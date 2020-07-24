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Новости
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В Украине введут 2D-кодировку лекарств

В Украине введут 2D-кодировку лекарств

И отечественные, и импортные лекарства будут снабжены 2D-кодом, внесенным в компьютерную систему. Это позволит отследить путь препарата от завода к аптеке и станет инструментом для борьбы с фальсификатом.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным ВОЗ, до 10% лекарственных средств, которые есть на рынке Украины, фальсифицированы. Это большой риск для пациентов. ...Первое, что мы проговорили, - введение 2D-кодирования на наших лекарственных средствах, всех, используемых и зарегистрированных в Украине. Это и украинского, и импортного производства. Такова мировая практика", - сказал Степанов.

Глава Минздрава пояснил, что кодировать лекарства будут на заводе при производстве. Код сразу внесут в общую систему, и можно будет отследить путь препарата от производства до аптеки.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Доступные лекарства": украинцы могут получать 77 препаратов бесплатно, - Нацслужба здоровья

"Таким образом мы можем четко проконтролировать, что в наших аптеках не будет фальсифицированных лекарственных средств", - сказал Степанов.

На внедрение 2D-кодирования могут уйти от 2 до 2,5 лет, поскольку некоторым фармпроизводителям нужно переоборудовать производственные линии, добавил Степанов.

Первыми на 2D-кодирование будут переведены те лекарственные средства, которые входят в правительственную программу "Доступные лекарства".

Также на Цензор.НЕТ: Рада поддержала в первом чтении законопроект об электронной продаже лекарств

Автор: 

лекарства (1226) подделка (439) фальсификат (373) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+7
Ото дебилы, акцизные марки сильно помогли в борьбе с фальсификатом алкоголя?
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24.07.2020 12:00
+4
Й ліки відразу здешевшають! 😁
Це не Богатирьова креативнічає???
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24.07.2020 11:55
+3
Це якраз профіль дамбаської акушерки.
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24.07.2020 12:03
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Й ліки відразу здешевшають! 😁
Це не Богатирьова креативнічає???
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24.07.2020 11:55 Ответить
Це якраз профіль дамбаської акушерки.
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24.07.2020 12:03 Ответить
читайте внимательно
>> На внедрение 2D-кодирования могут уйти от 2 до 2,5 лет, поскольку некоторым

очередной распил бабла
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24.07.2020 12:18 Ответить
От я поц...
Геть забув, що в Стєпанова жінка відразу зробилась успішним медичним бізнєсмєном - богатиртова у прольоті...
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24.07.2020 21:30 Ответить
Ото дебилы, акцизные марки сильно помогли в борьбе с фальсификатом алкоголя?
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24.07.2020 12:00 Ответить
а поддельные будут оснащать надписью подделка!
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24.07.2020 12:08 Ответить
и за щёт праизвадителя,обязать!!
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24.07.2020 12:16 Ответить
и очки приложить для тех кто плохо видит
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24.07.2020 12:27 Ответить
3D очки
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24.07.2020 14:11 Ответить
с зелеными стеклами
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24.07.2020 15:27 Ответить
Бахтеева уже запаслась оборудованием 2D-кодировки лекарств. В Украине 90% лекарств фальсификат !!! Эта конченая фармацевтическая мафия купит всё и всех. Нужен расстрел или хотя бы пожизненное. Но куда там этой зелени браться.
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24.07.2020 12:27 Ответить
По логике зебилов - зато не доктор-смерть!
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24.07.2020 14:50 Ответить
Любят у нас всякую херь высокопарно парить ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ, 3D, 2D - главное шоб напыщенно и непонятно. А это собственно обычные https://www.vostok.dp.ua/infa1/shtrih-kod/shtrih_kod_1d_2d/ QR-коды . Чтобы их собственно внедрить особых средств и времени не нужно. Изменить формат печати - вместо штрихкода клепать куар код.
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24.07.2020 12:33 Ответить
маланці від жадібності зовсім з катушок з'їхали...
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24.07.2020 12:45 Ответить
Вы лучше сделайте 3D маркировку всех зеленых мудаков вместе с их огрызком, это дешевле и пользы больше.
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24.07.2020 14:08 Ответить
Что помешает пропечатывать дубликаты штрихкодов или номеров если не будет создано сервера с массивом даных о проданых и оставшихся наименований.
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24.07.2020 15:24 Ответить
 
 