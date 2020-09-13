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У районі проведення ООС нагородили найкращих танкістів. ФОТОрепортаж

Сьогодні з нагоди професійного свята представники командування Об’єднаних сил та Сухопутних військ Збройних Сил України нагородили воїнів танкової бригади, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі проведення ООС нагородили найкращих танкістів 01
У районі проведення ООС нагородили найкращих танкістів 02

Начальник штабу – перший заступник Командувача об’єднаних сил генерал-майор Володимир Кидонь від імені Командувача об'єднаних сил вручив військовослужбовцям бригади відомчі відзнаки Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Об’єднаних сил.

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У районі проведення ООС нагородили найкращих танкістів 03

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У районі проведення ООС нагородили найкращих танкістів 04
У районі проведення ООС нагородили найкращих танкістів 05
У районі проведення ООС нагородили найкращих танкістів 06
У районі проведення ООС нагородили найкращих танкістів 07
У районі проведення ООС нагородили найкращих танкістів 08

Відзнаками Сухопутних військ танкістів нагородив генерал-майор Ігор Танцюра, начальник штабу – заступник Командувача Сухопутних військ.

У районі проведення ООС нагородили найкращих танкістів 09

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У районі проведення ООС нагородили найкращих танкістів 10

армія (3772) нагорода (1264) танк (2071) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Зі Святом, разом до Перемоги!
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13.09.2020 16:50
+9
Респект парни!Вы герои на века!
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13.09.2020 16:52
+8
и дiвчата
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13.09.2020 17:20
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Зі Святом, разом до Перемоги!
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13.09.2020 16:50 Відповісти
Респект парни!Вы герои на века!
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13.09.2020 16:52 Відповісти
и дiвчата
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13.09.2020 17:20 Відповісти
И дIвчата. Респект
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13.09.2020 17:47 Відповісти
С праздником!.........
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13.09.2020 16:55 Відповісти
думав найкращі танкісти живуть у конча-заспі..
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13.09.2020 16:56 Відповісти
ПТН ПНХ
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13.09.2020 17:09 Відповісти
спочатку доведи ,що жидоугрофінобуряти,тобто народ рф є слов'янами.
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13.09.2020 17:11 Відповісти
России нечем гордиться кроме воен.
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13.09.2020 17:21 Відповісти
уже пять минут висит вонючая власовская тряпка.Живучий какцапчик.
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13.09.2020 17:08 Відповісти
Тебя урод бояра победила до рождения или уже после?
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13.09.2020 17:12 Відповісти
тебя обманули...ты не троль,ты просто по жизни тупой.
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13.09.2020 17:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475536 А вообще то ти руский или наши-ваши мордва-чуваши ?
17.04.20 11:32
https://censor.net/video_news/3189738/vy_russkiyi_a_poshel_by_ty_nahyi_russkiyi_pojiloyi_moskvich_otvetil_korrespondentu_russkoyi_planety И знаеш ли ти что с опущеними не общаются ?
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13.09.2020 17:15 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
У районі проведення ООС нагородили найкращих танкістів - Цензор.НЕТ 6531
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13.09.2020 17:17 Відповісти
Чечня-круто?
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13.09.2020 17:20 Відповісти
а ты сюда с таким мерзким флажком как пролез ?
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13.09.2020 17:22 Відповісти
єдина нація у світі визначена прикметником...навіть впадлу ображатися...
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13.09.2020 17:19 Відповісти
Не просто прикметником, а прикметником, що відповідає на запитання "чий??.
І не просто визначена прикметником, а САМОВИЗНАЧЕНА прикметником.
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13.09.2020 17:33 Відповісти
Рюсськэ!!! Немытый овцейоб кадыркин провел в свой гарем тырнэт???
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13.09.2020 17:23 Відповісти
Грозный-круто?
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13.09.2020 17:24 Відповісти
ой беги москалык . это порохоботский ресурс . тут и зебобикам неуютно а тебя москаля так просто ногами запинаем
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13.09.2020 17:27 Відповісти
собака московская у тебя шо на компе кнопки залипли не дрочи на клаву
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13.09.2020 17:40 Відповісти
видимо няня тебе в детсве мойдодыр пушкинда читала не до конца...
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13.09.2020 17:29 Відповісти
Шота у меня спам не открывается.Там видимо казламордое😂🌷
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13.09.2020 17:34 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
У районі проведення ООС нагородили найкращих танкістів - Цензор.НЕТ 3510

міцної броні, розумних командирів, легкої вдачі і славу України не втрачати !!!
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13.09.2020 17:35 Відповісти
І з чого такий галас?
Ну забіг ************ - прикнокали і по тому.
НАВІЩО ПОТВОРУ ГОДУВАТИ???
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13.09.2020 17:36 Відповісти
25002 Перелік осіб, які підписали електронну петицію:
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13.09.2020 17:51 Відповісти
котлов было 100...и одни из них я забыл на прикроватной тумбочке твоей мамы..
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13.09.2020 18:04 Відповісти
почему животное до сих пор не в клетке?
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13.09.2020 18:06 Відповісти
Альйо, москалики, а цей матеріал з якого котла в Ростов привозили ?
У районі проведення ООС нагородили найкращих танкістів - Цензор.НЕТ 5941
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13.09.2020 18:14 Відповісти
Подсказка какцапчику-это не из Сирии /Более 700 убитых: реальные потери РФ в Сирии за три года войны 01.10.18
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13.09.2020 18:29 Відповісти
А ці туристи з якого котла ?
У районі проведення ООС нагородили найкращих танкістів - Цензор.НЕТ 3296
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13.09.2020 18:25 Відповісти
А в деяким раша-туристам туроператор "Вагнер" не придбав квитків на рейс №200, так і залишились на вічну подорож в Україні
У районі проведення ООС нагородили найкращих танкістів - Цензор.НЕТ 1328
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13.09.2020 18:30 Відповісти
Поздравляю всех танкистов с праздником!! счастья ВАМ здоровья и ни одной пули!!
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13.09.2020 18:39 Відповісти
Зі святом !

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Мартин Брест

Заніматєльноє зброєведення. Танк.

Танк - це особиста зброя, я вам доповідаю.

Бо кожен танк має свій стиль, характер та мантру для запуска двигуна, яку знає тільки мєхвод о-со-бис-то. Тому мєхвод счітає, шо він - єдиний необхідний член екіпажа, а остальні так, пасажири поназалазілі і катаються.

В свою очєрєдь наводчік счітає, шо головне в танку - це пушка, а все, що нижче - то самодвіжующаяся тєлєжка, шо жере соляр як дємбєль мамін борщ.

І тільки командир знає, що танк - це сама крута на світі вєщь, і мєчтає пострілять з танковой гармати очєрєдями.

Щоб стрельнуть з танка - треба спочатку намутить соляр, разбудить екіпаж, потім з'їбаться ночью от ОБСЄ, расхєрачіть сєпарський опорнік, а ранком морозиться від оцих нєвнятних обсєшніків на дорогіх білих машинах.

Танк складається з тєлєжкі, потужної гармати та актів списання тосолу, масла та палива.

Ні.

Танк складається з тридцяти восьми тон Божого Гніву.

С праздником!

Чистить зброю, заряжайте тепляк та пам'ятайте, що https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%81%D1%83_%D1%86%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=*NK-R #ЗСУ_це_секс ))
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13.09.2020 21:54 Відповісти
Гортаю фб.
Натрапляю на привітання танкістів від зеМО.
І що ви думаєте ? Фотка з параду =бариги=.
Ну, не сволота, га ?
Ставте свої, зе-фотки від того, що зробили.
Тільки - нема їх.
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13.09.2020 22:58 Відповісти
 
 