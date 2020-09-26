Житель Закарпаття стріляв у поліцейських із пневмата. ФОТО
Поліцейські прийшли з обшуком до чоловіка, якого підозрюють в угоні. Він відкрив по них вогонь із пневматичного пістолета.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.
У селі Руські Комарівці на Ужгородщині група осіб викрала у місцевого жителя автомобіль марки ВАЗ-2105. Після звернення в поліцію оперативники встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом можуть бути причетні троє односельців потерпілого, яким 53, 35 і 25 років. Для виявлення та фіксації доказів поліцейські звернулися з клопотанням до суду для отримання дозволу на обшук помешкання фігурантів.
Вже під час процесуальної дії один із зловмисників, а саме 35-річний житель села Руські Комарівці, вчинив збройний опір поліцейським, які здійснювали санкціонований судом обшук.
За попередньою інформацією, кілька пострілів було здійснено з пневматичного пістолета, внаслідок чого отримав гематоми грудної клітки працівник роти поліції особливого призначення. Загрози його життю та здоров‘ю немає. Стрілка було негайно знешкоджено та затримано.
За цим фактом слідчі Ужгородського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
Особу, яка стріляла в поліцейського, вже поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Також слідчі інкримінують йому незаконне поводження зі зброєю (ст.263 Кримінального кодексу України).
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Мож не везло просто.
Просто в 2002 году подучил два шарика из А-111 в правое бедро. ****, год заживало.
Кстати, это цевье под МКЕ стоит 250 евриков.
беркутапередовое подразделение?
ОМОН по белорусски