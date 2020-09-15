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Делегація ЗС Польщі відвідала зону ООС. ФОТОрепортаж

Польська делегація на чолі з командувачем Оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровські відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Командування Об'єднаних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Під час візиту Командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв ознайомив іноземну делегацію з поточною політикою безпеки і оперативною ситуацією, а також із заходами, які вживаються для стабілізації та поліпшення гуманітарної складової в районі проведення ООС.

Іноземні гості завітали до одного із підрозділів, що задіяний в операції Об’єднаних сил. Польські партнери отримали можливість не лише скласти уявлення про умови несення бойової служби й побуту особового складу, а й детально ознайомитися із обстановкою в смузі відповідальності цього підрозділу безпосередньо на місці виконання бойових завдань.

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Делегація ЗС Польщі відвідала зону ООС 04
Делегація ЗС Польщі відвідала зону ООС 05

Делегація ЗС Польщі відвідала зону ООС 06

Автор: 

Польща (8523) Донбас (22356)


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вот и польские негры на абрамсах, ДЫРа в опасносте, росейска цнота ****** !
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15.09.2020 14:54 Відповісти
А вiслюк традиционно засцяв.
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15.09.2020 15:17 Відповісти
Dziękuję Polska!
Спасибо за поддержку Украины в войне против российского агрессора, Польша!

Делегація ЗС Польщі відвідала зону ООС - Цензор.НЕТ 6176
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18.09.2020 16:36 Відповісти
 
 