СБУ провела на Львовщине масштабные учения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Львовской области провела масштабные тактико-специальные учения на военных объектах региона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Целью тренировок было приобретение опыта и практических навыков, а также проверка готовности всех субъектов борьбы с терроризмом к противодействию возможным диверсионным угрозам и повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении спецоперации.

Благодаря слаженным и эффективным действиям участники тренировок успешно справились с поставленными задачами. В частности, был захвачен группу диверсантов, которые по легенде учений имели подорвать несколько военных объектов критической инфраструктуры.

В антитеррористических мероприятиях, состоявшихся в условиях максимально приближенных к реальным, приняли участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацполиции, Патрульной полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Львовской ОГА, областной прокуратуры, Военной прокуратуры Западного региона, Управления Госохраны и управления Госспецсвязи.

Представители штаба Антитеррористического центра СБУ проанализировали каждый из этапов тренировок и высоко оценили уровень защиты объектов критической инфраструктуры. Дополнительно предоставили участникам инструкции для эффективного выполнения задач по назначению".

