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Новини Фото Окупація Криму
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Поліція повідомила про підозру учаснику "Самооборони Криму". ФОТО

Поліція АРК повідомила про підозру члену так званої "Самооборони Криму".

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що чоловік на початку квітня 2014 року проходив службу у так званій "Самообороні Криму" на незаконно створеному окупантами блок-посту на в’їзді до міста Судак Автономної Республіки Крим.

"Зі зброєю в руках фігурант здійснював контрольно-пропускний режим, перевірку документів громадян, обшукував транспортні засоби, які рухались у напрямку м. Судак, при цьому погрожував застосуванням фізичної сили та вогнепальної зброї у випадку невиконання його незаконних вимог", - йдеться в повідомленні.

Поліція повідомила про підозру учаснику Самооборони Криму 01
Поліція повідомила про підозру учаснику Самооборони Криму 02
Поліція повідомила про підозру учаснику Самооборони Криму 03

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення та діяльність непередбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Силовики повідомили про підозру та оголосили в розшук двох учасників НЗФ "Самооборона Севастополя", - прокуратура АРК. ФОТО

Автор: 

Крим (14161) Нацполіція (15176)


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А вот и распьятый мальчик ..

НАСТОЯЩИЙ .

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Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .

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рф -- росЦия ФАШИССКАЯ . . ФАЛЬШИВАЯ ! .

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ф.ЕКАЛИСТАН ..! . ,

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россия-6

масква- 6

кремль - 6

= 666

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14.09.2020 11:28 Відповісти
А його арештували чи як зазвичай - дистанційно погрожують?
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14.09.2020 11:34 Відповісти
Ну так надо же хоть чем-то заниматься полиции АРК
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14.09.2020 12:37 Відповісти
Як я люблю цих ряджених клоунів )) Медальки з консервних баньок повирізають та балдіють одне з одного )
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14.09.2020 12:09 Відповісти
 
 