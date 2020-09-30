Полиция разоблачила работников медкомиссии на Виннитчине, вымогавших деньги за установление группы инвалидности. ФОТОрепортаж

Сотрудники Нацполиции задержали членов преступной группы, которые систематически вымогали и получали средства от граждан за решение вопроса установления группы инвалидности.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

По месту жительства и работы фигурантов проводятся санкционированные обыски. В рабочем кабинете фигурантов изъято 58 000 гривен.







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Продолжаются следственные действия с целью обнаружения и изъятия медицинской документации в отношении лиц, которые проходили медицинские обследования консультации и заседания комиссии для определения группы инвалидности в период 2019-2020 годов.

Решается вопрос о задержании членов преступной группы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявления подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.