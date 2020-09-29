В Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу Маркива, - Геращенко

В Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Адвокаты Виталия заявили ходатайство о приобщении к материалам дела важных доказательств, которые указывают на непричастность Виталия к гибели итальянского журналиста Роккелли", - написал Геращенко.

Среди выдвинутых стороной защиты доказательств - экспертизы видео- и звукозаписи выстрелов, доказывающие, что в сторону Роккелли стреляли со стороны позиций российских наемников с расстояния 150-200 метров, а не со стороны горы Карачун, которая находится на расстоянии 1700-1800 метров, и комиссионная военная экспертиза, согласно которой Маркив не мог видеть Роккелли и его сопровождающих, а также по своим служебным обязанностям он не мог отдавать приказы о наведении и стрельбе в их сторону.

Также адвокаты выдвинули в качестве доказательства документальный фильм итальняского режиссера "The Wrong Place" ("Не в то время, не в том месте"), в котором итальянские военные эксперты и юристы доказывают необоснованность обвинений Маркиву.

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Кроме того, адвокаты настаивают на выезде итальянских прокуроров на место событий, в г. Славянск на гору Карачун, и проведении там необходимых измерений и экспертиз.

"Суд удалился для принятия решения, которое будет оглашено на следующем заседании, которое состоится в четверг 1 октября", - сообщил Геращенко.

"Удовлетворение ходатайств адвокатов, хотя бы частичное, будет свидетельствовать о желании судей и присяжных апелляционного суда Милана разобраться по существу. И наоборот, отказ в приобщении доказательств и фактов стороны защиты может показать, что и апелляция не готова основывать своё решение на фактах и доказательствах", - добавил замминистра.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.



