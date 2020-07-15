УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10633 відвідувача онлайн
Новини
7 229 14

"Доступні ліки": українці можуть отримувати 77 препаратів безкоштовно, - Нацслужба здоров'я

Українці можуть отримати безкоштовно 77 лікарських засобів за програмою "Доступні ліки".

Про це повідомляє Національна служба здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"В програмі "Доступні ліки" 246 лікарських засобів, серед них 77 – пацієнт може отримати безоплатно. Зокрема, в програмі: 187 ліків для лікування серцево-судинних захворювань;43 – діабету ІІ типу; 15 – бронхіальної астми; 1 - для лікування ревматичних хвороб", - йдеться в повідомленні.

У НСЗУ нагадали, що всі ці ліки пацієнти можуть отримати за рецептом свого лікаря в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою.

Зазначається, що єдиним винятком є ​​препарат для лікування ревматичних хвороб, вартість якого повністю оплачує пацієнт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 332 лікарні опинилися на межі існування: НСЗУ має укласти договори для їхнього дофінансування, - Степанов

Отримати ліки за програмою "Доступні ліки" можна в понад 8000 аптек по всій країні, майже 20% з яких розташовані в селах та смт.

У 2020 році НСЗУ виплатила аптекам 491 млн грн за відпущені лікарські засоби пацієнтам.

Програмою "Доступні ліки" користується 2,3 млн пацієнтів, 441 тисяча з них проживають в сільській місцевості. 80% користувачів програми отримують за нею ліки від серцево-судинних захворювань, які є найпоширенішими в структурі захворюваності українців.

Щоб отримати ліки за програмою "Доступні ліки" пацієнту потрібно:

1) Звернутись до свого лікаря, який призначить ліки та випише на них електронний рецепт. В рецепті буде зазначено міжнародну непатентовану назву ліків – діючу речовину. На ваш телефон надійде смс з номером рецепту та кодом підтвердження, які потрібно буде назвати в аптеці. Якщо у вас немає телефону, лікар надасть вам інформацію про рецепт в роздрукованому вигляді.

2) Прийти до аптеки, яка бере участь в програмі і підписала договір з НСЗУ, – така аптека має наліпку на дверях "Доступні ліки". Назвати номер рецепту фармацевту та обрати ліки з тих, які вам запропонують. Вони міститимуть ту діючу речовину, що виписав вам лікар. Це може бути або безоплатний препарат, або з незначною доплатою. Після того, як ви обрали потрібні ліки, ви називаєте фармацевту код підтвердження вашого рецепту.

Також читайте: Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про електроний продаж ліків

У НСЗУ також повідомили, що наступного року НСЗУ пропонує включити до програми ліки для пацієнтів, які перенесли інфаркт або інсульт, та лікарські засоби для людей з розладами психіки та поведінки, зокрема, для лікування таких захворювань як шизофренія, афективні розлади, в тому числі депресія, невротичні розлади та епілепсія. Бюджет розширення програми - 878 млн грн.

Автор: 

ліки (1358) медицина (2161) Нацслужба здоров’я (36) НСЗУ (316)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Зелень тут взагалі ні до чого . Це реформа Супрун
показати весь коментар
15.07.2020 12:46 Відповісти
+3
Редкое устаревшее говно кому то спасает жизнь ..Додик
показати весь коментар
15.07.2020 12:47 Відповісти
+2
все эти лекарства редкое, устаревшее говно
показати весь коментар
15.07.2020 12:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все эти лекарства редкое, устаревшее говно
показати весь коментар
15.07.2020 12:39 Відповісти
Редкое устаревшее говно кому то спасает жизнь ..Додик
показати весь коментар
15.07.2020 12:47 Відповісти
не испытывайте иллюзий.
показати весь коментар
15.07.2020 13:08 Відповісти
По досвіду надаю перевагу імпортним, які і коштують недешево. В сумі виявлЯється що це дешевше , ніж використовувати українські аналоги, бо хвороба прогресує, переходить в хронічну форму. Отоді йдуть вже великі гроші.
показати весь коментар
15.07.2020 13:54 Відповісти
Огласите весь список. По чем " зелёнка" ?
показати весь коментар
15.07.2020 12:43 Відповісти
Зелень тут взагалі ні до чого . Це реформа Супрун
показати весь коментар
15.07.2020 12:46 Відповісти
ЗЕленка - опиум для нарида !
показати весь коментар
15.06.2021 21:52 Відповісти
"Доступные лекарства": украинцы могут получать 77 препаратов бесплатно. Ці ліки можна отримати в мережі магазинів Епіцентр.
показати весь коментар
15.07.2020 12:45 Відповісти
з червня 2020 стало складно отримати в аптеці частково оплачуваний препарат лозартан-тева. схема відмови всюди однакова - у нас на залишку немає потрібної кількості ліків, що вказує на приховане згортання програми.
прикро
показати весь коментар
15.07.2020 13:12 Відповісти
77 видов вазелина?
показати весь коментар
15.07.2020 13:30 Відповісти
зеленого
показати весь коментар
15.07.2020 13:56 Відповісти
А где перечень доступных лекарств?? или там одни таблетки от кашля и поноса, по 50 копеек пачка!!
показати весь коментар
15.07.2020 14:00 Відповісти
 
 