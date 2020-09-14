Поліція повідомила про підозру учаснику "Самооборони Криму". ФОТО

Поліція АРК повідомила про підозру члену так званої "Самооборони Криму".

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що чоловік на початку квітня 2014 року проходив службу у так званій "Самообороні Криму" на незаконно створеному окупантами блок-посту на в’їзді до міста Судак Автономної Республіки Крим.

"Зі зброєю в руках фігурант здійснював контрольно-пропускний режим, перевірку документів громадян, обшукував транспортні засоби, які рухались у напрямку м. Судак, при цьому погрожував застосуванням фізичної сили та вогнепальної зброї у випадку невиконання його незаконних вимог", - йдеться в повідомленні.







Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення та діяльність непередбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

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