В Україні запровадять 2D-кодування ліків

І вітчизняні, й імпортні ліки будуть забезпечені 2D-кодом, внесеним у комп'ютерну систему. Це дозволить відстежити шлях препарату від заводу до аптеки і стане інструментом для боротьби з фальсифікатом.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними ВООЗ, до 10% лікарських засобів, які є на ринку України, фальсифіковані. Це великий ризик для пацієнтів. ... Перше, що ми проговорили, - запровадження 2D-кодування на наших лікарські засоби, всіх, використовуваних і зареєстрованих в Україні. Це і українського, і імпортного виробництва. Така світова практика", - сказав Степанов.

Глава МОЗ пояснив, що кодувати ліки будуть на заводі під час виробництва. Код відразу внесуть до загальної системи, і можна буде відстежити шлях препарату від виробництва до аптеки.

"Таким чином ми можемо чітко проконтролювати, що в наших аптеках не буде фальсифікованих лікарських засобів", - сказав Степанов.

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На впровадження 2D-кодування можуть піти від 2 до 2,5 років, оскільки деяким фармвиробникам потрібно переобладнати виробничі лінії, додав Степанов.

Першими на 2D-кодування будуть переведені ті лікарські засоби, які входять до урядової програми "Доступні ліки".