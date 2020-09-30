Аваков і Геращенко вирушили в Мілан, щоб підтримати нацгвардійця Марківа. ФОТО
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і його заступник Антон Геращенко вирушили в Мілан для підтримки бійця Національної гвардії України Віталія Марківа.
Про це Аваков повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"У Мілані з мамою Віталія Марківа Оксаною Максимчук і нашою командою готуємося до завтрашнього засідання з апеляції у справі гвардійця. Суд має вирішити, чи залучати матеріали української сторони до справи! Очікуємо справедливого рішення", - написав Аваков.
У свою чергу Геращенко в Твіттері додав, що Україна має боротися за кожного свого захисника". "І ми робимо це разом!", - написав він.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
29 вересня в Мілані відбулося перше засідання апеляційного суду у справі Марківа
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а тут нахаляву - заодно и отдохнут в 5* отелях, и попирарятся.. да и сосен своих под видом "журналисток" в ЕС свозят...
в о времена голодомора - не поверишь.... ВСЕ молились, ... шоб ... да ладно, не буду тут про "гуро" говорить
кому ты и за что "молишься"?
вон у чехов было тоже восстание - напрягли всю СРИ(св. Римсую империю), и только как и мы - посрались между собой и .... обосрались
и да, хочется быть политиком - к тебе приезжает .... ну, тот, против которых твоя страна, а ты ему руку подаешь, ибо хрестиянин, ага. прощать там и т.д.
шучу, слава Италии.
это говно судить надо было, как и сказал урод - Главарь тех кто налетал на города с мирными жителями.
https://www.radicali.it/20190724/il-processo-markiv-ombre-russe-sulla-politica-la-giustizia-e-linformazione-italiana/ Il processo Markiv: Ombre russe sulla politica, la giustizia e l'informazione italiana