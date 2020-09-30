Гражданин РФ пытался ввезти в Украину пистолеты-пулеметы, спрятав их в детских игрушках, - МВД. ФОТО

Две единицы огнестрельного оружия обнаружили сегодня ночью пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками в пункте пропуска "Лужанка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Среди личных вещей 58-летнего гражданина РФ, выходца из Чечни, прибывшего в пункт пропуска автомобилем марки "Форд", пограничники обнаружили два пистолета-пулемета марки CZ SCORPION EVO 3S 19x21. Иностранец признался, что долгое время проживает в Австрии и ехал в республику Чечня РФ в гости. Чтобы на границе не нашли его "подарки", мужчина решил спрятать их в детских игрушках.

Об обнаружении оружия пограничники сообщили компетентные правоохранительные органы.

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