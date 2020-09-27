В учебнике авторства матери Хорошковского обнаружили ошибку в дате основания Киева. Минобразования заверяет, что им не пользуются уже 5 лет. ФОТО

В учебниках для учеников начальных классов написали, что Киев основали в 19 веке.

На ошибку, которая стремительно разошлась по сети, отреагировало Министерство образования и науки Украины. передает Цензор.НЕТ.

История началась с публикации в социальных сетях скрина страницы учебника "Украинского языка", на которой было написано: "Одним із старовинних міст є Київ – столиця України. Це давнє місто, засноване ще в 19 столітті. Софійський собор, Києво-Печерська лавра – пам’ятки тих часів". пишет Наш Киев.

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Данную ошибку заметили в учебнике Ольги Хорошковской - доктора педагогических наук, сотрудницы Института педагогики и обладательницы Государственных премий в сфере образования. Профессор известна благодаря своему сыну Валерию, который в прошлом был топ-чиновником. Ранее он возглавлял Минфин, СБУ, Таможенную службу, а в 2020 году рассматривался как кандидат в премьер-министры.

В МОН отметили, что учебник не отвечает стандартам новой украинской школы. В перечне учебных программ и учебно-методических пособий числятся новые книги для 1-3 классов. Поэтому учебник Хорошковской уже более пяти лет не используется как базовый учебник в образовательном процессе.

"В социальных сетях и СМИ был распространен скриншот страницы учебника "Літературне читання" (3 класс для ООУ с ​​обучением на русском языке, авт. Хорошковская О., Охота Г. 2013 года издания), который содержал ошибку о дате основания столицы Украины - г. Киев. Министерство образования и науки Украины сообщает, что указанный учебник не соответствует типичным образовательным программам и требованиям Новой украинской школы и более 5 лет не используется как базовый учебник в образовательном процессе", - заявили в министерстве.