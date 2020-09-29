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Новости Свободу Маркиву
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В Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу Маркива, - Геращенко

В Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу Маркива, - Геращенко

В Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Адвокаты Виталия заявили ходатайство о приобщении к материалам дела важных доказательств, которые указывают на непричастность Виталия к гибели итальянского журналиста Роккелли", - написал Геращенко.

Среди выдвинутых стороной защиты доказательств - экспертизы видео- и звукозаписи выстрелов, доказывающие, что в сторону Роккелли стреляли со стороны позиций российских наемников с расстояния 150-200 метров, а не со стороны горы Карачун, которая находится на расстоянии 1700-1800 метров, и комиссионная военная экспертиза, согласно которой Маркив не мог видеть Роккелли и его сопровождающих, а также по своим служебным обязанностям он не мог отдавать приказы о наведении и стрельбе в их сторону.

Также адвокаты выдвинули в качестве доказательства документальный фильм итальняского режиссера "The Wrong Place" ("Не в то время, не в том месте"), в котором итальянские военные эксперты и юристы доказывают необоснованность обвинений Маркиву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защита Маркива получила более 20 новых свидетелей перед слушанием дела в апелляции, - итальянские адвокаты

Кроме того, адвокаты настаивают на выезде итальянских прокуроров на место событий, в г. Славянск на гору Карачун, и проведении там необходимых измерений и экспертиз.

"Суд удалился для принятия решения, которое будет оглашено на следующем заседании, которое состоится в четверг 1 октября", - сообщил Геращенко.

"Удовлетворение ходатайств адвокатов, хотя бы частичное, будет свидетельствовать о желании судей и присяжных апелляционного суда Милана разобраться по существу. И наоборот, отказ в приобщении доказательств и фактов стороны защиты может показать, что и апелляция не готова основывать своё решение на фактах и доказательствах", - добавил замминистра.

Также читайте: Фильм, подтверждающий невиновность нацгвардейца Маркива, показали в парламенте Италии, - МВД

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

В Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу Маркива, - Геращенко 01
В Милане состоялось первое заседание апелляционного суда по делу Маркива, - Геращенко 02

Автор: 

Италия (1655) суд (25137) Национальная гвардия (2153) Геращенко Антон (1438) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+6
Дай Бог ему выйти из тюрьмы!
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29.09.2020 20:52
+5
Я лучше с Антошей соглашусь, чем с вами:
"выстрелы из стрелкового оружия в сторону погибшего гражданина Италии осуществлялись со стороны позиций российских террористов с расстояния 150-200 метров"
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29.09.2020 21:50
+4
От я так понимаю - была у Рокелли украинская акредитация - журналист, не было - террорист...
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29.09.2020 22:43
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Дай Бог ему выйти из тюрьмы!
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29.09.2020 20:52 Ответить
И чем это можно стрелять с 150 метров, что бы оторвало голову?
Кстати, если видите в совдеповские фильмах немца бросающего гранату - плюньте в лицо режиссеру.
На вооружении солдат Вермахта находилось аж 5 миллионов гранатомётов, которые как раз стреляли на 150-200 метров.
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29.09.2020 21:02 Ответить
Вы на чьей стороне?
Итальянского журналиста убили орки. Вы их отбеляете?
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29.09.2020 21:25 Ответить
Не понял, в каком месте я их отбеляю?
А если по сути - никаких орков там и близко не было.
Журналист спокойно взял такси в городе и приехал снимать разбитый локомотив, при этом такси ни разу не проезжало мимо постов орков, их там просто не было вообще.
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29.09.2020 21:36 Ответить
Я лучше с Антошей соглашусь, чем с вами:
"выстрелы из стрелкового оружия в сторону погибшего гражданина Италии осуществлялись со стороны позиций российских террористов с расстояния 150-200 метров"
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29.09.2020 21:50 Ответить
Ну не брэшiть! В Славянске не было оркофф? А кого тогда выгоняли из города? От кого 90% жителей эвакуировались? Кто расстреливал народ у подъездов, на балконах? Кто насиловал наших женщин и потом убивал их, и их трупы были найдены и захоронены после освобождения. Чьи трупы сотнями сваливались на Курорте у солёного озера в траншеи? Или гиркинс с чеченами не орки? Вы с луны свалились головой вниз!
Я бы и промолчала, если б моя семья там не проживала и не сбежала в конце мая 2014-го! Весь посёлок Семёновка сравнялся с землёй! Тысячи домов повреждены. Осколки валялись в огородах.
Не было у него оркофф.
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29.09.2020 21:54 Ответить
При чем тут город?
Это было за городом, выжил второй журналист, таксист, бригада скорой помощи.
Так, что Геращенко может рисовать кучу мультиков, суд их во внимание не примет.
Военные преступления не зависят от того, кто их совершил и судятся одинаково.
Если по отношению к нему правосудие применили неправильно - подавайте в ЕСПЧ.
Слабо?
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29.09.2020 22:02 Ответить
Как это при чём город? Именно орки заняли и город, и его окрестности! Да вы действительно нифига не знаете. В таком случае нечего здесь писать!
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29.09.2020 22:07 Ответить
О, дурбецало, ты думаешь там были сплошные окопы, противотанковые ежи, колючая проволка?
Боевики сидели в центральной части в зданиях сбу, полиции и ТД.
Местные сочувствующие с охотничьими ружьями патрулировали улицы.
СБУшники, которых расстреляли, спокойно заехали в город на машинах и ездили по нему достаточно долго, пока пе попали в засаду.
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29.09.2020 22:13 Ответить
Журналюга роккелли со мацкофским переводчиком мироновым приехали не *освещать события*, а вести срюцкую пропаганду. Вот другая ит. журналистка Lucia Goracci действительно освещала, за срю с гиркинсом не велась, но показывала и рассказывала всё как было на самом деле.
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29.09.2020 21:57 Ответить
Ах, его убили за то что неправильно освещал события?
За́явите это в суде, думаю ещё могут пару лет добавить, да и вас, скорее всего, посадят.
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29.09.2020 22:17 Ответить
В него стреляли со стороны оркофф. Или не компетентный? Так передовые итальянцы ещё в 2019-м в этом не сомневались.
https://www.stradeonline.it/diritto-e-liberta/3979-ombre-russe

Потому что искажение событий и чистой воды брэхня нужны были парашке!
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29.09.2020 22:35 Ответить
бухое мордва не разбирается, куда стрелять. На прошлой неделе срю истребители друг друга сбили. Почему? По качану.
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29.09.2020 22:36 Ответить
От я так понимаю - была у Рокелли украинская акредитация - журналист, не было - террорист...
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29.09.2020 22:43 Ответить
 
 