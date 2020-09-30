Літак ВПС США здійснив екстрену посадку в Одесі, - ЗМІ. ФОТО
Військово-транспортний літак ВПС США C-130 Hercules здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту. У літака відмовив один із чотирьох двигунів.
Про це повідомляє місцеве видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, борт вилетів до Одеси з американської бази Рамштайн, розташованої в Німеччині. У польоті у нього відмовив один із чотирьох двигунів. Зараз екіпаж займається вирішенням цієї проблеми.
"Думська" опублікувала фото літака ВПС США, який екстрено сів в Одесі
"Думська" зазначає, що цей літак брав участь в урочистостях з нагоди 75-річчя висадки союзників у Нормандії. Інсценування вторгнення, яке відбулося 6 липня 2019 року, зібрало всіх глав держав антигітлерівської коаліції, крім Путіна.
Тоді на машину нанесли так звані "смуги вторгнення" - білі широкі лінії на хвості фюзеляжу і бортовий знак одного з Дугласів C-47, який викидав парашутистів на французьку землю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зачем этот тут бред, если это транспортник?
ну сел и сел себе, то же не Ан225, коих нету уже и не было ни у кого.
Так что Тани Помоловой мы завтра не увидим. На работе будет.
А согласитесь, было бы хороша получить подарки для ВСУ и сюрпризы для парашников и их прихлебателей.
"... крім *****...". Речі потрібно називати своїми іменами.
.. и кому вы это втюхиваете..???- раиссським лошкам..???= ща экипаж в темпе парой крестообразных выверток атремонтует ролл-ройсовский движ..)))= браво ком, штурман, радисты, 2-пайлот, и вся бравая команда экипажа!!!)))
І ремонтувались, ремонтувались, ремонтувались ......................
Частіше залітайте до нас, нехай ху#ло сидить штани сушить.