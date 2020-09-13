У районі проведення ООС нагородили найкращих танкістів. ФОТОрепортаж

Сьогодні з нагоди професійного свята представники командування Об’єднаних сил та Сухопутних військ Збройних Сил України нагородили воїнів танкової бригади, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.





Начальник штабу – перший заступник Командувача об’єднаних сил генерал-майор Володимир Кидонь від імені Командувача об'єднаних сил вручив військовослужбовцям бригади відомчі відзнаки Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Об’єднаних сил.

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Відзнаками Сухопутних військ танкістів нагородив генерал-майор Ігор Танцюра, начальник штабу – заступник Командувача Сухопутних військ.

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