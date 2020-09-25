"Страйкуй, кохай, клімат захищай": Активисты возле КГГА требовали уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты у стен Киевской городской государственной администрации требовали, чтобы генеральный план столицы включал пункты по решению экологических и климатических проблем.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Местная власть обязана как можно больше уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей. Местная власть должна уменшить выброс парниковых газов, который происходит в Киеве. Это означает уменьшение транспорта, уменьшение загрязнения от транспорта, развитие велосипедной инфраструктуры, пешоходной структуры и общественного транспорта", - отметили активисты.

Читайте: На пост мэра Киева зарегистрированы пока четыре кандидата, - Киевский теризбирком









































Фото/видео - Олег Богачук