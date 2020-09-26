Житель Закарпаття стріляв у поліцейських із пневмата. ФОТО

Поліцейські прийшли з обшуком до чоловіка, якого підозрюють в угоні. Він відкрив по них вогонь із пневматичного пістолета.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.

У селі Руські Комарівці на Ужгородщині група осіб викрала у місцевого жителя автомобіль марки ВАЗ-2105. Після звернення в поліцію оперативники встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом можуть бути причетні троє односельців потерпілого, яким 53, 35 і 25 років. Для виявлення та фіксації доказів поліцейські звернулися з клопотанням до суду для отримання дозволу на обшук помешкання фігурантів.

Вже під час процесуальної дії один із зловмисників, а саме 35-річний житель села Руські Комарівці, вчинив збройний опір поліцейським, які здійснювали санкціонований судом обшук.

За попередньою інформацією, кілька пострілів було здійснено з пневматичного пістолета, внаслідок чого отримав гематоми грудної клітки працівник роти поліції особливого призначення. Загрози його життю та здоров‘ю немає. Стрілка було негайно знешкоджено та затримано.

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За цим фактом слідчі Ужгородського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Особу, яка стріляла в поліцейського, вже поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Також слідчі інкримінують йому незаконне поводження зі зброєю (ст.263 Кримінального кодексу України).





