СБУ провела на Львівщині масштабні навчання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України у Львівський області провела масштабні тактико-спеціальні навчання на військових об`єктах регіону.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Метою тренувань було набуття досвіду і практичних навичок, а також перевірка готовності всіх суб’єктів боротьби з тероризмом до протидії можливим диверсійним загрозам та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під час проведення спецоперації.

Завдяки злагодженим та ефективним діям учасники тренувань успішно справилися із поставленими завданнями. Зокрема, було захоплено групу диверсантів, які за легендою навчань мали підірвати декілька військових об’єктів критичної інфраструктури.

В антитерористичних заходах, що відбулися в умовах максимально наближених до реальних, взяли участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацполіції, Патрульної поліції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Львівської ОДА, обласної прокуратури, Військової прокуратури Західного регіону, Управління Держохорони та Управління Держспецзв’язку.

Представники Штабу Антитерористичного центру СБУ проаналізували кожен з етапів тренувань і високо оцінили рівень захисту об’єктів критичної інфраструктури. Додатково надали учасникам інструкції для ефективного виконання завдань за призначенням".

Дивіться також: Силовики провели навчання в Умані: затримали "диверсанта", який нібито "замінував пункт харчування. ФОТОрепортаж

СБУ (13271) військові навчання (2796) Львівська область (2525)
Учения можно (и нужно) проводить прямо в центре Киева. Всякого рода Медведчуки, Бойки и прочие Рабиновичи слишком уж нагло себя ведут.
24.09.2020 18:00 Відповісти
Чому не на Луганщині чи Донеччині, там де сепари?
Влада боїться жителів Львівщини?
24.09.2020 17:58 Відповісти
Шукали партизанів УПА?
24.09.2020 18:05 Відповісти
цюб техніку, та в ато!
24.09.2020 18:10 Відповісти
зачем? шоб ее сожгли двоечник Вася и троечник Мишка?
по таким машинам, даже ужравшийся расчет РПГ - тупо отстреляется и даже не сменит дислокации шоб проспаться, после очередной порции боярки
24.09.2020 18:16 Відповісти
а я говорил про передовую и атаки?
24.09.2020 19:38 Відповісти
Надо бы вернуть звание - козак. Как в УНР было.
и на знаменах БЧ - лошадей(коней) вернуть. Ведь говорят некоторые бати к детям - козак. Вернуть, это традиция, это наша история(правда бы попов убрать, ибо тогда козак = раб Яхве(Губителя))
24.09.2020 18:14 Відповісти
Я стеснясь спросить, не совсем понял, что это за укрытие группы ...за деревяным забором? Более того, они еще умудрились пальнуть пару раз оттуда, выдав себя.
Это треш такой? Или забор с внутренней стороны простеган бронежилетами?
24.09.2020 18:18 Відповісти
А шо ви такі імєлі подорвать?)))
24.09.2020 18:21 Відповісти
Почему не в Харькове???
24.09.2020 19:56 Відповісти
 
 