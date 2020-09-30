Самолет ВВС США совершил экстренную посадку в Одессе, - СМИ. ФОТО
Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules совершил аварийную посадку в одесском аэропорту. У самолета отказал один из четырех двигателей.
А в этом сообщает местное издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, борт вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, расположенной в Германии. В полете у него отказал один из четырех двигателей. Сейчас экипаж занимается устранением проблемы.
"Думская" опубликовала фото экстренно севшего в Одессе самолета ВВС США
"Думская" отмечает, что этот самолет принимал участие в торжествах по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. Инсценировка вторжения, состоявшаяся 6 июля 2019 года, собрала всех глав государств антигитлеровской коалиции, кроме Путина.
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Тогда на машину нанесли так называемые "полосы вторжения" — белые широкие линии на хвосте фюзеляжа и бортовой знак одного из Дугласов C-47, который выбрасывал парашютистов на французскую землю.
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зачем этот тут бред, если это транспортник?
ну сел и сел себе, то же не Ан225, коих нету уже и не было ни у кого.
Так что Тани Помоловой мы завтра не увидим. На работе будет.
А согласитесь, было бы хороша получить подарки для ВСУ и сюрпризы для парашников и их прихлебателей.
"... крім *****...". Речі потрібно називати своїми іменами.
.. и кому вы это втюхиваете..???- раиссським лошкам..???= ща экипаж в темпе парой крестообразных выверток атремонтует ролл-ройсовский движ..)))= браво ком, штурман, радисты, 2-пайлот, и вся бравая команда экипажа!!!)))
І ремонтувались, ремонтувались, ремонтувались ......................
Частіше залітайте до нас, нехай ху#ло сидить штани сушить.