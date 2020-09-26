Житель Закарпатья стрелял в полицейских из пневмата. ФОТО

Полицейские пришли с обыском к мужчине, которого подозревают в угоне. Он открыл по ним огонь из пневматического пистолета.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в селе Руськи Комаривцы Ужгородского района. У жителя села украли "Жигули". Полиция выяснила, что к похищению могут быть причастны трое односельчан потерпевшего и пришла к одному из них с обыском.

"В ходе процессуального действия один из злоумышленников, а именно 35-летний житель села Руськи Комаривцы, оказал вооруженное сопротивление полицейским, которые осуществляли санкционированный судом обыск. По предварительной информации, несколько выстрелов было произведено из пневматического пистолета, в результате чего получил гематомы грудной клетки работник роты полиции особого назначения", - сказано в сообщении.

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Стрелка обезвредили и задержали, суд отправил его в СИЗО.

Теперь, помимо подозрения в угоне автомобиля, мужчину подозревают в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов и в незаконном обращении с оружием.





