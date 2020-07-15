"Доступные лекарства": украинцы могут получать 77 препаратов бесплатно, - Нацслужба здоровья

Украинцы могут получить бесплатно 77 лекарственных средств по Программе "Доступные лекарства".

Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

"В программе "Доступные лекарства" 246 лекарственных средств, среди них 77 - пациент может получить бесплатно. В частности, в программе: 187 лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 43 - диабета II типа, 15 - бронхиальной астмы, 1 - для лечения ревматических болезней", - говорится в сообщении.

В НСЗУ напомнили, что все эти лекарства пациенты могут получить по рецепту своего врача в аптеке бесплатно или с незначительной доплатой.

Отмечается, что единственным исключением является препарат для лечения ревматических болезней, стоимость которого полностью оплачивает пациент.

Получить лекарства по программе "Доступные лекарства" можно в более 8000 аптек по всей стране, почти 20% из которых находятся в селах и пгт.

В 2020 году НСЗУ выплатила аптекам 491 млн грн за отпущенные лекарственные средства пациентам.

Программой "Доступные лекарства" пользуется 2,3 млн пациентов, 441 тыс. из них проживают в сельской местности. 80% пользователей программы получают по ней лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются самыми распространенными в структуре заболеваемости украинцев.

Чтобы получить лекарства по программе "Доступные лекарства" пациенту нужно:

- обратиться к врачу, который назначит лекарства и выпишет на них электронный рецепт. В рецепте будет указано международное непатентованное название лекарства - действующее вещество. На ваш телефон поступит смс с номером рецепта и кодом подтверждения, которые нужно будет назвать в аптеке. Если у вас нет телефона, врач предоставит вам информацию о рецепте в распечатанном виде.

- прийти в аптеку, которая участвует в программе и подписала договор с НСЗУ, - такая аптека имеет наклейку на двери "Доступные лекарства". Назвать номер рецепта фармацевту и выбрать лекарства из тех, которые вам предложат. Они будут содержать то действующее вещество, которое выписал вам врач. Это может быть либо бесплатный препарат, или с легкой доплатой. После того, как вы выбрали нужные лекарства, вы называете фармацевту код подтверждения вашего рецепта.

В НСЗУ также сообщили, что в следующем году предлагается включить в программу лекарства для пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, и лекарственные средства для людей с расстройствами психики и поведения, в частности, для лечения таких заболеваний как шизофрения, аффективные расстройства, в том числе депрессия, невротические расстройства и эпилепсия. Бюджет расширение программы составляет 878 млн грн.