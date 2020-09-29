В Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу Маркива, - Геращенко
В Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Адвокаты Виталия заявили ходатайство о приобщении к материалам дела важных доказательств, которые указывают на непричастность Виталия к гибели итальянского журналиста Роккелли", - написал Геращенко.
Среди выдвинутых стороной защиты доказательств - экспертизы видео- и звукозаписи выстрелов, доказывающие, что в сторону Роккелли стреляли со стороны позиций российских наемников с расстояния 150-200 метров, а не со стороны горы Карачун, которая находится на расстоянии 1700-1800 метров, и комиссионная военная экспертиза, согласно которой Маркив не мог видеть Роккелли и его сопровождающих, а также по своим служебным обязанностям он не мог отдавать приказы о наведении и стрельбе в их сторону.
Также адвокаты выдвинули в качестве доказательства документальный фильм итальняского режиссера "The Wrong Place" ("Не в то время, не в том месте"), в котором итальянские военные эксперты и юристы доказывают необоснованность обвинений Маркиву.
Кроме того, адвокаты настаивают на выезде итальянских прокуроров на место событий, в г. Славянск на гору Карачун, и проведении там необходимых измерений и экспертиз.
"Суд удалился для принятия решения, которое будет оглашено на следующем заседании, которое состоится в четверг 1 октября", - сообщил Геращенко.
"Удовлетворение ходатайств адвокатов, хотя бы частичное, будет свидетельствовать о желании судей и присяжных апелляционного суда Милана разобраться по существу. И наоборот, отказ в приобщении доказательств и фактов стороны защиты может показать, что и апелляция не готова основывать своё решение на фактах и доказательствах", - добавил замминистра.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
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Кстати, если видите в совдеповские фильмах немца бросающего гранату - плюньте в лицо режиссеру.
На вооружении солдат Вермахта находилось аж 5 миллионов гранатомётов, которые как раз стреляли на 150-200 метров.
Итальянского журналиста убили орки. Вы их отбеляете?
А если по сути - никаких орков там и близко не было.
Журналист спокойно взял такси в городе и приехал снимать разбитый локомотив, при этом такси ни разу не проезжало мимо постов орков, их там просто не было вообще.
"выстрелы из стрелкового оружия в сторону погибшего гражданина Италии осуществлялись со стороны позиций российских террористов с расстояния 150-200 метров"
Я бы и промолчала, если б моя семья там не проживала и не сбежала в конце мая 2014-го! Весь посёлок Семёновка сравнялся с землёй! Тысячи домов повреждены. Осколки валялись в огородах.
Не было у него оркофф.
Это было за городом, выжил второй журналист, таксист, бригада скорой помощи.
Так, что Геращенко может рисовать кучу мультиков, суд их во внимание не примет.
Военные преступления не зависят от того, кто их совершил и судятся одинаково.
Если по отношению к нему правосудие применили неправильно - подавайте в ЕСПЧ.
Слабо?
Боевики сидели в центральной части в зданиях сбу, полиции и ТД.
Местные сочувствующие с охотничьими ружьями патрулировали улицы.
СБУшники, которых расстреляли, спокойно заехали в город на машинах и ездили по нему достаточно долго, пока пе попали в засаду.
За́явите это в суде, думаю ещё могут пару лет добавить, да и вас, скорее всего, посадят.
https://www.stradeonline.it/diritto-e-liberta/3979-ombre-russe
Потому что искажение событий и чистой воды брэхня нужны были парашке!