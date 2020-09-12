СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства. ФОТО
"Правый сектор" обратился в Службу безопасности Украины по поводу деятельности российской агентуры.
Об этом сообщается на странице организации в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Политическая партия под зданием СБУ провела акцию, во время которой председатель ПС Андрей Тарасенко обратил внимание, что законность получения украинского гражданства кандидатом в мэры Киева Андреем Пальчевским сомнительна. Ведь факт отказа от российского паспорта не установлен. Также в "Правом секторе" отметили, что Пальчевский может иметь и гражданство других стран, что противоречит действующему законодательству Украины.
"Этот русский" гибридный "кандидат мимикрирует под патриота, но является не более, чем проектом Медведчука и его российских кураторов", - отметил Андрей Тарасенко.
Также в ПС подчеркнули сотрудничество УПЦ МП с террористами на оккупированных территориях Донбасса. И напомнили, что Московский париархат проводил и проводит пророссийскую агитацию на всей территории Украины, получает финансирование из неустановленных источников и предоставляет убежище пророссийским террористам.
Акция закончилась передачей официальных обращений представителям Службы безопасности Украины.
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отвечать ему прийдется.
убежать .... тоже большой вопрос.
https://versii.com/news/415191/ Журналисты ВВС процитировали слова Пальчевского о воссоединении Украины и России в эфире российского телеканала «Россия 1» в скандальной программе «60 минут» с Ольгой Скабеевой от 22 марта 2019 года: «Чем больше вы будете нас ругать, то дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения».
- выплата налогов в КАЖДОЙ стране гражданства, причем с базы-нетто))
т.е. заработал чувак, скажем 1 млн.долл и заплатил по 20-30% в КАЖДОЙ стране (гражданином которой является) именно с 1 млн.долл..
а всё что осталось.. 5-10% от общей сумы - пусть живет на них))
гражданин израиля и одновременно гражданиин ливии, или с кем там израиль воюет
Не от того заява, и не тому предъява...
- Сегодня многие, которые сидели, вышли в президенты.
давно сказано а как будто про сегодняшний день
1) БАканов "відгукнеться",бо Пальчевський має більший рейтинг ніж ДУРЕПА Верещук.Тобто це пряма зацікавленість "СН" зняти КГБіста Пальчевського з мерських перегонів .
2)БАканов не "відгукнеться" під тиском ФСБ.
Украина не запрещает второе и так далее гражданства. Просто с точки зрения закона такой человек рассматривается только как гражданин Украины. И все! Запрета на получение других паспортов нет! А кто не согласен - идите к Бене Коломойскому и он вам расскажет!
все кегебисты из республик СССР
обучались в Москве там была академия КГБ
в ней обучались все кегебисты
или проходили годичные курсы
тогда можно всех кегебистов считать
агентами Москвы
тогда можно всех кегебистов считать=
Прачка. Отстирывает шпионские гнидники.