Полиция разоблачила работников медкомиссии на Виннитчине, вымогавших деньги за установление группы инвалидности. ФОТОрепортаж
Сотрудники Нацполиции задержали членов преступной группы, которые систематически вымогали и получали средства от граждан за решение вопроса установления группы инвалидности.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
По месту жительства и работы фигурантов проводятся санкционированные обыски. В рабочем кабинете фигурантов изъято 58 000 гривен.
Продолжаются следственные действия с целью обнаружения и изъятия медицинской документации в отношении лиц, которые проходили медицинские обследования консультации и заседания комиссии для определения группы инвалидности в период 2019-2020 годов.
Решается вопрос о задержании членов преступной группы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявления подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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Проблема даже не в рекете МСЕК а в импотенции "аваковцев" (а может они в доле?)
Маршрутчик
- Как вы зае....ли пол города инвалидов все по удостоверениям только и ездят