08 Ответить
Лахті інколи "палиться " відразу...)))
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12.09.2020 13:23 Ответить
Агентом КГБ была знаменитая балерина Майя Плисецкая,нородный артист СССр Михаил Козаков,не говоря о пропагандонах кремля типа Сикелев Шалавьев Скабеева и прочие 112 каналы Ведмедчука...Мураева и Пинчука...
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12.09.2020 13:10 Ответить
Маквзолейное бабло Путлера не воняет даже для Шредера, Меркель,француженки Лепен, Олимпийского комитета и даже ФИФА по футболу... а то какой то Пальчевский за 200 баксов языком чешет...по ящику для быдла 73%
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12.09.2020 13:16 Ответить
лише два варіанти.

1) БАканов "відгукнеться",бо Пальчевський має більший рейтинг ніж ДУРЕПА Верещук.Тобто це пряма зацікавленість "СН" зняти КГБіста Пальчевського з мерських перегонів .
2)БАканов не "відгукнеться" під тиском ФСБ.
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12.09.2020 13:22 Ответить
Рейтинг Зели 73 % намажьте на хлеб.эпоха бедности прошла еще 21 мая прошлого года,а кОррупцию КучмоОлигпрхов Зеля победил еще в сентябре...прошлоого года... Папа Кучма сказал Зеле спасибо Чувак...
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12.09.2020 13:28 Ответить
а как пальчевский мог баллотироваться в госдуму рашки, не имея расейскава гражданства?
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12.09.2020 13:54 Ответить
Тогда он имел российское гражданство. Он такой хитрый и верткий, что вполне вероятно что и сейчас он его имеет. И вероятнее всего, что имеет и гражданство Израиля. В интернете мне попалось (кажись в Википедии), что он владеет ивритом.
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12.09.2020 14:25 Ответить
Такі акції суттєво піднімають рейтинг Пальчевського. Думаю що в Правому секторі це розуміють. Але мабуть гроші більш важливі.
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12.09.2020 14:03 Ответить
Дурачки правосеки совсем не умеют читать и думать.

Украина не запрещает второе и так далее гражданства. Просто с точки зрения закона такой человек рассматривается только как гражданин Украины. И все! Запрета на получение других паспортов нет! А кто не согласен - идите к Бене Коломойскому и он вам расскажет!
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12.09.2020 14:21 Ответить
Почему это правосеки дурачки? Прямого запрета нет, т.к. в Украине действует конституционный принцип единого гражданства. При получении второго гражданства в правовых отношениях гражданин признается только как гражданин Украины. Основанием для утраты гражданства Украины является добровольное получение гражданства другой страны. Т.е. Украина просто не признает факт двойного гражданства.
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13.09.2020 14:58 Ответить
Этот чувак не только был гражданином московии, но и балотировался в гос думу. Похож на афериста. Остап Бендер обзавидовался бы ему.
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12.09.2020 14:29 Ответить
когда он учился все было общее
все кегебисты из республик СССР
обучались в Москве там была академия КГБ
в ней обучались все кегебисты
или проходили годичные курсы
тогда можно всех кегебистов считать
агентами Москвы
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12.09.2020 14:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/413733...или проходили годичные курсы
тогда можно всех кегебистов считать=


Прачка. Отстирывает шпионские гнидники.
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12.09.2020 16:16 Ответить
я его не защищаю, и голосовать буду опять за кличка, но ты бы хоть его биографию посмотрел что ли. он закончил военный институт иностранных языков минобороны ссср котопый готовил военных переводчиков. так при чем тут кгб? вы блин вообще все окуели вот только бы языком ляпать.... вот деркач со своим папой закончили высшую школу кгб в мацкве это доподлинно известно.
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12.09.2020 21:46 Ответить
Правильно Ребята ПС. Всех кандибобиков под колпак и прошерстить что бы лаптекозлые не прорвались. И Кличка снять с кандидатов за сговор с Порошенко, ты уходишь с кандидатов в президенты, я тебя делаю мером. Хватит, аферистам и шулерам не место даже в кандидатах, куда либо.
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12.09.2020 16:04 Ответить
Крім таких ворогів , як медведчуки , суркіси , бєня ... Є ще справжні уродці - пальчєвскій , верещук , ківі ... Фу , гидота !
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12.09.2020 22:42 Ответить
 
 