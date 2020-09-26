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Житель Закарпатья стрелял в полицейских из пневмата. ФОТО

Полицейские пришли с обыском к мужчине, которого подозревают в угоне. Он открыл по ним огонь из пневматического пистолета.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в селе Руськи Комаривцы Ужгородского района. У жителя села украли "Жигули". Полиция выяснила, что к похищению могут быть причастны трое односельчан потерпевшего и пришла к одному из них с обыском.

"В ходе процессуального действия один из злоумышленников, а именно 35-летний житель села Руськи Комаривцы, оказал вооруженное сопротивление полицейским, которые осуществляли санкционированный судом обыск. По предварительной информации, несколько выстрелов было произведено из пневматического пистолета, в результате чего получил гематомы грудной клетки работник роты полиции особого назначения", - сказано в сообщении.

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Стрелка обезвредили и задержали, суд отправил его в СИЗО.

Теперь, помимо подозрения в угоне автомобиля, мужчину подозревают в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов и в незаконном обращении с оружием.

Житель Закарпатья стрелял в полицейских из пневмата 01
Житель Закарпатья стрелял в полицейских из пневмата 02
Житель Закарпатья стрелял в полицейских из пневмата 03

Автор: 

Нацполиция (16543) стрельба (3266) Закарпатская область (2602)


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Топ комментарии
+16
За всю свою жизнь не встретил ни одного Рома, сплошные цыгане попадались.
Мож не везло просто.
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26.09.2020 17:56
+11
Румын или цыган?
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26.09.2020 16:32
+10
Феєричний довбо*об.
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26.09.2020 16:32
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Румын или цыган?
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26.09.2020 16:32 Ответить
Дьопйош.
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26.09.2020 16:34 Ответить
Осторожнее в высказываниях, BLM не одобрят. Ром, так толерантнее
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26.09.2020 17:53 Ответить
За всю свою жизнь не встретил ни одного Рома, сплошные цыгане попадались.
Мож не везло просто.
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26.09.2020 17:56 Ответить
Цыганва типичная, там таких полно
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26.09.2020 19:26 Ответить
Феєричний довбо*об.
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26.09.2020 16:32 Ответить
Йому не сказали що пістолет іграшковий, а от як поліцейські допустили що по ним вели прицільний вогонь і влучили в них кілька разів в місця незахищені бронежилетом - це привід для внутрішнього розслідування!
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26.09.2020 16:34 Ответить
Так к угону он причастен? судя по бехе и шкоде, ему только жигуля в гараже и не хватало.
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26.09.2020 16:34 Ответить
Захотіли самоутвердитись як сільські авторитети. Мож той вуйко що жигуль забрали не виявляв до них належної поваги, або в якогось наркоші чи хроніка забрали за викурене і випите. По селах таке буває.
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26.09.2020 20:41 Ответить
Открыл огонь из пневматического пистолета? Ну напишите произвел выстрел что ли
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26.09.2020 16:35 Ответить
Пистолет-зажигалка похоже.
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26.09.2020 16:49 Ответить
так а шо за огонь из пневмы..???
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27.09.2020 03:30 Ответить
В камеру к питухам кинут и зашквар обеспечен
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26.09.2020 16:40 Ответить
Тю, а я неадеялся, что полицейские ответят метким и сварливым огнем из табельного.
Просто в 2002 году подучил два шарика из А-111 в правое бедро. ****, год заживало.
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26.09.2020 16:41 Ответить
Ех, ромале....
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26.09.2020 16:45 Ответить
лаве нэ нэ
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26.09.2020 21:12 Ответить
Ай-яй-яй ужгородским ментам менять родное цевье штатных МР-5 на трирейл )) начальство по головке нет погладит за самодеятельность.

Кстати, это цевье под МКЕ стоит 250 евриков.
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26.09.2020 16:53 Ответить
огонь был неприцельным и несистематическим! За шо депьйоша репрессируете?!
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26.09.2020 17:36 Ответить
кстати, впервые вижу, что MP5 у мусоров появились, которые раньше рюкзакян закупил на всех. Это рядовые бойцы или беркута передовое подразделение?
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26.09.2020 17:39 Ответить
рота полиции особого назначенияИсточник: https://censor.net/ru/p3221408

ОМОН по белорусски
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26.09.2020 17:56 Ответить
красота для ближне-ментовского боя..= самое то, шо нада.. и никаких ак
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27.09.2020 03:37 Ответить
Премия Дарвина явно нашла героя .
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26.09.2020 17:47 Ответить
Повезло придурку, могли застрелить.
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26.09.2020 19:53 Ответить
То якийсь циганчук багатий, гараж під "марсельський віск", масивні штори - кінець 90х початок 2000, а сам брудний ще і на брудну босу ногу
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26.09.2020 20:35 Ответить
Звичайний закарпатський циган який займається контрабасом, крута циганота такою херньою не страдає...)))
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26.09.2020 21:30 Ответить
Ну але купа килимів в гаражі вражає, вони що застеляють ними бетон.підлогу під машинами ? Ознаки зовнішнього багатства, азіатчина ... Колись за совка, і зараз десь по селах і стіни і підлоги все оббите якимись ганчірками
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26.09.2020 21:35 Ответить
Циганота це така істота яка любить багато різного непотребу бо лише так вважає себе заможним)) а килими серед їх скарбів це взагалі №1...)))
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26.09.2020 21:39 Ответить
Если попал - молодец ! 😍
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27.09.2020 01:34 Ответить
 
 