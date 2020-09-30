УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6935 відвідувачів онлайн
Новини Фото
31 865 69

Літак ВПС США здійснив екстрену посадку в Одесі, - ЗМІ. ФОТО

Військово-транспортний літак ВПС США C-130 Hercules здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту. У літака відмовив один із чотирьох двигунів.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, борт вилетів до Одеси з американської бази Рамштайн, розташованої в Німеччині. У польоті у нього відмовив один із чотирьох двигунів. Зараз екіпаж займається вирішенням цієї проблеми.

Літак ВПС США здійснив екстрену посадку в Одесі, - ЗМІ 01

"Думська" опублікувала фото літака ВПС США, який екстрено сів в Одесі

"Думська" зазначає, що цей літак брав участь в урочистостях з нагоди 75-річчя висадки союзників у Нормандії. Інсценування вторгнення, яке відбулося 6 липня 2019 року, зібрало всіх глав держав антигітлерівської коаліції, крім Путіна.

Тоді на машину нанесли так звані "смуги вторгнення" - білі широкі лінії на хвості фюзеляжу і бортовий знак одного з Дугласів C-47, який викидав парашутистів на французьку землю.

Дивіться також: Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

авіація (4153) Одеса (5496) літак (2938) США (23343)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+49
А если б ещё хотя бы штук 40 Апачей запросили экстренной посадки в Одессе, то я, к примеру, даже и не возражал бы совсем...
показати весь коментар
30.09.2020 20:05
+42
От хто тебе тягне за язика ???
показати весь коментар
30.09.2020 20:07
+20
Надежный самолет и опытные летчики, если с такой поломкой успешно приземлились.
показати весь коментар
30.09.2020 20:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надежный самолет и опытные летчики, если с такой поломкой успешно приземлились.
показати весь коментар
30.09.2020 20:00 Відповісти
ЗЫ... а по одесским аэродромным кочкам , нужно иметь еще то мастерство приземлиться, даже на исправном самолете... Вон, год назад, у турецкого самолета из-за стиральной доски , а не посадочной полосы, колесо отлетело... Поди наша сторона ущерб возмещала, шобы не было скандала.
показати весь коментар
30.09.2020 20:07 Відповісти
С какой "такой"? На 3х двигателях из 4х? Для опытного экипажа это вообще не проблема и мало чем отличается от посадки на 4х двигателях.
показати весь коментар
30.09.2020 20:13 Відповісти
уже скорей всего как минут 15-20 улетел гудело здорово вертолеты наши летали живу в 2,5 км от аэропорта и аэродрома и чистое поле ...слышимость еще та....
показати весь коментар
30.09.2020 20:23 Відповісти
и понту жить возле взлетной? Вам доплачивают? Тю, шо я несу, для меня бы ляпота была : свою пылораму не слышал бы.
показати весь коментар
30.09.2020 20:28 Відповісти
ты дурак в Одессе бывал прежде чем ахинею писать аэропорт находится в самом городе кретин.. полоса 2400 у нас аэропорт и военный аэродром я еще далеко живу просто ЭХО знаешь такое понятие или абы вякнуть.. на Школьном там где военные аэродром стоят и авиа ремонтный завод находится дом впритык метров 15-20 стоять к КПП... жилой массив для летного состава Аэропортовский в 400 метрах от аэропорта... Таирово и Черемушки практически вплотную построены только поле некогда колхозное 2 км отделяет от аэродрома...
показати весь коментар
30.09.2020 21:21 Відповісти
Ну, вам видней где жить, я то шо... а я - ничо. Люди вон чо и то ничо, а то как чо, дык, сразу чо. Не нравится вопрос - дело хозяйское, проехали. Живем-наслаждаемся себе в удовольствие, а хоть и на Малиновского.
показати весь коментар
01.10.2020 05:02 Відповісти
если память не изменяет то этот самолет и садится и взлетает с 50 метров.
показати весь коментар
01.10.2020 10:22 Відповісти
НАТО напало на Одессу,где В-52 Трампыча....
показати весь коментар
30.09.2020 20:00 Відповісти
А если б ещё хотя бы штук 40 Апачей запросили экстренной посадки в Одессе, то я, к примеру, даже и не возражал бы совсем...
показати весь коментар
30.09.2020 20:05 Відповісти
Тоді кримській міст точно зруйнувався від евакуаці\ "їх там не було"
показати весь коментар
30.09.2020 21:18 Відповісти
потому что летчик зебил мляя, а стюардесса за пецю, молодец посодила самольет.
показати весь коментар
30.09.2020 20:05 Відповісти
"Думская" отмечает, что этот самолет принимал участие в торжествах по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. Инсценировка вторжения, состоявшаяся 6 июля 2019 года, собрала всех глав государств антигитлеровской коалиции, кроме Путина. Источник: https://censor.net/ru/p3222147\\\\\\\\

зачем этот тут бред, если это транспортник?
ну сел и сел себе, то же не Ан225, коих нету уже и не было ни у кого.
показати весь коментар
30.09.2020 20:05 Відповісти
А нікому в голову неприходить думка. що просто прибув військовий груз. А "відмова" двигуна,це просто для наших журналюг.
показати весь коментар
30.09.2020 20:06 Відповісти
От хто тебе тягне за язика ???
показати весь коментар
30.09.2020 20:07 Відповісти
можно было бы, я за такие вольности еще и копчака выписал бы...
показати весь коментар
30.09.2020 20:11 Відповісти
секретная операция, о которой стало известно, считается проваленной
показати весь коментар
01.10.2020 09:23 Відповісти
Вы решили аксиомой, мол пифагоровы штаны, во все стороны равны, кого-то удивить? ХМЫ.
показати весь коментар
30.09.2020 20:10 Відповісти
Зачем гос.тайну выдаешь?
показати весь коментар
30.09.2020 20:11 Відповісти
"борт вылетел в Одессу", а затем притворился что сломался двигатель и сел в Одессе... Минус мозг.

Літак ВПС США здійснив екстрену посадку в Одесі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5030
показати весь коментар
30.09.2020 20:32 Відповісти
Неправда, ніякого грузу там не було. Просто Одеса слугує запасним аеродромом для літаків з Рамштайну. Якщо у них поломка двигуна то вони сідають не в Рамштайні, а в Одесі. Це відомо давно і всім.
показати весь коментар
01.10.2020 08:56 Відповісти
та маски привез от ковида, да резинки от спида
показати весь коментар
30.09.2020 20:10 Відповісти
И мозги для *****
показати весь коментар
30.09.2020 21:03 Відповісти
Трамп прислал подарочек,типа Зеля получи миллиард долларов в конверте, ...Каждую субботу в айропорт Внуково прилетают из Швейцарии 2 транспорта Путлера набитые долларами США...
показати весь коментар
30.09.2020 20:10 Відповісти
та навряТли, зная гопоту из подворотни , которая хромает с отчетностью. Грят у бубочки вилла рядом с пыней за бугром. А пальчевский ваапше очумел. Кинул жену с 4-мя детками , с которой прожил 30 лет. на произволящее , без средств на существование. А сам, на зависть Леночке бубчиной, свою пассию незаконнобрачную мало того шо два раза обрюхатил, еще и балует на майорской вилле, которую и не думает декларировать. А вы голосуйте там по приколу и держитесь (за дырку от бублика).
показати весь коментар
30.09.2020 20:19 Відповісти
что, Пальчевского ссыте конкретно?? так, чтоб и в теме про самолеты ахинею про него писать??
показати весь коментар
30.09.2020 20:39 Відповісти
Пальчевский - это витринный вариант ********. Не криминальные же хари мертвячука и рабиновича лохам показывать?
показати весь коментар
30.09.2020 20:56 Відповісти
У Пальчевского - анализы. Ну как фаберже...
показати весь коментар
30.09.2020 21:05 Відповісти
ссым на пальчевского конретно, да. а поймаем - еще и гавном накормим гэбэшника сраного
показати весь коментар
01.10.2020 00:23 Відповісти
Гуманитарка
показати весь коментар
30.09.2020 20:10 Відповісти
сэр...
показати весь коментар
30.09.2020 20:17 Відповісти
Вылетел с Германии в Одессу-совершил экстренную посадку в Одессе
показати весь коментар
30.09.2020 20:15 Відповісти
А если, к примеру, прилетел чуть раньше ??? Што делать, надо ж как-то садить самолёт, время тревожное, так же ??? Так ото ж !!! Кому щяз лихко...
показати весь коментар
30.09.2020 20:21 Відповісти
и шо не так, на один круг меньше нарезал тудым-сюдым , в ожидании посадки...
показати весь коментар
30.09.2020 20:21 Відповісти
Они летают над морями и океанами мониторят разливы нефти с судов ВСЕГДА на 3 двигателях, наблюдал неоднократно. Фигня какая-то...
показати весь коментар
30.09.2020 20:20 Відповісти
Завтра на Привозе в Одессе доллар резко упадет...
показати весь коментар
30.09.2020 20:22 Відповісти
На кацапії здорожчає , дай Вам Бог здоров'я і гарного настрою .
показати весь коментар
30.09.2020 20:28 Відповісти
ога, так вам малайцы и продешевят, быстрее вы в кашруде своем охлянете.
показати весь коментар
30.09.2020 20:31 Відповісти
Завтра на Приморском бульваре одеситки будут американских летчиков ловить.

Так что Тани Помоловой мы завтра не увидим. На работе будет.
показати весь коментар
30.09.2020 21:26 Відповісти
Красивая "птичка".
показати весь коментар
30.09.2020 20:34 Відповісти
Оказывается оказавает двагатель не только на украинском самолете но и на американском !!!
показати весь коментар
30.09.2020 20:44 Відповісти
А может, что то привез? Для ВСУ в подарок и московитам в сюрприз?
показати весь коментар
30.09.2020 20:47 Відповісти
Вам же пишуть що, літак летів з святкування в Нормандії назад в Рамштайн, а Одеса слугує запасним аеродромом для літаків з Рамштайну на випадок відмови одного двигуна.
показати весь коментар
01.10.2020 08:59 Відповісти
Кто знает, кто знает. Скрытые поставки техники и вооружения могут иметь разнообразные методы и формы.
А согласитесь, было бы хороша получить подарки для ВСУ и сюрпризы для парашников и их прихлебателей.
показати весь коментар
01.10.2020 09:02 Відповісти
"...собрала всех глав государств антигитлеровской коалиции, кроме Путина..."

"... крім *****...". Речі потрібно називати своїми іменами.
показати весь коментар
30.09.2020 21:00 Відповісти
Летів в Одесу, а долетівши, "совєршил винуждєную посадку"... Круто.
показати весь коментар
30.09.2020 21:10 Відповісти
Ну сел и хорошо, побольше бы таких самолетов в Украине было!
показати весь коментар
30.09.2020 21:46 Відповісти
Удачного польоту,американські друзі! Happy flight,american friends!
показати весь коментар
30.09.2020 21:11 Відповісти
Надо было проверить посадить в Чугуве
показати весь коментар
30.09.2020 21:19 Відповісти
ТРУХАНОВ АЖ КАНДЕЛЯБР ПРИМЕРИЛ !!!
Літак ВПС США здійснив екстрену посадку в Одесі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9959
показати весь коментар
30.09.2020 21:22 Відповісти
Скрєпнєнько, православнєнько.
показати весь коментар
01.10.2020 09:00 Відповісти
"с американской базы Рамштайн, расположенной в Германии"
показати весь коментар
30.09.2020 22:03 Відповісти
а ты думал это название рок группы? нет это населенный пункт в Германии, где американская база с ЯО распоолжена
показати весь коментар
01.10.2020 00:25 Відповісти
Це місто і базу на честь групи назвали.
показати весь коментар
01.10.2020 09:02 Відповісти
Добро пожаловать. А ещё лучше- садитесь без поломок. А ещё лучше- ******* кацапов прямо после взлёта с украинских аэродромов.
показати весь коментар
30.09.2020 22:07 Відповісти
А мне на этом фото нравятся полосы на самолете. Точно как в период операции "Оверлорд".
показати весь коментар
30.09.2020 22:19 Відповісти
Рукожопы оклахомские.
показати весь коментар
30.09.2020 23:08 Відповісти
...вскукарекнул гей геев сидя на бутылке
показати весь коментар
01.10.2020 00:25 Відповісти
Амереканцям респект з Одеси.
показати весь коментар
30.09.2020 23:10 Відповісти
экипаж занимается устранением проблемыИсточник: https://censor.net/ru/p3222147

.. и кому вы это втюхиваете..???- раиссським лошкам..???= ща экипаж в темпе парой крестообразных выверток атремонтует ролл-ройсовский движ..)))= браво ком, штурман, радисты, 2-пайлот, и вся бравая команда экипажа!!!)))
показати весь коментар
30.09.2020 23:18 Відповісти
А шо, може там під тумблєр попав кетчуп і треба було протерти спиртом і просушити.
показати весь коментар
01.10.2020 09:05 Відповісти
А ще там дядя Вася, молоток, зубило та *** твою мать.
показати весь коментар
01.10.2020 01:53 Відповісти
Треба, щоб в кожному українському аеропорту зробили аварійну посадку військово-транспортні літаки ВПС США.
І ремонтувались, ремонтувались, ремонтувались ......................
показати весь коментар
01.10.2020 04:22 Відповісти
Чобіт НАТи витопче всю Одесу!

Частіше залітайте до нас, нехай ху#ло сидить штани сушить.
показати весь коментар
01.10.2020 09:11 Відповісти
Если бы у раша-самолета отказал двигатель, тут бы был хор каментов про "рукожопых".
показати весь коментар
01.10.2020 10:08 Відповісти
 
 