Літак ВПС США здійснив екстрену посадку в Одесі, - ЗМІ. ФОТО

Військово-транспортний літак ВПС США C-130 Hercules здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту. У літака відмовив один із чотирьох двигунів.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, борт вилетів до Одеси з американської бази Рамштайн, розташованої в Німеччині. У польоті у нього відмовив один із чотирьох двигунів. Зараз екіпаж займається вирішенням цієї проблеми.

"Думська" опублікувала фото літака ВПС США, який екстрено сів в Одесі

"Думська" зазначає, що цей літак брав участь в урочистостях з нагоди 75-річчя висадки союзників у Нормандії. Інсценування вторгнення, яке відбулося 6 липня 2019 року, зібрало всіх глав держав антигітлерівської коаліції, крім Путіна.

Тоді на машину нанесли так звані "смуги вторгнення" - білі широкі лінії на хвості фюзеляжу і бортовий знак одного з Дугласів C-47, який викидав парашутистів на французьку землю.

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