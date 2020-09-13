В районе проведения ООС наградили лучших танкистов. ФОТОрепортаж
Сегодня по случаю профессионального праздника представители командования Объединенными силами и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины наградили воинов танковой бригады, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Начальник штаба - первый заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Владимир Кидонь от имени вручил военнослужащим бригады ведомственные отличия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Объединенными силами.
Отличиями Сухопутных войск танкистов наградил генерал-майор Игорь Танцюра, начальник штаба - заместитель командующего Сухопутными войсками.
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17.04.20 11:32
https://censor.net/video_news/3189738/vy_russkiyi_a_poshel_by_ty_nahyi_russkiyi_pojiloyi_moskvich_otvetil_korrespondentu_russkoyi_planety И знаеш ли ти что с опущеними не общаются ?
І не просто визначена прикметником, а САМОВИЗНАЧЕНА прикметником.
міцної броні, розумних командирів, легкої вдачі і славу України не втрачати !!!
Ну забіг ************ - прикнокали і по тому.
НАВІЩО ПОТВОРУ ГОДУВАТИ???
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Мартин Брест
Заніматєльноє зброєведення. Танк.
Танк - це особиста зброя, я вам доповідаю.
Бо кожен танк має свій стиль, характер та мантру для запуска двигуна, яку знає тільки мєхвод о-со-бис-то. Тому мєхвод счітає, шо він - єдиний необхідний член екіпажа, а остальні так, пасажири поназалазілі і катаються.
В свою очєрєдь наводчік счітає, шо головне в танку - це пушка, а все, що нижче - то самодвіжующаяся тєлєжка, шо жере соляр як дємбєль мамін борщ.
І тільки командир знає, що танк - це сама крута на світі вєщь, і мєчтає пострілять з танковой гармати очєрєдями.
Щоб стрельнуть з танка - треба спочатку намутить соляр, разбудить екіпаж, потім з'їбаться ночью от ОБСЄ, расхєрачіть сєпарський опорнік, а ранком морозиться від оцих нєвнятних обсєшніків на дорогіх білих машинах.
Танк складається з тєлєжкі, потужної гармати та актів списання тосолу, масла та палива.
Ні.
Танк складається з тридцяти восьми тон Божого Гніву.
С праздником!
Чистить зброю, заряжайте тепляк та пам'ятайте, що https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%81%D1%83_%D1%86%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=*NK-R #ЗСУ_це_секс ))
Натрапляю на привітання танкістів від зеМО.
І що ви думаєте ? Фотка з параду =бариги=.
Ну, не сволота, га ?
Ставте свої, зе-фотки від того, що зробили.
Тільки - нема їх.