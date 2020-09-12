СБУ закликали перевірити законність отримання Пальчевським українського громадянства. ФОТО
"Правий сектор" звернувся в Службу безпеки України з приводу діяльності російської агентури.
Про це повідомляється на сторінці організації у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Політична партія під будівлею СБУ провела акцію, під час якої голова ПС Андрій Тарасенко звернув увагу, що законність отримання українського громадянства кандидатом у мери Києва Андрієм Пальчевським сумнівна. Адже факт відмови від російського паспорта не встановлено. Також у "Правому секторі" зазначили, що Пальчевський може мати і громадянство інших країн, що суперечить чинному законодавству України.
"Цей російський "гібридний" кандидат мімікрує під патріота, але є не більше, ніж проєктом Медведчука і його російських кураторів", - зазначив Андрій Тарасенко.
Також у ПС вказали на співпрацю УПЦ МП із терористами на окупованих територіях Донбасу. І нагадали, що Московський паріархат проводив і проводить проросійську агітацію на всій території України, отримує фінансування з невстановлених джерел і надає притулок проросійським терористам.
Акція закінчилася передачею офіційних звернень представникам Служби безпеки України.
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отвечать ему прийдется.
убежать .... тоже большой вопрос.
https://versii.com/news/415191/ Журналисты ВВС процитировали слова Пальчевского о воссоединении Украины и России в эфире российского телеканала «Россия 1» в скандальной программе «60 минут» с Ольгой Скабеевой от 22 марта 2019 года: «Чем больше вы будете нас ругать, то дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения».
- выплата налогов в КАЖДОЙ стране гражданства, причем с базы-нетто))
т.е. заработал чувак, скажем 1 млн.долл и заплатил по 20-30% в КАЖДОЙ стране (гражданином которой является) именно с 1 млн.долл..
а всё что осталось.. 5-10% от общей сумы - пусть живет на них))
гражданин израиля и одновременно гражданиин ливии, или с кем там израиль воюет
Не от того заява, и не тому предъява...
- Сегодня многие, которые сидели, вышли в президенты.
давно сказано а как будто про сегодняшний день
1) БАканов "відгукнеться",бо Пальчевський має більший рейтинг ніж ДУРЕПА Верещук.Тобто це пряма зацікавленість "СН" зняти КГБіста Пальчевського з мерських перегонів .
2)БАканов не "відгукнеться" під тиском ФСБ.
Украина не запрещает второе и так далее гражданства. Просто с точки зрения закона такой человек рассматривается только как гражданин Украины. И все! Запрета на получение других паспортов нет! А кто не согласен - идите к Бене Коломойскому и он вам расскажет!
все кегебисты из республик СССР
обучались в Москве там была академия КГБ
в ней обучались все кегебисты
или проходили годичные курсы
тогда можно всех кегебистов считать
агентами Москвы
тогда можно всех кегебистов считать=
Прачка. Отстирывает шпионские гнидники.