СБУ провела на Львівщині масштабні навчання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України у Львівський області провела масштабні тактико-спеціальні навчання на військових об`єктах регіону.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Метою тренувань було набуття досвіду і практичних навичок, а також перевірка готовності всіх суб’єктів боротьби з тероризмом до протидії можливим диверсійним загрозам та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під час проведення спецоперації.

Завдяки злагодженим та ефективним діям учасники тренувань успішно справилися із поставленими завданнями. Зокрема, було захоплено групу диверсантів, які за легендою навчань мали підірвати декілька військових об’єктів критичної інфраструктури.

В антитерористичних заходах, що відбулися в умовах максимально наближених до реальних, взяли участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацполіції, Патрульної поліції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Львівської ОДА, обласної прокуратури, Військової прокуратури Західного регіону, Управління Держохорони та Управління Держспецзв’язку.

Представники Штабу Антитерористичного центру СБУ проаналізували кожен з етапів тренувань і високо оцінили рівень захисту об’єктів критичної інфраструктури. Додатково надали учасникам інструкції для ефективного виконання завдань за призначенням".

