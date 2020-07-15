"Доступные лекарства": украинцы могут получать 77 препаратов бесплатно, - Нацслужба здоровья
Украинцы могут получить бесплатно 77 лекарственных средств по Программе "Доступные лекарства".
Об этом сообщает Национальная служба здоровья, передает Цензор.НЕТ.
"В программе "Доступные лекарства" 246 лекарственных средств, среди них 77 - пациент может получить бесплатно. В частности, в программе: 187 лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 43 - диабета II типа, 15 - бронхиальной астмы, 1 - для лечения ревматических болезней", - говорится в сообщении.
В НСЗУ напомнили, что все эти лекарства пациенты могут получить по рецепту своего врача в аптеке бесплатно или с незначительной доплатой.
Отмечается, что единственным исключением является препарат для лечения ревматических болезней, стоимость которого полностью оплачивает пациент.
Получить лекарства по программе "Доступные лекарства" можно в более 8000 аптек по всей стране, почти 20% из которых находятся в селах и пгт.
В 2020 году НСЗУ выплатила аптекам 491 млн грн за отпущенные лекарственные средства пациентам.
Программой "Доступные лекарства" пользуется 2,3 млн пациентов, 441 тыс. из них проживают в сельской местности. 80% пользователей программы получают по ней лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются самыми распространенными в структуре заболеваемости украинцев.
Чтобы получить лекарства по программе "Доступные лекарства" пациенту нужно:
- обратиться к врачу, который назначит лекарства и выпишет на них электронный рецепт. В рецепте будет указано международное непатентованное название лекарства - действующее вещество. На ваш телефон поступит смс с номером рецепта и кодом подтверждения, которые нужно будет назвать в аптеке. Если у вас нет телефона, врач предоставит вам информацию о рецепте в распечатанном виде.
- прийти в аптеку, которая участвует в программе и подписала договор с НСЗУ, - такая аптека имеет наклейку на двери "Доступные лекарства". Назвать номер рецепта фармацевту и выбрать лекарства из тех, которые вам предложат. Они будут содержать то действующее вещество, которое выписал вам врач. Это может быть либо бесплатный препарат, или с легкой доплатой. После того, как вы выбрали нужные лекарства, вы называете фармацевту код подтверждения вашего рецепта.
В НСЗУ также сообщили, что в следующем году предлагается включить в программу лекарства для пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, и лекарственные средства для людей с расстройствами психики и поведения, в частности, для лечения таких заболеваний как шизофрения, аффективные расстройства, в том числе депрессия, невротические расстройства и эпилепсия. Бюджет расширение программы составляет 878 млн грн.
