Аваков и Геращенко отправились в Милан, чтобы поддержать нацгвардейца Маркива. ФОТО
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко отправились в Милан для поддержки бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.
Об этом Аваков сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"В Милане с мамой Виталия Маркива Оксаной Максимчук и нашей командой готовимся к завтрашнему заседанию по апелляции по делу гвардейца. Суд должен решить, привлекать ли материалы украинской стороны к делу! Ожидаем справедливого решения", - написал Аваков.
В свою очередь Геращенко в Твиттере добавил, что Украина должна бороться за каждого своего защитника". "И мы делаем это вместе!", - написал он.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
Читайте на Цензор.НЕТ: В Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу Маркива, - Геращенко
29 сентября в Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу Маркива.
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а тут нахаляву - заодно и отдохнут в 5* отелях, и попирарятся.. да и сосен своих под видом "журналисток" в ЕС свозят...
в о времена голодомора - не поверишь.... ВСЕ молились, ... шоб ... да ладно, не буду тут про "гуро" говорить
кому ты и за что "молишься"?
вон у чехов было тоже восстание - напрягли всю СРИ(св. Римсую империю), и только как и мы - посрались между собой и .... обосрались
и да, хочется быть политиком - к тебе приезжает .... ну, тот, против которых твоя страна, а ты ему руку подаешь, ибо хрестиянин, ага. прощать там и т.д.
шучу, слава Италии.
это говно судить надо было, как и сказал урод - Главарь тех кто налетал на города с мирными жителями.
https://www.radicali.it/20190724/il-processo-markiv-ombre-russe-sulla-politica-la-giustizia-e-linformazione-italiana/ Il processo Markiv: Ombre russe sulla politica, la giustizia e l'informazione italiana