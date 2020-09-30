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Новости Фото Свободу Маркиву
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Аваков и Геращенко отправились в Милан, чтобы поддержать нацгвардейца Маркива. ФОТО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко отправились в Милан для поддержки бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Об этом Аваков сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"В Милане с мамой Виталия Маркива Оксаной Максимчук и нашей командой готовимся к завтрашнему заседанию по апелляции по делу гвардейца. Суд должен решить, привлекать ли материалы украинской стороны к делу! Ожидаем справедливого решения", - написал Аваков.

Аваков и Геращенко отправились в Милан, чтобы поддержать нацгвардейца Маркива 01

В свою очередь Геращенко в Твиттере добавил, что Украина должна бороться за каждого своего защитника". "И мы делаем это вместе!", - написал он.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу Маркива, - Геращенко

29 сентября в Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу Маркива.

Автор: 

Аваков Арсен (3445) апелляция (628) Италия (1655) Национальная гвардия (2153) Геращенко Антон (1438) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+24
Авакофф ! Звільни Яну Дугарь та Рифмастера.
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30.09.2020 19:06
+17
низя.. там пиара не будет...
а тут нахаляву - заодно и отдохнут в 5* отелях, и попирарятся.. да и сосен своих под видом "журналисток" в ЕС свозят...
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30.09.2020 19:19
+11
Очуметь. У них в Киеве труп сотрудника посольства, а они оба в Италию махнули................ И министр и зам.
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30.09.2020 19:32
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Авакофф ! Звільни Яну Дугарь та Рифмастера.
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30.09.2020 19:06 Ответить
низя.. там пиара не будет...
а тут нахаляву - заодно и отдохнут в 5* отелях, и попирарятся.. да и сосен своих под видом "журналисток" в ЕС свозят...
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30.09.2020 19:19 Ответить
Очуметь. У них в Киеве труп сотрудника посольства, а они оба в Италию махнули................ И министр и зам.
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30.09.2020 19:32 Ответить
Живые думают о живых! Украинцы уже не хотят защищать Маркива? Стыдно!
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30.09.2020 20:58 Ответить
Ради пиара готовы на все.
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30.09.2020 19:07 Ответить
Там хорошо , тепло .
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30.09.2020 19:07 Ответить
+12 минимальная, + 24 максимальная. Средняя сезонная.
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30.09.2020 21:12 Ответить
Будемо молитися за Віталія
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30.09.2020 19:08 Ответить
смешно.
в о времена голодомора - не поверишь.... ВСЕ молились, ... шоб ... да ладно, не буду тут про "гуро" говорить
кому ты и за что "молишься"?
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30.09.2020 19:10 Ответить
Не поверю - было сотни вооруженных восстаний во время голодомора. Не до молитв им было. Резали и стреляли краснопузую сволочь
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30.09.2020 23:04 Ответить
ну так было и шо?
вон у чехов было тоже восстание - напрягли всю СРИ(св. Римсую империю), и только как и мы - посрались между собой и .... обосрались
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01.10.2020 08:33 Ответить
Про Авакова, я Шапошникова слушал..... аж не верится, тогда Аль Капоне идет лесом.
и да, хочется быть политиком - к тебе приезжает .... ну, тот, против которых твоя страна, а ты ему руку подаешь, ибо хрестиянин, ага. прощать там и т.д.
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30.09.2020 19:08 Ответить
самые модные рюкзаки в европи ныне продают в милане
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30.09.2020 19:08 Ответить
Там макаронов - куча сортов, Невзоров показал, я чуть не.... сказал шоп Сралин, когда-то не броси бомбы шоб нас жаба не давила
шучу, слава Италии.
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30.09.2020 19:13 Ответить
eroe viva
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30.09.2020 19:18 Ответить
шо?
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30.09.2020 19:21 Ответить
gloria
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30.09.2020 19:22 Ответить
а, слава вроде. я не доктор шоп знать это все вот
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30.09.2020 19:24 Ответить
Liberta' per Markiv!
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30.09.2020 21:02 Ответить
«Воевать стоит всегда с улыбкой. Если вы этого не умеете, показывайте оскал. Если вы и этого не умеете, вам лучше не соваться в это дело». Уинстон Черчилль (1874-1965).
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30.09.2020 19:14 Ответить
это та свинья мерзкая высрала шо бомбила мирняк?
это говно судить надо было, как и сказал урод - Главарь тех кто налетал на города с мирными жителями.
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30.09.2020 19:23 Ответить
Немецкие города в 1942-м?
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30.09.2020 19:30 Ответить
Не, в 54-том до нашей эры
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30.09.2020 19:47 Ответить
Юра, прекрати бухать
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30.09.2020 23:12 Ответить
А то что?
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01.10.2020 08:28 Ответить
https://censor.net/ua/news/3222100/realni_dohody_ukrayintsiv_upaly_vpershe_za_chotyry_roky_derjstat_infografika (бо тупе малороське керує), але нічого - зетупні радо спонсорують отакі вояжи зі своїх податків.
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30.09.2020 19:27 Ответить
А Тохе сказали что в Милане тарелки не принято вылизывать ? А то вдруг, по привычке
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30.09.2020 19:29 Ответить
Подільнички вовтузяться.................
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30.09.2020 19:29 Ответить
борошна перекладу?
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30.09.2020 22:55 Ответить
Аваков патриот типа Шкиля: перед майданом удрал в Италию и вернулся после бегства Янука; Шкиль, правда, еще больший патриот - до сих пор сидит во Франции и возвращаться не собирается.
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30.09.2020 19:32 Ответить
очень кстате колоритна я личность этот шкиль...
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30.09.2020 19:43 Ответить
Особенно колоритная вышиванка и усы; личность? трудно сказать...
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30.09.2020 20:15 Ответить
На@уя нам разбившийся самолет с погибшими, и сотрудник посольства лучше потусим в инстаграмме из солнечной Италии, хотя на мой взгляд чем больше пиара, тем хуже для Виталия.
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30.09.2020 19:45 Ответить
я не в силах щось сказати розумне про тих ментів в цій ситуації, тільки матюгами....
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30.09.2020 20:08 Ответить
Яке гарне "відрядження", щоб підтримати...Чого не на Мальдіви? З Київа підтримувати вже набридло, треба за кордон....Не країна, а зоопарк уродів
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30.09.2020 20:24 Ответить
Кто оплатил поездку сим мужам? Впрочем можно и не задавать такой вопрос.
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30.09.2020 20:45 Ответить
Грустно и обидно читать ваши посты! Неужели это всё пишут украинцы, чей герой несправедливо сидит в тюрьме уже 3 годаи 3,5 мс.?
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30.09.2020 21:05 Ответить
Не вписуюсь Аваку в адвокати,але на цьому судилищі ******** не тільки українця.Там,як бонус є претензії до держави Україна.І якщо ви були уважні спостерігати за цією імітацією справедливості,то будете пам'ятати,що батьки Рокеллі вимагають мільйон євро для себе,колишня наречена Рокеллі теж хоче мільйон і гільдія журналістів претендує на таку ж суму.Додайте все разом і помножте на тридцять.Вийде під дев'яносто мільйонів в гривнях.І все з рахунку держави Україна.Дальше.Сторона,яка програла суд-має оплатити всі процесуальні витрати.Суд триває три роки-значить рахунок виставлений Італією Україні буде «концентровано солоним».Тому скільки би не коштував білет на переліт Авакова в Мілан,цей рахунок буде в рази нижчим за той рахунок,який Україні мають виставити.
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30.09.2020 21:11 Ответить
Отметим, оплата адвокатских услуг не освободит Виталия из тюрьмы - 1; не влияет на приближение к истине - 2.
https://www.radicali.it/20190724/il-processo-markiv-ombre-russe-sulla-politica-la-giustizia-e-linformazione-italiana/ Il processo Markiv: Ombre russe sulla politica, la giustizia e l'informazione italiana
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30.09.2020 21:21 Ответить
Абстракція ситуації полягає в тому,що висунувши позов до держави Україна,Італія вбиває двох зайців одним пострілом:засуджує українця за гроші України.Італійці влаштували собі «арену» на якій Марків є жертвою,а Україна цей балаган має оплатити з власної кишені!
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30.09.2020 21:54 Ответить
Не треба тут круги намотувати з іконою «святого» Зе.Справою Марківа займається одна єдина людина із сторони України і це -Аваков.Чи має він в тому інтерес,чи не має,але він є тою людиною,яка дає надію на справедливість для українського солдата.Десь проходила інформація,що Аваков був відправлений в Мілан по ініціативі Зе?Не було.Десь була інформація,що Петро забороняв Авокову займатися справою Марківа?Не було.Per ciò non rompere.
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30.09.2020 22:50 Ответить
Так Аваков должен был ещё тогда ,по горячим следам все сделать , и не допустить расправы ! При чем здесь Порошенко ?
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01.10.2020 07:03 Ответить
Геращенко в полувере
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30.09.2020 21:21 Ответить
В пуловере, а не в полувере! В полу-вере кацапы живут - топят за Христа и за Сралина одновременно
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30.09.2020 23:14 Ответить
Уявляєте,як Антоха в Мілані буде тарілки з- під пасти вилизувати!
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30.09.2020 21:29 Ответить
Если Маркив вернется из Италии вместе с Аваковым, я пойму, что Аваков еще не конца потерянный
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30.09.2020 22:29 Ответить
За Аваковым Карабах плачет. Пока, понимаешь ли, Самвелы с Гургенами и Хачики с Рафиками друг другу шерсть на спинах лохматят, Аваков-упырь по Миланам от фронта увиливает. Родина ж в опасности...
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01.10.2020 08:52 Ответить
Ну а за одне Рюкзаков поїде з Геращенко до себе на вілу в Італії, там пару днів побухають і поригають, потім назад в Україну деребанити 93 млрд мусорського бюджету. О так і живемо....
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01.10.2020 10:53 Ответить
Если меня арестуют на Мальдивах, Антон Я могу расчитывать на Вашу поддержку?
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01.10.2020 15:19 Ответить
 
 