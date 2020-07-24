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Новини
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В Україні запровадять 2D-кодування ліків

В Україні запровадять 2D-кодування ліків

І вітчизняні, й імпортні ліки будуть забезпечені 2D-кодом, внесеним у комп'ютерну систему. Це дозволить відстежити шлях препарату від заводу до аптеки і стане інструментом для боротьби з фальсифікатом.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними ВООЗ, до 10% лікарських засобів, які є на ринку України, фальсифіковані. Це великий ризик для пацієнтів. ... Перше, що ми проговорили, - запровадження 2D-кодування на наших лікарські засоби, всіх, використовуваних і зареєстрованих в Україні. Це і українського, і імпортного виробництва. Така світова практика", - сказав Степанов.

Глава МОЗ пояснив, що кодувати ліки будуть на заводі під час виробництва. Код відразу внесуть до загальної системи, і можна буде відстежити шлях препарату від виробництва до аптеки.

"Таким чином ми можемо чітко проконтролювати, що в наших аптеках не буде фальсифікованих лікарських засобів", - сказав Степанов.

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На впровадження 2D-кодування можуть піти від 2 до 2,5 років, оскільки деяким фармвиробникам потрібно переобладнати виробничі лінії, додав Степанов.

Першими на 2D-кодування будуть переведені ті лікарські засоби, які входять до урядової програми "Доступні ліки".

Автор: 

ліки (1330) підробка (440) фальсифікат (328) Степанов Максим (2197)


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Топ коментарі
+7
Ото дебилы, акцизные марки сильно помогли в борьбе с фальсификатом алкоголя?
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24.07.2020 12:00
+4
Й ліки відразу здешевшають! 😁
Це не Богатирьова креативнічає???
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24.07.2020 11:55
+3
Це якраз профіль дамбаської акушерки.
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24.07.2020 12:03
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Й ліки відразу здешевшають! 😁
Це не Богатирьова креативнічає???
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24.07.2020 11:55 Відповісти
Це якраз профіль дамбаської акушерки.
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24.07.2020 12:03 Відповісти
читайте внимательно
>> На внедрение 2D-кодирования могут уйти от 2 до 2,5 лет, поскольку некоторым

очередной распил бабла
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24.07.2020 12:18 Відповісти
От я поц...
Геть забув, що в Стєпанова жінка відразу зробилась успішним медичним бізнєсмєном - богатиртова у прольоті...
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24.07.2020 21:30 Відповісти
Ото дебилы, акцизные марки сильно помогли в борьбе с фальсификатом алкоголя?
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24.07.2020 12:00 Відповісти
а поддельные будут оснащать надписью подделка!
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24.07.2020 12:08 Відповісти
и за щёт праизвадителя,обязать!!
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24.07.2020 12:16 Відповісти
и очки приложить для тех кто плохо видит
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24.07.2020 12:27 Відповісти
3D очки
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24.07.2020 14:11 Відповісти
с зелеными стеклами
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24.07.2020 15:27 Відповісти
Бахтеева уже запаслась оборудованием 2D-кодировки лекарств. В Украине 90% лекарств фальсификат !!! Эта конченая фармацевтическая мафия купит всё и всех. Нужен расстрел или хотя бы пожизненное. Но куда там этой зелени браться.
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24.07.2020 12:27 Відповісти
По логике зебилов - зато не доктор-смерть!
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24.07.2020 14:50 Відповісти
Любят у нас всякую херь высокопарно парить ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ, 3D, 2D - главное шоб напыщенно и непонятно. А это собственно обычные https://www.vostok.dp.ua/infa1/shtrih-kod/shtrih_kod_1d_2d/ QR-коды . Чтобы их собственно внедрить особых средств и времени не нужно. Изменить формат печати - вместо штрихкода клепать куар код.
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24.07.2020 12:33 Відповісти
маланці від жадібності зовсім з катушок з'їхали...
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24.07.2020 12:45 Відповісти
Вы лучше сделайте 3D маркировку всех зеленых мудаков вместе с их огрызком, это дешевле и пользы больше.
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24.07.2020 14:08 Відповісти
Что помешает пропечатывать дубликаты штрихкодов или номеров если не будет создано сервера с массивом даных о проданых и оставшихся наименований.
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24.07.2020 15:24 Відповісти
 
 