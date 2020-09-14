Полиция сообщила о подозрении участнику "Самообороны Крыма". ФОТО

Полиция АРК сообщила о подозрении члену так называемой "Самообороны Крыма".

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что мужчина в начале апреля 2014 года проходил службу в так называемой "самообороне Крыма" на незаконно созданном оккупантами блок-посту при въезде в город Судак Автономной Республики Крым

"С оружием в руках фигурант осуществлял контрольно-пропускной режим, проверку документов граждан, обыскивал транспортные средства, которые двигались в направлении Судака, при этом угрожал применением физической силы и огнестрельного оружия в случае невыполнения его незаконных требований", - говорится в сообщении.







Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание и деятельность непредвиденных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

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