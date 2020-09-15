Делегация ВС Польши посетила зону ООС. ФОТОрепортаж
Польская делегация во главе с командующим Оперативного командования Вооруженных Сил Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски посетила район проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает Командование Объединенных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
В ходе визита Командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев ознакомил иностранную делегацию с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией, а также с мерами, которые принимаются для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения ООС.
Иностранные гости посетили одного из подразделений, задействованное в операции Объединенных сил. Польские партнеры получили возможность не только составить представление об условиях несения боевой службы и быта личного состава, но и детально ознакомиться с обстановкой в полосе ответственности этого подразделения непосредственно на месте выполнения боевых задач.
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