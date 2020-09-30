Аваков и Геращенко отправились в Милан, чтобы поддержать нацгвардейца Маркива. ФОТО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко отправились в Милан для поддержки бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Об этом Аваков сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"В Милане с мамой Виталия Маркива Оксаной Максимчук и нашей командой готовимся к завтрашнему заседанию по апелляции по делу гвардейца. Суд должен решить, привлекать ли материалы украинской стороны к делу! Ожидаем справедливого решения", - написал Аваков.

В свою очередь Геращенко в Твиттере добавил, что Украина должна бороться за каждого своего защитника". "И мы делаем это вместе!", - написал он.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу Маркива, - Геращенко

29 сентября в Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу Маркива.