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Полиция разоблачила работников медкомиссии на Виннитчине, вымогавших деньги за установление группы инвалидности. ФОТОрепортаж

Сотрудники Нацполиции задержали членов преступной группы, которые систематически вымогали и получали средства от граждан за решение вопроса установления группы инвалидности.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

По месту жительства и работы фигурантов проводятся санкционированные обыски. В рабочем кабинете фигурантов изъято 58 000 гривен.

Полиция разоблачила работников медкомиссии на Виннитчине, вымогавших деньги за установление группы инвалидности 01
Полиция разоблачила работников медкомиссии на Виннитчине, вымогавших деньги за установление группы инвалидности 02
Полиция разоблачила работников медкомиссии на Виннитчине, вымогавших деньги за установление группы инвалидности 03

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Продолжаются следственные действия с целью обнаружения и изъятия медицинской документации в отношении лиц, которые проходили медицинские обследования консультации и заседания комиссии для определения группы инвалидности в период 2019-2020 годов.

Решается вопрос о задержании членов преступной группы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявления подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

взятка (6179) Винницкая область (1041) инвалидность (175)


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Топ комментарии
+7
Тайна Полишинеля ))) Каждый МСЭК на этом работает ....
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30.09.2020 12:52
+4
Такое в каждой МСЭК.....При этом реальным инвалидам создают препятствия,или вообще отказывают.
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30.09.2020 13:48
+1
Внезапно! Можно таких собрать со всех областей
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30.09.2020 13:04
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Как никак, а наступил конец епихвы бедности. Ура, товарищи!!!
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30.09.2020 12:48 Ответить
Тайна Полишинеля ))) Каждый МСЭК на этом работает ....
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30.09.2020 12:52 Ответить
Тут даже нечего сказать ((( подтверждаю на все 100%
Проблема даже не в рекете МСЕК а в импотенции "аваковцев" (а может они в доле?)
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30.09.2020 13:05 Ответить
Нет бы сразу, без денег и разговоров: попросил человек группу - на! какую хошь?
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30.09.2020 12:59 Ответить
это вы про феофанию наверно, там можно и так
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30.09.2020 13:09 Ответить
та это я иронично говорю, но многие хотели бы так всерьез.
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30.09.2020 13:15 Ответить
Тю, пусть сделают ревизии в Киеве, в Александровской больничке например наверняка больше смогут найти, там еще до МСЭКа за операции нехило косят бабло.
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30.09.2020 13:01 Ответить
Внезапно! Можно таких собрать со всех областей
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30.09.2020 13:04 Ответить
58 000 грн это эквивалент таксы в 2000 долларов США за которую дают инвалидность пожизненно .Если конечно будущий инвалид не солдат или мент или пожарник с них могут и больше попросить так как страховая сумма выплат будет около 7000-13 000 долларов США
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30.09.2020 13:29 Ответить
Сажусь в маршрутку показываю удостоверение инвалида
Маршрутчик
- Как вы зае....ли пол города инвалидов все по удостоверениям только и ездят
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30.09.2020 13:32 Ответить
Такое в каждой МСЭК.....При этом реальным инвалидам создают препятствия,или вообще отказывают.
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30.09.2020 13:48 Ответить
Будущим инвалидам иногда решение связаться с МСЭК означает угрозу потери остатков здоровья.
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30.09.2020 14:58 Ответить
Такая ситуация везде с этими липовыми инвалидами .А теперь представте такую ситуацию, если бы пенсия по инвалидности была не 2000 -3000 т.грн, а ,10-15 тыс., так унас бы всё, повторяю ВСЁ население, купило бы себе группу инвалидности.И какой бюджет это выдержит, сейчас, если провести аудит пенсионеров по инвалидности, то, из них может быть половина это липовые.Вот такие у нас дилы господа ПЕРЕСІЧНІ, и дилы не очень важные.
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17.12.2020 14:51 Ответить
 
 