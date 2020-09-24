СБУ провела на Львовщине масштабные учения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Львовской области провела масштабные тактико-специальные учения на военных объектах региона.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Целью тренировок было приобретение опыта и практических навыков, а также проверка готовности всех субъектов борьбы с терроризмом к противодействию возможным диверсионным угрозам и повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении спецоперации.
Благодаря слаженным и эффективным действиям участники тренировок успешно справились с поставленными задачами. В частности, был захвачен группу диверсантов, которые по легенде учений имели подорвать несколько военных объектов критической инфраструктуры.
В антитеррористических мероприятиях, состоявшихся в условиях максимально приближенных к реальным, приняли участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацполиции, Патрульной полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Львовской ОГА, областной прокуратуры, Военной прокуратуры Западного региона, Управления Госохраны и управления Госспецсвязи.
Представители штаба Антитеррористического центра СБУ проанализировали каждый из этапов тренировок и высоко оценили уровень защиты объектов критической инфраструктуры. Дополнительно предоставили участникам инструкции для эффективного выполнения задач по назначению".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Влада боїться жителів Львівщини?
-
https://siver.com.ua/news/batko_ermaka_spivrobitnik_gru_rf/2020-09-22-26846
..
по таким машинам, даже ужравшийся расчет РПГ - тупо отстреляется и даже не сменит дислокации шоб проспаться, после очередной порции боярки
и на знаменах БЧ - лошадей(коней) вернуть. Ведь говорят некоторые бати к детям - козак. Вернуть, это традиция, это наша история(правда бы попов убрать, ибо тогда козак = раб Яхве(Губителя))
Это треш такой? Или забор с внутренней стороны простеган бронежилетами?
А шо ви такі імєлі подорвать?)))