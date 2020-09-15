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Делегация ВС Польши посетила зону ООС. ФОТОрепортаж

Польская делегация во главе с командующим Оперативного командования Вооруженных Сил Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски посетила район проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Командование Объединенных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В ходе визита Командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев ознакомил иностранную делегацию с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией, а также с мерами, которые принимаются для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения ООС.

Иностранные гости посетили одного из подразделений, задействованное в операции Объединенных сил. Польские партнеры получили возможность не только составить представление об условиях несения боевой службы и быта личного состава, но и детально ознакомиться с обстановкой в ​​полосе ответственности этого подразделения непосредственно на месте выполнения боевых задач.

Смотрите также: Делегация ВС Польши во главе с командующим Пиотровски прибыла в Украину. ФОТОрепортаж

Делегация ВС Польши посетила зону ООС 01
Делегация ВС Польши посетила зону ООС 02
Делегация ВС Польши посетила зону ООС 03
Делегация ВС Польши посетила зону ООС 04
Делегация ВС Польши посетила зону ООС 05

Делегация ВС Польши посетила зону ООС 06

Польша (8426) Донбасс (26956)


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вот и польские негры на абрамсах, ДЫРа в опасносте, росейска цнота ****** !
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15.09.2020 14:54 Ответить
А вiслюк традиционно засцяв.
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15.09.2020 15:17 Ответить
Dziękuję Polska!
Спасибо за поддержку Украины в войне против российского агрессора, Польша!

Делегація ЗС Польщі відвідала зону ООС - Цензор.НЕТ 6176
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18.09.2020 16:36 Ответить
 
 