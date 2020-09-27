В учебнике авторства матери Хорошковского обнаружили ошибку в дате основания Киева. Минобразования заверяет, что им не пользуются уже 5 лет. ФОТО
В учебниках для учеников начальных классов написали, что Киев основали в 19 веке.
На ошибку, которая стремительно разошлась по сети, отреагировало Министерство образования и науки Украины. передает Цензор.НЕТ.
История началась с публикации в социальных сетях скрина страницы учебника "Украинского языка", на которой было написано: "Одним із старовинних міст є Київ – столиця України. Це давнє місто, засноване ще в 19 столітті. Софійський собор, Києво-Печерська лавра – пам’ятки тих часів". пишет Наш Киев.
Данную ошибку заметили в учебнике Ольги Хорошковской - доктора педагогических наук, сотрудницы Института педагогики и обладательницы Государственных премий в сфере образования. Профессор известна благодаря своему сыну Валерию, который в прошлом был топ-чиновником. Ранее он возглавлял Минфин, СБУ, Таможенную службу, а в 2020 году рассматривался как кандидат в премьер-министры.
В МОН отметили, что учебник не отвечает стандартам новой украинской школы. В перечне учебных программ и учебно-методических пособий числятся новые книги для 1-3 классов. Поэтому учебник Хорошковской уже более пяти лет не используется как базовый учебник в образовательном процессе.
"В социальных сетях и СМИ был распространен скриншот страницы учебника "Літературне читання" (3 класс для ООУ с обучением на русском языке, авт. Хорошковская О., Охота Г. 2013 года издания), который содержал ошибку о дате основания столицы Украины - г. Киев. Министерство образования и науки Украины сообщает, что указанный учебник не соответствует типичным образовательным программам и требованиям Новой украинской школы и более 5 лет не используется как базовый учебник в образовательном процессе", - заявили в министерстве.
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Т.е. в 2014-2015 это никого не волновало, потом убрали этот учебник и через пять лет тулят зраду?
К чему эта статья вообще?
И каким боком это к теме публикации?
Об этом сообщают http://nashigroshi.org/2012/03/27/najdorozhchi-***********-po-647-hryven-rozrobyla-maty-horoshkovskoho/ "Наши деньги" .
В соглашении говорится, что учебник "Украинский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на польском языке. Устный курс. 1 класс", http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/03/27/6961521/ печать которого Минобразования заказало по 647 грн/экз , разработан авторами Хорошковской А. Н. и Яновицкой Н. И.
Вместе с тем, Ольга Назаровна Хорошковская является матерью первого вице-премьера Валерия Хорошковского.
Доктор педагогических наук, профессор Ольга Хорошковская является заведующей лабораторией обучения украинской словесности в школах национальных меньшинств Украины и диаспоры Института педагогики АПН Украины.
В перечне учебников, печать которых на более 61 миллион гривен заказало Министерство образования, учебники Хорошковской по дороговизне занимают первое (украинский язык для школ с польским языком преподавания, 647 грн/экз.), третье (украинский язык для школ с молдавским языком, 497 грн/экз.) и 14-е места (украинский язык для школ с русским языком, 23 грн/экз.).
Стоимость печати этих учебников составила 1,43 миллиона гривен. - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/03/27/6961546/
"Беглый президент Виктор Янукович в 2011 году вывел из Украины через один из крупнейших шведских банков Swedbank около 3,6 миллиона долларов как "гонорар за книгу".
27 февр. 2019 г.
бувших та нинішних, в "дисциртарціях"
плагіату валом!!
🤑