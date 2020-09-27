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В учебнике авторства матери Хорошковского обнаружили ошибку в дате основания Киева. Минобразования заверяет, что им не пользуются уже 5 лет. ФОТО

В учебниках для учеников начальных классов написали, что Киев основали в 19 веке.

На ошибку, которая стремительно разошлась по сети, отреагировало Министерство образования и науки Украины. передает Цензор.НЕТ.

История началась с публикации в социальных сетях скрина страницы учебника "Украинского языка", на которой было написано: "Одним із старовинних міст є Київ – столиця України. Це давнє місто, засноване ще в 19 столітті. Софійський собор, Києво-Печерська лавра – пам’ятки тих часів". пишет Наш Киев.

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В учебнике авторства матери Хорошковского обнаружили ошибку в дате основания Киева. Минобразования заверяет, что им не пользуются уже 5 лет 01

Данную ошибку заметили в учебнике Ольги Хорошковской - доктора педагогических наук, сотрудницы Института педагогики и обладательницы Государственных премий в сфере образования. Профессор известна благодаря своему сыну Валерию, который в прошлом был топ-чиновником. Ранее он возглавлял Минфин, СБУ, Таможенную службу, а в 2020 году рассматривался как кандидат в премьер-министры.

В МОН отметили, что учебник не отвечает стандартам новой украинской школы. В перечне учебных программ и учебно-методических пособий числятся новые книги для 1-3 классов. Поэтому учебник Хорошковской уже более пяти лет не используется как базовый учебник в образовательном процессе.

"В социальных сетях и СМИ был распространен скриншот страницы учебника "Літературне читання" (3 класс для ООУ с ​​обучением на русском языке, авт. Хорошковская О., Охота Г. 2013 года издания), который содержал ошибку о дате основания столицы Украины - г. Киев. Министерство образования и науки Украины сообщает, что указанный учебник не соответствует типичным образовательным программам и требованиям Новой украинской школы и более 5 лет не используется как базовый учебник в образовательном процессе", - заявили в министерстве.

Автор: 

учебники (242) Хорошковский Валерий (744) школа (3020) Минобразования (1739)


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Топ комментарии
+18
Это чтобы в мацквабаде не обижались
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27.09.2020 16:01
+9
Той хто перевіряв та схвалив до друку має відшкодувати до бюджету витрачені даремно кошти платників податків!
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27.09.2020 16:21
+5
Автором самого дорогого учебника для 1 класса, заказанного Министерством образования, оказалась мать вице-премьера Валерия Хорошковского Ольга Хорошковская.
Об этом сообщают http://nashigroshi.org/2012/03/27/najdorozhchi-***********-po-647-hryven-rozrobyla-maty-horoshkovskoho/ "Наши деньги" .
В соглашении говорится, что учебник "Украинский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на польском языке. Устный курс. 1 класс", http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/03/27/6961521/ печать которого Минобразования заказало по 647 грн/экз , разработан авторами Хорошковской А. Н. и Яновицкой Н. И.
Вместе с тем, Ольга Назаровна Хорошковская является матерью первого вице-премьера Валерия Хорошковского.
Доктор педагогических наук, профессор Ольга Хорошковская является заведующей лабораторией обучения украинской словесности в школах национальных меньшинств Украины и диаспоры Института педагогики АПН Украины.
В перечне учебников, печать которых на более 61 миллион гривен заказало Министерство образования, учебники Хорошковской по дороговизне занимают первое (украинский язык для школ с польским языком преподавания, 647 грн/экз.), третье (украинский язык для школ с молдавским языком, 497 грн/экз.) и 14-е места (украинский язык для школ с русским языком, 23 грн/экз.).
Стоимость печати этих учебников составила 1,43 миллиона гривен. - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/03/27/6961546/
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27.09.2020 16:12
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Это чтобы в мацквабаде не обижались
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27.09.2020 16:01 Ответить
В каком году этот учебник выпускали?
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27.09.2020 16:03 Ответить
5-я строчка снизу
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27.09.2020 16:08 Ответить
Это я прочитал.
Т.е. в 2014-2015 это никого не волновало, потом убрали этот учебник и через пять лет тулят зраду?
К чему эта статья вообще?
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27.09.2020 16:14 Ответить
Скажи, как думаешь, неужели русские и впрямь ничтожная, вырождающаяся нация, раз уж крошечная Чечня правит балом и кричать ;Чечня круто!; у русских просто в костном мозге уже?
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27.09.2020 16:23 Ответить
А что, существует такая нация "руские"?
И каким боком это к теме публикации?
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27.09.2020 16:28 Ответить
Ну так росияне. Согласись, ублюдки, будущее которых- денацификация и лишение всех прав.
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27.09.2020 16:33 Ответить
Мова йде про свідомі "помилки" команди януковича, а не про звинувачення пліснявих. І вислів "більше 5 років", це не мінус 5, а більше ніж п'яти. Тому, це саме ви розганяєте зраду, на рівному місці.
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27.09.2020 16:47 Ответить
Судя по ответу МОН (более 5 лет не используется) в 2015 году он был уже нерабочий. В 2014 году под вопросом было само существование Украины. Если МОН не врет, то зрады нет, это уже давно не актуально.
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27.09.2020 16:51 Ответить
ну а у підручнику для початкових класів до друку серпень 2020 забули приписати крим, лише 24 області.
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27.09.2020 17:19 Ответить
скріншот сторінки підручника «Літературне читання» (3 клас для ЗНЗ із навчанням російською мовою, авт. Хорошковська О. Н., Охота Г., 2013 року видання), який містив помилку щодо дати заснування столиці України - м. Київ.
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27.09.2020 16:09 Ответить
Автором самого дорогого учебника для 1 класса, заказанного Министерством образования, оказалась мать вице-премьера Валерия Хорошковского Ольга Хорошковская.
Об этом сообщают http://nashigroshi.org/2012/03/27/najdorozhchi-***********-po-647-hryven-rozrobyla-maty-horoshkovskoho/ "Наши деньги" .
В соглашении говорится, что учебник "Украинский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на польском языке. Устный курс. 1 класс", http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/03/27/6961521/ печать которого Минобразования заказало по 647 грн/экз , разработан авторами Хорошковской А. Н. и Яновицкой Н. И.
Вместе с тем, Ольга Назаровна Хорошковская является матерью первого вице-премьера Валерия Хорошковского.
Доктор педагогических наук, профессор Ольга Хорошковская является заведующей лабораторией обучения украинской словесности в школах национальных меньшинств Украины и диаспоры Института педагогики АПН Украины.
В перечне учебников, печать которых на более 61 миллион гривен заказало Министерство образования, учебники Хорошковской по дороговизне занимают первое (украинский язык для школ с польским языком преподавания, 647 грн/экз.), третье (украинский язык для школ с молдавским языком, 497 грн/экз.) и 14-е места (украинский язык для школ с русским языком, 23 грн/экз.).
Стоимость печати этих учебников составила 1,43 миллиона гривен. - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/03/27/6961546/
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27.09.2020 16:12 Ответить
Той хто перевіряв та схвалив до друку має відшкодувати до бюджету витрачені даремно кошти платників податків!
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27.09.2020 16:21 Ответить
Ха! То ж була "епоха велічайших письменників".
"Беглый президент Виктор Янукович в 2011 году вывел из Украины через один из крупнейших шведских банков Swedbank около 3,6 миллиона долларов как "гонорар за книгу".
27 февр. 2019 г.
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27.09.2020 16:28 Ответить
Та майже у всіх нашіх можновладців,
бувших та нинішних, в "дисциртарціях"
плагіату валом!!
🤑
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27.09.2020 16:26 Ответить
Гугліть: підручники українскої мови хорошковської..
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27.09.2020 16:32 Ответить
А яка різниця? Що це змінює?
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27.09.2020 17:16 Ответить
Эта вся расписная и разрекламированная гэлита хоть на что-то само простое в этой жизни способно без блата и «толкача»?!
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27.09.2020 18:27 Ответить
Хотя: каков поп, таков и приход. Мамка с сынком - одного поля ОЗЖПэшные зэбилы
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27.09.2020 18:28 Ответить
А ось вам друк за пісюнограя: робочий зошит я і світ до друку серпень 2020: відсутній Крим лише 24 області https://uk-ua.facebook.com/photo/?fbid=2745750649086074&set=g.2130646050386315
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27.09.2020 18:29 Ответить
Подумаешь, ошибка, у так называемого и.о. министра образования и вора, шкарлета в списанной диссертации не такое еще написано
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27.09.2020 18:43 Ответить
 
 