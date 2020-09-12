СБУ закликали перевірити законність отримання Пальчевським українського громадянства. ФОТО

"Правий сектор" звернувся в Службу безпеки України з приводу діяльності російської агентури.

Про це повідомляється на сторінці організації у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Політична партія під будівлею СБУ провела акцію, під час якої голова ПС Андрій Тарасенко звернув увагу, що законність отримання українського громадянства кандидатом у мери Києва Андрієм Пальчевським сумнівна. Адже факт відмови від російського паспорта не встановлено. Також у "Правому секторі" зазначили, що Пальчевський може мати і громадянство інших країн, що суперечить чинному законодавству України.

"Цей російський "гібридний" кандидат мімікрує під патріота, але є не більше, ніж проєктом Медведчука і його російських кураторів", - зазначив Андрій Тарасенко.

Також у ПС вказали на співпрацю УПЦ МП із терористами на окупованих територіях Донбасу. І нагадали, що Московський паріархат проводив і проводить проросійську агітацію на всій території України, отримує фінансування з невстановлених джерел і надає притулок проросійським терористам.

Акція закінчилася передачею офіційних звернень представникам Служби безпеки України.





Дивіться також: "Якщо ви вважаєте, що слов'янські народи повинні бути роз'єднані - я проти", - Пальчевський про свою участь у шоу пропагандистки Кремля Скабєєвої. ВІДЕО