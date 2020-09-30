Самолет ВВС США совершил экстренную посадку в Одессе, - СМИ. ФОТО

Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules совершил аварийную посадку в одесском аэропорту. У самолета отказал один из четырех двигателей.

А в этом сообщает местное издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, борт вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, расположенной в Германии. В полете у него отказал один из четырех двигателей. Сейчас экипаж занимается устранением проблемы.

"Думская" опубликовала фото экстренно севшего в Одессе самолета ВВС США

"Думская" отмечает, что этот самолет принимал участие в торжествах по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. Инсценировка вторжения, состоявшаяся 6 июля 2019 года, собрала всех глав государств антигитлеровской коалиции, кроме Путина.

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Тогда на машину нанесли так называемые "полосы вторжения" — белые широкие линии на хвосте фюзеляжа и бортовой знак одного из Дугласов C-47, который выбрасывал парашютистов на французскую землю.