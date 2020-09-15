Делегація ЗС Польщі відвідала зону ООС. ФОТОрепортаж

Польська делегація на чолі з командувачем Оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровські відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Командування Об'єднаних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Під час візиту Командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв ознайомив іноземну делегацію з поточною політикою безпеки і оперативною ситуацією, а також із заходами, які вживаються для стабілізації та поліпшення гуманітарної складової в районі проведення ООС.

Іноземні гості завітали до одного із підрозділів, що задіяний в операції Об’єднаних сил. Польські партнери отримали можливість не лише скласти уявлення про умови несення бойової служби й побуту особового складу, а й детально ознайомитися із обстановкою в смузі відповідальності цього підрозділу безпосередньо на місці виконання бойових завдань.

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