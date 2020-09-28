СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств с годовым оборотом более 15 млн грн. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группы, участники которой незаконно изготавливали и реализовывали фальсифицированные анаболические и сильнодействующие препараты на миллионы гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес четверо жителей Харькова и Киева. Сырье для изготовления фальсификата они получали почтовыми отправлениями из одной из стран Восточной Азии. Производство медикаментов злоумышленники осуществляли кустарным способом в арендованном помещении в харьковской промышленной зоне. Для подделки упаковки, голограмм и инструкций участники преступления использовали мощности одной из городских типографий, где работал один из сообщников.
Участники группировки реализовывали подделки под видом продукции известных фармацевтических производителей через интернет-магазин. По предварительным оценкам, объем проданного товара оценивается в более 15 млн гривен в год", - сказано в сообщении.
Четырем участникам группы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины. Двум из них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное следствие.
Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры № 7.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Только во-первых, им запрещены проверки (закон с 2014 года - чтобы бизнес больше денег в бюджет давал, запретили бизнес проверять - и фармацевтику и производство продуктов питания, и кафе-рестораны).
А во-вторых, невозможно проверить ВСЕ лекарства, каждую упаковку. Потому весь мир и перешел на 2D - кодировку. Штрих-код квадратиками который, типа такого. Если продавать официально - фальсификат продать будет НЕВОЗМОЖНО, как и неучтенуую продукцию.
Так, понятное дело, наш бизнес встал на дыбы - ой ой, это очень дорого (цена - 1 цент, примерно столько же сколько обычный линейный штрих-код).
В Индии, например - все производители на зарубеж - как зайчики - лет пять назад ввели. а у нас уперлись. Начинают рассказывать сказки что это капец дорого, не соответствует нормам ЕС (хотя все согалсовано с ЕС еще лет 5 назад) - ну и прочее в том же духе.
Вот пример:
Минздрав вводит обязательную кодировку медпрепаратов
Министерство здравоохранения готовит внедрение обязательного 2D-кодирования (нанесения специального QR-кода на упаковки) лекарственных средств для борьбы с фальсификатом. Об этом в ходе круглого стола сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык, https://delo.ua/redirect/goto/moz.gov.ua%7C%7Carticle%7C%7Cnews%7C%7Croman-ilik-sistema-2d-koduvannja-mae-stati-obov%25E2%2580%2599jazkovoju-dlja-vsih-likiv-v-ukraini/ информирует пресс-служба министерства .
Система 2D-кодирования позволит не только освободить рынок лекарственных средств от фальсификата и контрафакта, но и гарантирует каждому гражданину Украины лечения препаратами надлежащего качества.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minzdrav-vvodit-objazatelnuju-kodirovku-medprepa-348211/
ну а вот что происходит сейчас:
2D-КОДИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВ: РЕЙС ОТЛОЖЕН, ПИЛОТ НЕ ГОТОВ?
С 1 сентября этого года в Украине должен был заработать пилотный проект по внедрению сериализации лекарств. Не случилось. Почему и когда проект будет запущен? Чем вызвана необходимость введения в стране 2D-кодировки лекарств и готов ли к этому нововведению рынок?
В связи с выше перечисленным, дата старта «пилота» была перенесена (инициаторами проекта) с сентября этого года на осень 2020-го. С тем расчётом, что с 1 ноября 2021 года система 2D-кодирования лекарств станет обязательной для всего украинского фармацевтического бизнеса.
бла бла бла.. и тишина.
http://pharma.net.ua/publications/articles/22120-2d-kodirovanie-lekarstv-rejs-otlozhen-pilot-ne-gotov
2. А СБУ зразу тут як тут, тільки грошима запахло. Кацапів та сепарів ловіть! Он їх у телевізорі валом сидить.
Только дебил там рискнет покупать. Но поскольку дебилов у нас много - ждите новых воплей что лекарства "помогать перестали".
Собиларись ввести как обязательную еще 5 лет назад. потом перенесли на осень 2019, потом на осень 2020, сейачс вообще отложили - бизнес уперся, им невыгодно (они неучтенку продают)
да и проверка на хроматомассспектрометре может ничего не дать - фальсификат - необязательно некачественный препарат. Не мел и не яды они туда пихают - просто просрочку или неучтенку. Так что препарат будет реальный, только не сработает и денег в казну не принесет.