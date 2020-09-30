Гражданин РФ пытался ввезти в Украину пистолеты-пулеметы, спрятав их в детских игрушках, - МВД. ФОТО
Две единицы огнестрельного оружия обнаружили сегодня ночью пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками в пункте пропуска "Лужанка".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Среди личных вещей 58-летнего гражданина РФ, выходца из Чечни, прибывшего в пункт пропуска автомобилем марки "Форд", пограничники обнаружили два пистолета-пулемета марки CZ SCORPION EVO 3S 19x21. Иностранец признался, что долгое время проживает в Австрии и ехал в республику Чечня РФ в гости. Чтобы на границе не нашли его "подарки", мужчина решил спрятать их в детских игрушках.
Об обнаружении оружия пограничники сообщили компетентные правоохранительные органы.
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+13 Олександр Степанов #468220
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+7 Александр Иванов #442761
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+6 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий30.09.2020 15:35 Ссылка
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тогда это ппш-41:
а это акм:
могу продолжать но в пост не влезет...
Кацапам, це з їхніми краденими розробками інших, як серпом по фаберже.
Але серійно випускається в Чехії.
І, вишенька на торт, даний девайс юзають: https://en.wikipedia.org/wiki/United_States United States : https://en.wikipedia.org/wiki/Tennessee Tennessee Judicial Drug Task Force
Ну, а знизу прототип «АК-47».
а к месту расстрела покласть детские игрушки
пункт второй - вез оружие, т.е. товар, свободное обращение которого запрещено - еще срок.
пункт третий - гражданин РФ - расстрел.
кто за. лично я - двумя руками.