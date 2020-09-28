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СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств с годовым оборотом более 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группы, участники которой незаконно изготавливали и реализовывали фальсифицированные анаболические и сильнодействующие препараты на миллионы гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес четверо жителей Харькова и Киева. Сырье для изготовления фальсификата они получали почтовыми отправлениями из одной из стран Восточной Азии. Производство медикаментов злоумышленники осуществляли кустарным способом в арендованном помещении в харьковской промышленной зоне. Для подделки упаковки, голограмм и инструкций участники преступления использовали мощности одной из городских типографий, где работал один из сообщников.

Участники группировки реализовывали подделки под видом продукции известных фармацевтических производителей через интернет-магазин. По предварительным оценкам, объем проданного товара оценивается в более 15 млн гривен в год", - сказано в сообщении.

СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств с годовым оборотом более 15 млн грн 01

Четырем участникам группы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины. Двум из них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине введут 2D-кодировку лекарств

Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры № 7.

СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств с годовым оборотом более 15 млн грн 02
СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств с годовым оборотом более 15 млн грн 03
СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств с годовым оборотом более 15 млн грн 04
СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств с годовым оборотом более 15 млн грн 05
СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств с годовым оборотом более 15 млн грн 06
Фото: сайт СБУ

лекарства (1225) правоохранительные органы (2970) СБУ (19985) силовики (2799) фальсификат (373)


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Топ комментарии
+4
Гослекслужба Украины. И сейчас есть. И их спецы на хорошем счету в ЕС - (Польша сильно помогала обучением, даже казахи к нам потом приезжали учиться - россиянам отказали, хотя они тоже сильно хотели))).
Только во-первых, им запрещены проверки (закон с 2014 года - чтобы бизнес больше денег в бюджет давал, запретили бизнес проверять - и фармацевтику и производство продуктов питания, и кафе-рестораны).
А во-вторых, невозможно проверить ВСЕ лекарства, каждую упаковку. Потому весь мир и перешел на 2D - кодировку. Штрих-код квадратиками который, типа такого. Если продавать официально - фальсификат продать будет НЕВОЗМОЖНО, как и неучтенуую продукцию.
Так, понятное дело, наш бизнес встал на дыбы - ой ой, это очень дорого (цена - 1 цент, примерно столько же сколько обычный линейный штрих-код).
В Индии, например - все производители на зарубеж - как зайчики - лет пять назад ввели. а у нас уперлись. Начинают рассказывать сказки что это капец дорого, не соответствует нормам ЕС (хотя все согалсовано с ЕС еще лет 5 назад) - ну и прочее в том же духе.
Вот пример:
Минздрав вводит обязательную кодировку медпрепаратов
Министерство здравоохранения готовит внедрение обязательного 2D-кодирования (нанесения специального QR-кода на упаковки) лекарственных средств для борьбы с фальсификатом. Об этом в ходе круглого стола сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык, https://delo.ua/redirect/goto/moz.gov.ua%7C%7Carticle%7C%7Cnews%7C%7Croman-ilik-sistema-2d-koduvannja-mae-stati-obov%25E2%2580%2599jazkovoju-dlja-vsih-likiv-v-ukraini/ информирует пресс-служба министерства .

Система 2D-кодирования позволит не только освободить рынок лекарственных средств от фальсификата и контрафакта, но и гарантирует каждому гражданину Украины лечения препаратами надлежащего качества.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minzdrav-vvodit-objazatelnuju-kodirovku-medprepa-348211/

ну а вот что происходит сейчас:
2D-КОДИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВ: РЕЙС ОТЛОЖЕН, ПИЛОТ НЕ ГОТОВ?

С 1 сентября этого года в Украине должен был заработать пилотный проект по внедрению сериализации лекарств. Не случилось. Почему и когда проект будет запущен? Чем вызвана необходимость введения в стране 2D-кодировки лекарств и готов ли к этому нововведению рынок?

В связи с выше перечисленным, дата старта «пилота» была перенесена (инициаторами проекта) с сентября этого года на осень 2020-го. С тем расчётом, что с 1 ноября 2021 года система 2D-кодирования лекарств станет обязательной для всего украинского фармацевтического бизнеса.

бла бла бла.. и тишина.
http://pharma.net.ua/publications/articles/22120-2d-kodirovanie-lekarstv-rejs-otlozhen-pilot-ne-gotov
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28.09.2020 11:06
+3
Дуже жаль, що в нас не як в Китаї. За такі "приколи" в Китаї розстрілюють. Тупо і просто як псів скажених
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28.09.2020 11:05
+2
Дикость в том что аптеки без всяких проблем берут на продажу все это гавно.
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28.09.2020 10:50
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Дикость в том что аптеки без всяких проблем берут на продажу все это гавно.
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28.09.2020 10:50 Ответить
Гослекслужба Украины. И сейчас есть. И их спецы на хорошем счету в ЕС - (Польша сильно помогала обучением, даже казахи к нам потом приезжали учиться - россиянам отказали, хотя они тоже сильно хотели))).
Только во-первых, им запрещены проверки (закон с 2014 года - чтобы бизнес больше денег в бюджет давал, запретили бизнес проверять - и фармацевтику и производство продуктов питания, и кафе-рестораны).
А во-вторых, невозможно проверить ВСЕ лекарства, каждую упаковку. Потому весь мир и перешел на 2D - кодировку. Штрих-код квадратиками который, типа такого. Если продавать официально - фальсификат продать будет НЕВОЗМОЖНО, как и неучтенуую продукцию.
Так, понятное дело, наш бизнес встал на дыбы - ой ой, это очень дорого (цена - 1 цент, примерно столько же сколько обычный линейный штрих-код).
В Индии, например - все производители на зарубеж - как зайчики - лет пять назад ввели. а у нас уперлись. Начинают рассказывать сказки что это капец дорого, не соответствует нормам ЕС (хотя все согалсовано с ЕС еще лет 5 назад) - ну и прочее в том же духе.
Вот пример:
Минздрав вводит обязательную кодировку медпрепаратов
Министерство здравоохранения готовит внедрение обязательного 2D-кодирования (нанесения специального QR-кода на упаковки) лекарственных средств для борьбы с фальсификатом. Об этом в ходе круглого стола сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык, https://delo.ua/redirect/goto/moz.gov.ua%7C%7Carticle%7C%7Cnews%7C%7Croman-ilik-sistema-2d-koduvannja-mae-stati-obov%25E2%2580%2599jazkovoju-dlja-vsih-likiv-v-ukraini/ информирует пресс-служба министерства .

Система 2D-кодирования позволит не только освободить рынок лекарственных средств от фальсификата и контрафакта, но и гарантирует каждому гражданину Украины лечения препаратами надлежащего качества.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minzdrav-vvodit-objazatelnuju-kodirovku-medprepa-348211/

ну а вот что происходит сейчас:
2D-КОДИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВ: РЕЙС ОТЛОЖЕН, ПИЛОТ НЕ ГОТОВ?

С 1 сентября этого года в Украине должен был заработать пилотный проект по внедрению сериализации лекарств. Не случилось. Почему и когда проект будет запущен? Чем вызвана необходимость введения в стране 2D-кодировки лекарств и готов ли к этому нововведению рынок?

В связи с выше перечисленным, дата старта «пилота» была перенесена (инициаторами проекта) с сентября этого года на осень 2020-го. С тем расчётом, что с 1 ноября 2021 года система 2D-кодирования лекарств станет обязательной для всего украинского фармацевтического бизнеса.

бла бла бла.. и тишина.
http://pharma.net.ua/publications/articles/22120-2d-kodirovanie-lekarstv-rejs-otlozhen-pilot-ne-gotov
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28.09.2020 11:06 Ответить
1. "через интернет-магазин". Тільки дебіл буде купувати ліки в інтернет-магазині.

2. А СБУ зразу тут як тут, тільки грошима запахло. Кацапів та сепарів ловіть! Он їх у телевізорі валом сидить.
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28.09.2020 10:54 Ответить
Я також "дєлаю" закази через інтернет - але у відомих аптеках, а не в незрозумілих інтернет-магазинах з отриманням по пошті.
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28.09.2020 11:01 Ответить
Интернет-магази и ЗАКАЗ через Интернет в РЕАЛЬНОЙ АПТЕКЕ - это две большие разницы. А у нас сейчас собираются узаконить интернет-магазины.
Только дебил там рискнет покупать. Но поскольку дебилов у нас много - ждите новых воплей что лекарства "помогать перестали".
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28.09.2020 11:08 Ответить
им просто не понравилось их новое ликарство от бряхни
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28.09.2020 10:58 Ответить
Застрелить ублюдков
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28.09.2020 10:59 Ответить
Кремлівською агентурою СБУ вже не займається ?
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28.09.2020 11:00 Ответить
То не прибутково і морочливо.
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28.09.2020 11:03 Ответить
Ну і умовно присудять судді виродки.
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28.09.2020 11:01 Ответить
Дуже жаль, що в нас не як в Китаї. За такі "приколи" в Китаї розстрілюють. Тупо і просто як псів скажених
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28.09.2020 11:05 Ответить
В Китаї далеко не все так райдужно. На оптових ринках без проблем можна придбати заборонені харчові добавки, які часто використовують китайські ресторани для здешевлення страв. Загалом, якість їжі там низька і за це ніхто не відповідає, бо вся система тримається на хабарях. Вони тільки час від часу влаштовують показуху зі страченням якогось мільйонера, ігноруючи порівняно невелику та побутову корупцію.
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28.09.2020 18:59 Ответить
А что ж полиция ушами хлопала? Что, сложно сделать контрольную закупку и сверить номера партий с данными официального производителя? Или даже через хроматомассспектрометр пропустить? Надо ждать, чтобы они до оборотов в 15 млн доросли, чтобы и конфискация пожирнее светила и взятки следакам побольше были?
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28.09.2020 11:05 Ответить
"пропустить" через хроматомассспектрометр - дорогое удовольствие. Кажую упаковку не пропустишь - цена сна лекарство будет заоблачная. Есть другие способы - в ЕС давно запустили QR - кодировку и без нее ничего не продается. Смысл в том что каждой упаковке лекарства присвается еще на произволстве уникальный код. При считывании упаковки на кассе система показывает - номер на этой упаковке реальный или дублированный (то есть фальсификат) или никогда не был выпущен системой (то есть фальсификат).
Собиларись ввести как обязательную еще 5 лет назад. потом перенесли на осень 2019, потом на осень 2020, сейачс вообще отложили - бизнес уперся, им невыгодно (они неучтенку продают)
да и проверка на хроматомассспектрометре может ничего не дать - фальсификат - необязательно некачественный препарат. Не мел и не яды они туда пихают - просто просрочку или неучтенку. Так что препарат будет реальный, только не сработает и денег в казну не принесет.
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28.09.2020 11:12 Ответить
Производство фуфломицина
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28.09.2020 11:09 Ответить
Має бути закон який прирівнює виробництво лікарських фальсифікатів і цих ********* мають судити по статті як "замах на вбивство", з конфіскацією всього майна...!У зоні у кожного на волі є батьки, кохані, родичі, діти, у яких ця срань вбиває надію на видужання...! Земля має горіти під ногами цих виродків...!Кара, люта кара...!
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28.09.2020 11:12 Ответить
 
 