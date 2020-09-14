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Новости Фото Оккупация Крыма
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Полиция сообщила о подозрении участнику "Самообороны Крыма". ФОТО

Полиция АРК сообщила о подозрении члену так называемой "Самообороны Крыма".

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ

Установлено, что мужчина в начале апреля 2014 года проходил службу в так называемой "самообороне Крыма" на незаконно созданном оккупантами блок-посту при въезде в город Судак Автономной Республики Крым

"С оружием в руках фигурант осуществлял контрольно-пропускной режим, проверку документов граждан, обыскивал транспортные средства, которые двигались в направлении Судака, при этом угрожал применением физической силы и огнестрельного оружия в случае невыполнения его незаконных требований", - говорится в сообщении.

Полиция сообщила о подозрении участнику Самообороны Крыма 01
Полиция сообщила о подозрении участнику Самообороны Крыма 02
Полиция сообщила о подозрении участнику Самообороны Крыма 03

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание и деятельность непредвиденных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Силовики сообщили о подозрении и объявили в розыск двух участников НВФ "Самооборона Севастополя", - прокуратура АРК. ФОТО

Крым (26397) Нацполиция (16471)


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А вот и распьятый мальчик ..

НАСТОЯЩИЙ .

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Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .

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рф -- росЦия ФАШИССКАЯ . . ФАЛЬШИВАЯ ! .

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ф.ЕКАЛИСТАН ..! . ,

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россия-6

масква- 6

кремль - 6

= 666

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14.09.2020 11:28 Ответить
А його арештували чи як зазвичай - дистанційно погрожують?
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14.09.2020 11:34 Ответить
Ну так надо же хоть чем-то заниматься полиции АРК
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14.09.2020 12:37 Ответить
Як я люблю цих ряджених клоунів )) Медальки з консервних баньок повирізають та балдіють одне з одного )
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14.09.2020 12:09 Ответить
 
 