Делегация ВС Польши посетила зону ООС. ФОТОрепортаж

Польская делегация во главе с командующим Оперативного командования Вооруженных Сил Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски посетила район проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Командование Объединенных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В ходе визита Командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев ознакомил иностранную делегацию с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией, а также с мерами, которые принимаются для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения ООС.

Иностранные гости посетили одного из подразделений, задействованное в операции Объединенных сил. Польские партнеры получили возможность не только составить представление об условиях несения боевой службы и быта личного состава, но и детально ознакомиться с обстановкой в ​​полосе ответственности этого подразделения непосредственно на месте выполнения боевых задач.

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