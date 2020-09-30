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Гражданин РФ пытался ввезти в Украину пистолеты-пулеметы, спрятав их в детских игрушках, - МВД. ФОТО

Гражданин РФ пытался ввезти в Украину пистолеты-пулеметы, спрятав их в детских игрушках, - МВД. ФОТО

Две единицы огнестрельного оружия обнаружили сегодня ночью пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками в пункте пропуска "Лужанка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Среди личных вещей 58-летнего гражданина РФ, выходца из Чечни, прибывшего в пункт пропуска автомобилем марки "Форд", пограничники обнаружили два пистолета-пулемета марки CZ SCORPION EVO 3S 19x21. Иностранец признался, что долгое время проживает в Австрии и ехал в республику Чечня РФ в гости. Чтобы на границе не нашли его "подарки", мужчина решил спрятать их в детских игрушках.

Об обнаружении оружия пограничники сообщили компетентные правоохранительные органы.

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Гражданин РФ пытался ввезти в Украину пистолеты-пулеметы, спрятав их в детских игрушках, - МВД 01
Гражданин РФ пытался ввезти в Украину пистолеты-пулеметы, спрятав их в детских игрушках, - МВД 02

Автор: 

граница (5302) МВД (9324) оружие (10257) россия (96095)


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Топ комментарии
+13
пункт первый - вез контрабанду - какой то срок.
пункт второй - вез оружие, т.е. товар, свободное обращение которого запрещено - еще срок.
пункт третий - гражданин РФ - расстрел.
кто за. лично я - двумя руками.
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30.09.2020 15:31
+7
Киллер однако.
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30.09.2020 15:16
+6
Проверить его на возможного ихтамнета.
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30.09.2020 15:35
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А то там своєї зброї невистачає?
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30.09.2020 15:15 Ответить
ну таки Чешска Зброёвка . кстати и УЗИ ихнее творение которое совок не дал производить . а евреи подмели и разрекламировали как своё
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30.09.2020 15:33 Ответить
Вот это по твоему узи?
Гражданин РФ пытался ввезти в Украину пистолеты-пулеметы, спрятав их в детских игрушках, - МВД - Цензор.НЕТ 8185
тогда это ппш-41:
Гражданин РФ пытался ввезти в Украину пистолеты-пулеметы, спрятав их в детских игрушках, - МВД - Цензор.НЕТ 6279
а это акм:
Гражданин РФ пытался ввезти в Украину пистолеты-пулеметы, спрятав их в детских игрушках, - МВД - Цензор.НЕТ 7302
могу продолжать но в пост не влезет...
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30.09.2020 16:01 Ответить
Это Чешский ZK 476, который, собственно, и послужил базой для УЗИ.

Гражданин РФ пытался ввезти в Украину пистолеты-пулеметы, спрятав их в детских игрушках, - МВД - Цензор.НЕТ 9742
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30.09.2020 16:42 Ответить
Чнхи знані в Світі зброярі.
Кацапам, це з їхніми краденими розробками інших, як серпом по фаберже.
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30.09.2020 16:48 Ответить
Приношу вибачення, CZ SCORPION EVO 3S 19x21, це розробка словацького констструктора.
Але серійно випускається в Чехії.
Гражданин РФ пытался ввезти в Украину пистолеты-пулеметы, спрятав их в детских игрушках, - МВД - Цензор.НЕТ 6937 І, вишенька на торт, даний девайс юзають: https://en.wikipedia.org/wiki/United_States United States : https://en.wikipedia.org/wiki/Tennessee Tennessee Judicial Drug Task Force
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30.09.2020 16:53 Ответить
если 9х21 то это не может быть ПП, скорее огражданеный карабин.
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01.10.2020 11:43 Ответить
Зверху клон МП-18 Шмайссера.
Ну, а знизу прототип «АК-47».
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30.09.2020 16:46 Ответить
Киллер однако.
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30.09.2020 15:16 Ответить
В каждом возрасте свои игрушки.
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30.09.2020 15:18 Ответить
их ею же и расстрелять...
а к месту расстрела покласть детские игрушки
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30.09.2020 15:18 Ответить
Рідкісні цяцьки для України.
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30.09.2020 15:23 Ответить
не настолько уж . правда это какие то тюнингованные или модернизированные
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30.09.2020 15:28 Ответить
пункт первый - вез контрабанду - какой то срок.
пункт второй - вез оружие, т.е. товар, свободное обращение которого запрещено - еще срок.
пункт третий - гражданин РФ - расстрел.
кто за. лично я - двумя руками.
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30.09.2020 15:31 Ответить
Проверить его на возможного ихтамнета.
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30.09.2020 15:35 Ответить
Для кого "подарки" ? Ежели Кадырова одарить-это одно ,а ежели здесь насвинячить -другое ! Надо бы спросить с пристрастием.....
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30.09.2020 16:10 Ответить
Очевидно киллер ехал на очередное задание валить патриотов.Думаю скоро его рашка включит в обмен.
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30.09.2020 16:23 Ответить
Мутна історія. Якщо він їхав в Чечню, то чому поперся в Україну, а не в Білорусь наприклад?
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30.09.2020 16:15 Ответить
19*21 нет такого патрона, есть 9*21
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30.09.2020 16:19 Ответить
.....я не понимаю , что так можно на границе ЗАКОСИТЬ под ДЭБИЛА ????
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30.09.2020 17:56 Ответить
Рюзке мир - оружие в игрушках!!!
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30.09.2020 18:22 Ответить
Извиняться перед Кадыркой будет Зе лично?
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30.09.2020 22:05 Ответить
 
 