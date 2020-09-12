Полиция ликвидировала канал переправки украинок в сексуальное рабство за рубеж. ФОТО

Оперативники Нацполиции пресекли деятельность группировки, которая завербовала восемь женщин, пообещав им высокооплачиваемую работу за рубежом и скрыв истинные намерения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"41-летний уроженец Турции разработал преступный план, согласно которому путем обмана вербовал девушек для трудоустройства за рубежом, но не сообщал о настоящем виде деятельности и условиях, а именно - предоставление сексуальных услуг за деньги. Также он привлек к участию в "бизнесе" свою 37-летнюю жену, которая помогала подыскивать девушек", - рассказала старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека следственного управления столичной полиции Анастасия Андронова.





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Целью преступной группы было создание условий долговой кабалы для пострадавших, чтобы путем угроз жизни и здоровью заставить их оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение. Кроме того, муж с женой наладили связь еще с тремя знакомыми, которые организовывали сексуальную эксплуатацию женщин за рубежом.

Сейчас следователи завершили досудебное расследование преступления по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины и направили обвинительный акт в отношении организатора и его сообщницы в Святошинский районный суд г. Киева.

За содеянное фигурантам грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.