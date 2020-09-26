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Житель Закарпаття стріляв у поліцейських із пневмата. ФОТО

Поліцейські прийшли з обшуком до чоловіка, якого підозрюють в угоні. Він відкрив по них вогонь із пневматичного пістолета.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, інформує Цензор.НЕТ.

У селі Руські Комарівці на Ужгородщині група осіб викрала у місцевого жителя автомобіль марки ВАЗ-2105. Після звернення в поліцію оперативники встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом можуть бути причетні троє односельців потерпілого, яким  53, 35 і 25 років. Для виявлення та фіксації доказів поліцейські звернулися з клопотанням до суду для отримання дозволу на обшук помешкання фігурантів.

Вже під час процесуальної дії один із зловмисників, а саме 35-річний житель села Руські Комарівці, вчинив збройний опір поліцейським, які здійснювали санкціонований судом обшук.

За попередньою інформацією, кілька пострілів було здійснено з пневматичного пістолета, внаслідок чого отримав гематоми грудної клітки працівник роти поліції особливого призначення. Загрози його життю та здоров‘ю немає. Стрілка було негайно знешкоджено та затримано.

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За цим фактом слідчі Ужгородського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Особу, яка стріляла в поліцейського, вже поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Також слідчі інкримінують йому незаконне поводження зі зброєю (ст.263 Кримінального кодексу України).

Житель Закарпаття стріляв у поліцейських із пневмата 01
Житель Закарпаття стріляв у поліцейських із пневмата 02
Житель Закарпаття стріляв у поліцейських із пневмата 03

Нацполіція (15254) стрілянина (1793) Закарпатська область (2067)


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Топ коментарі
+16
За всю свою жизнь не встретил ни одного Рома, сплошные цыгане попадались.
Мож не везло просто.
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26.09.2020 17:56
+11
Румын или цыган?
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26.09.2020 16:32
+10
Феєричний довбо*об.
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26.09.2020 16:32
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Румын или цыган?
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26.09.2020 16:32 Відповісти
Дьопйош.
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26.09.2020 16:34 Відповісти
Осторожнее в высказываниях, BLM не одобрят. Ром, так толерантнее
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26.09.2020 17:53 Відповісти
За всю свою жизнь не встретил ни одного Рома, сплошные цыгане попадались.
Мож не везло просто.
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26.09.2020 17:56 Відповісти
Цыганва типичная, там таких полно
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26.09.2020 19:26 Відповісти
Феєричний довбо*об.
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26.09.2020 16:32 Відповісти
Йому не сказали що пістолет іграшковий, а от як поліцейські допустили що по ним вели прицільний вогонь і влучили в них кілька разів в місця незахищені бронежилетом - це привід для внутрішнього розслідування!
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26.09.2020 16:34 Відповісти
Так к угону он причастен? судя по бехе и шкоде, ему только жигуля в гараже и не хватало.
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26.09.2020 16:34 Відповісти
Захотіли самоутвердитись як сільські авторитети. Мож той вуйко що жигуль забрали не виявляв до них належної поваги, або в якогось наркоші чи хроніка забрали за викурене і випите. По селах таке буває.
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26.09.2020 20:41 Відповісти
Открыл огонь из пневматического пистолета? Ну напишите произвел выстрел что ли
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26.09.2020 16:35 Відповісти
Пистолет-зажигалка похоже.
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26.09.2020 16:49 Відповісти
так а шо за огонь из пневмы..???
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27.09.2020 03:30 Відповісти
В камеру к питухам кинут и зашквар обеспечен
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26.09.2020 16:40 Відповісти
Тю, а я неадеялся, что полицейские ответят метким и сварливым огнем из табельного.
Просто в 2002 году подучил два шарика из А-111 в правое бедро. ****, год заживало.
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26.09.2020 16:41 Відповісти
Ех, ромале....
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26.09.2020 16:45 Відповісти
лаве нэ нэ
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26.09.2020 21:12 Відповісти
Ай-яй-яй ужгородским ментам менять родное цевье штатных МР-5 на трирейл )) начальство по головке нет погладит за самодеятельность.

Кстати, это цевье под МКЕ стоит 250 евриков.
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26.09.2020 16:53 Відповісти
огонь был неприцельным и несистематическим! За шо депьйоша репрессируете?!
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26.09.2020 17:36 Відповісти
кстати, впервые вижу, что MP5 у мусоров появились, которые раньше рюкзакян закупил на всех. Это рядовые бойцы или беркута передовое подразделение?
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26.09.2020 17:39 Відповісти
рота полиции особого назначенияИсточник: https://censor.net/ru/p3221408

ОМОН по белорусски
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26.09.2020 17:56 Відповісти
красота для ближне-ментовского боя..= самое то, шо нада.. и никаких ак
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27.09.2020 03:37 Відповісти
Премия Дарвина явно нашла героя .
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26.09.2020 17:47 Відповісти
Повезло придурку, могли застрелить.
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26.09.2020 19:53 Відповісти
То якийсь циганчук багатий, гараж під "марсельський віск", масивні штори - кінець 90х початок 2000, а сам брудний ще і на брудну босу ногу
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26.09.2020 20:35 Відповісти
Звичайний закарпатський циган який займається контрабасом, крута циганота такою херньою не страдає...)))
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26.09.2020 21:30 Відповісти
Ну але купа килимів в гаражі вражає, вони що застеляють ними бетон.підлогу під машинами ? Ознаки зовнішнього багатства, азіатчина ... Колись за совка, і зараз десь по селах і стіни і підлоги все оббите якимись ганчірками
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26.09.2020 21:35 Відповісти
Циганота це така істота яка любить багато різного непотребу бо лише так вважає себе заможним)) а килими серед їх скарбів це взагалі №1...)))
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26.09.2020 21:39 Відповісти
Если попал - молодец ! 😍
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27.09.2020 01:34 Відповісти
 
 