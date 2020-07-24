В Украине введут 2D-кодировку лекарств
И отечественные, и импортные лекарства будут снабжены 2D-кодом, внесенным в компьютерную систему. Это позволит отследить путь препарата от завода к аптеке и станет инструментом для борьбы с фальсификатом.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным ВОЗ, до 10% лекарственных средств, которые есть на рынке Украины, фальсифицированы. Это большой риск для пациентов. ...Первое, что мы проговорили, - введение 2D-кодирования на наших лекарственных средствах, всех, используемых и зарегистрированных в Украине. Это и украинского, и импортного производства. Такова мировая практика", - сказал Степанов.
Глава Минздрава пояснил, что кодировать лекарства будут на заводе при производстве. Код сразу внесут в общую систему, и можно будет отследить путь препарата от производства до аптеки.
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"Таким образом мы можем четко проконтролировать, что в наших аптеках не будет фальсифицированных лекарственных средств", - сказал Степанов.
На внедрение 2D-кодирования могут уйти от 2 до 2,5 лет, поскольку некоторым фармпроизводителям нужно переоборудовать производственные линии, добавил Степанов.
Первыми на 2D-кодирование будут переведены те лекарственные средства, которые входят в правительственную программу "Доступные лекарства".
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Це не Богатирьова креативнічає???
>> На внедрение 2D-кодирования могут уйти от 2 до 2,5 лет, поскольку некоторым
очередной распил бабла
Геть забув, що в Стєпанова жінка відразу зробилась успішним медичним бізнєсмєном - богатиртова у прольоті...