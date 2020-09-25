РУС
"Страйкуй, кохай, клімат захищай": Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты у стен Киевской городской государственной администрации требовали, чтобы генеральный план столицы включал пункты по решению экологических и климатических проблем.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Местная власть обязана как можно больше уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей. Местная власть должна уменшить выброс парниковых газов, который происходит в Киеве. Это означает уменьшение транспорта, уменьшение загрязнения от транспорта, развитие велосипедной инфраструктуры, пешоходной структуры и общественного транспорта", - отметили активисты.

Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 01
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 02
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 03
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 04
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 05
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 06
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 07
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 08
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 09
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 10
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 11
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 12
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 13
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 14
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 15
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 16
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 17
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 18
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 19
Страйкуй, кохай, клімат захищай: Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей 20
Фото/видео - Олег Богачук

акция (2443) КГГА (3004) Киев (26012) климат (164) экология (1613) Богачук Олег (1462)
Топ комментарии
+9
Так вы страйкуйте у офиса Ахметова, который засерает своими производствами екологию.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:47 Ответить
+8
Вам шведской Гретттттты не хватает! Других проблем в Украине нет!
показать весь комментарий
25.09.2020 12:40 Ответить
+5
Как только выборы так сразу вылезают из нор разные *зеленые* партии и крикуны. Даже не вооруженным глазом видно что студенты просто вышли на подработку.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:49 Ответить
Такі молоді, а в них вже клімактична криза.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:06 Ответить
И шо характерно, шо в основном девушки там. Ну их лидер и пару его корешей тоже там, организовали эту акцию, шобы кадрить телочек, мол вот мы какие, о планете заботимся, хотя все знают, кто по старшне, что все в этом мире делается ради сексу и денег. А где еще закадрить дурех как не на таких перформансах
показать весь комментарий
25.09.2020 13:44 Ответить
Местная власть должна уменшить выброс парниковых газов, который происходит в Киеве. Это означает уменьшение транспорта, уменьшение загрязнения от транспорта, развитие велосипедной инфраструктуры, пешоходной структуры и общественного транспорта

Ага. Будем по Киеву пешком ходить. Какого черта тогда вы в Киев приперлись. Из за вас и транспорта кучу приходится запускать. П***те в село и в Киеве станет чище.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:55 Ответить
Про їжачка плакат - доречний .
показать весь комментарий
25.09.2020 13:07 Ответить
Им что заняться больше нехер чем? А ваще после нас хоть потоп, да зебилы?
показать весь комментарий
25.09.2020 13:41 Ответить
Радует, что подобных идиотов в Киеве совсем мало
показать весь комментарий
25.09.2020 14:32 Ответить
Ох и срань проплаченная...
показать весь комментарий
25.09.2020 15:12 Ответить
Судячи з англомовних плакатів, цільова авдиторія знаходиться не у Києві і не в Україні.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:22 Ответить
 
 