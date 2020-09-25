"Страйкуй, кохай, клімат захищай": Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Активисты у стен Киевской городской государственной администрации требовали, чтобы генеральный план столицы включал пункты по решению экологических и климатических проблем.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Местная власть обязана как можно больше уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей. Местная власть должна уменшить выброс парниковых газов, который происходит в Киеве. Это означает уменьшение транспорта, уменьшение загрязнения от транспорта, развитие велосипедной инфраструктуры, пешоходной структуры и общественного транспорта", - отметили активисты.
Ага. Будем по Киеву пешком ходить. Какого черта тогда вы в Киев приперлись. Из за вас и транспорта кучу приходится запускать. П***те в село и в Киеве станет чище.