Аваков і Геращенко вирушили в Мілан, щоб підтримати нацгвардійця Марківа. ФОТО

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і його заступник Антон Геращенко вирушили в Мілан для підтримки бійця Національної гвардії України Віталія Марківа.

Про це Аваков повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мілані з мамою Віталія Марківа Оксаною Максимчук і нашою командою готуємося до завтрашнього засідання з апеляції у справі гвардійця. Суд має вирішити, чи залучати матеріали української сторони до справи! Очікуємо справедливого рішення", - написав Аваков.

У свою чергу Геращенко в Твіттері додав, що Україна має боротися за кожного свого захисника". "І ми робимо це разом!", - написав він.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

29 вересня в Мілані відбулося перше засідання апеляційного суду у справі Марківа