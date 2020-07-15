"Доступні ліки": українці можуть отримувати 77 препаратів безкоштовно, - Нацслужба здоров'я
Українці можуть отримати безкоштовно 77 лікарських засобів за програмою "Доступні ліки".
Про це повідомляє Національна служба здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"В програмі "Доступні ліки" 246 лікарських засобів, серед них 77 – пацієнт може отримати безоплатно. Зокрема, в програмі: 187 ліків для лікування серцево-судинних захворювань;43 – діабету ІІ типу; 15 – бронхіальної астми; 1 - для лікування ревматичних хвороб", - йдеться в повідомленні.
У НСЗУ нагадали, що всі ці ліки пацієнти можуть отримати за рецептом свого лікаря в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою.
Зазначається, що єдиним винятком є препарат для лікування ревматичних хвороб, вартість якого повністю оплачує пацієнт.
Отримати ліки за програмою "Доступні ліки" можна в понад 8000 аптек по всій країні, майже 20% з яких розташовані в селах та смт.
У 2020 році НСЗУ виплатила аптекам 491 млн грн за відпущені лікарські засоби пацієнтам.
Програмою "Доступні ліки" користується 2,3 млн пацієнтів, 441 тисяча з них проживають в сільській місцевості. 80% користувачів програми отримують за нею ліки від серцево-судинних захворювань, які є найпоширенішими в структурі захворюваності українців.
Щоб отримати ліки за програмою "Доступні ліки" пацієнту потрібно:
1) Звернутись до свого лікаря, який призначить ліки та випише на них електронний рецепт. В рецепті буде зазначено міжнародну непатентовану назву ліків – діючу речовину. На ваш телефон надійде смс з номером рецепту та кодом підтвердження, які потрібно буде назвати в аптеці. Якщо у вас немає телефону, лікар надасть вам інформацію про рецепт в роздрукованому вигляді.
2) Прийти до аптеки, яка бере участь в програмі і підписала договір з НСЗУ, – така аптека має наліпку на дверях "Доступні ліки". Назвати номер рецепту фармацевту та обрати ліки з тих, які вам запропонують. Вони міститимуть ту діючу речовину, що виписав вам лікар. Це може бути або безоплатний препарат, або з незначною доплатою. Після того, як ви обрали потрібні ліки, ви називаєте фармацевту код підтвердження вашого рецепту.
У НСЗУ також повідомили, що наступного року НСЗУ пропонує включити до програми ліки для пацієнтів, які перенесли інфаркт або інсульт, та лікарські засоби для людей з розладами психіки та поведінки, зокрема, для лікування таких захворювань як шизофренія, афективні розлади, в тому числі депресія, невротичні розлади та епілепсія. Бюджет розширення програми - 878 млн грн.
