СБУ провела на Львовщине масштабные учения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Львовской области провела масштабные тактико-специальные учения на военных объектах региона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Целью тренировок было приобретение опыта и практических навыков, а также проверка готовности всех субъектов борьбы с терроризмом к противодействию возможным диверсионным угрозам и повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении спецоперации.

Благодаря слаженным и эффективным действиям участники тренировок успешно справились с поставленными задачами. В частности, был захвачен группу диверсантов, которые по легенде учений имели подорвать несколько военных объектов критической инфраструктуры.

В антитеррористических мероприятиях, состоявшихся в условиях максимально приближенных к реальным, приняли участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацполиции, Патрульной полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Львовской ОГА, областной прокуратуры, Военной прокуратуры Западного региона, Управления Госохраны и управления Госспецсвязи.

Представители штаба Антитеррористического центра СБУ проанализировали каждый из этапов тренировок и высоко оценили уровень защиты объектов критической инфраструктуры. Дополнительно предоставили участникам инструкции для эффективного выполнения задач по назначению".

Силовики провели учения в Умани: задержали "диверсанта", который якобы "заминировал" общепит. ФОТОрепортаж

 СБУ провела на Львовщине масштабные учения 01
СБУ провела на Львовщине масштабные учения 02
СБУ провела на Львовщине масштабные учения 03
СБУ провела на Львовщине масштабные учения 04
СБУ провела на Львовщине масштабные учения 05

Учения можно (и нужно) проводить прямо в центре Киева. Всякого рода Медведчуки, Бойки и прочие Рабиновичи слишком уж нагло себя ведут.
24.09.2020 18:00 Ответить
Чому не на Луганщині чи Донеччині, там де сепари?
Влада боїться жителів Львівщини?
24.09.2020 17:58 Ответить
Шукали партизанів УПА?
24.09.2020 18:05 Ответить
Батько Єрмака - співробітник ГРУ РФ . -

-
https://siver.com.ua/news/batko_ermaka_spivrobitnik_gru_rf/2020-09-22-26846

..
24.09.2020 18:39 Ответить
цюб техніку, та в ато!
24.09.2020 18:10 Ответить
зачем? шоб ее сожгли двоечник Вася и троечник Мишка?
по таким машинам, даже ужравшийся расчет РПГ - тупо отстреляется и даже не сменит дислокации шоб проспаться, после очередной порции боярки
24.09.2020 18:16 Ответить
а я говорил про передовую и атаки?
24.09.2020 19:38 Ответить
Надо бы вернуть звание - козак. Как в УНР было.
и на знаменах БЧ - лошадей(коней) вернуть. Ведь говорят некоторые бати к детям - козак. Вернуть, это традиция, это наша история(правда бы попов убрать, ибо тогда козак = раб Яхве(Губителя))
24.09.2020 18:14 Ответить
Я стеснясь спросить, не совсем понял, что это за укрытие группы ...за деревяным забором? Более того, они еще умудрились пальнуть пару раз оттуда, выдав себя.
Это треш такой? Или забор с внутренней стороны простеган бронежилетами?
24.09.2020 18:18 Ответить
А шо ви такі імєлі подорвать?)))

А шо ви такі імєлі подорвать?)))
24.09.2020 18:21 Ответить
Почему не в Харькове???
24.09.2020 19:56 Ответить
 
 