Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Літаки CV-22B Osprey, екіпажі яких беруть участь в американсько-українських військових навчаннях Сил спеціальних операцій "Fiction Urchin", здійснили політ над Дніпром у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук

Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом 01
Фото: Олег Богачук

Також читайте: Бомбардувальники США В-52Н у супроводі Су-27 і МіГ-29 увійшли в повітряний простір України, - Повітряні Сили ЗСУ

Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом 02
Фото: Олег Богачук
Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом 03
Фото: Олег Богачук
Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом 04
Фото: Олег Богачук
Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом 05
Фото: Олег Богачук
Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом 06
Фото: Олег Богачук
Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом 07
Фото: Олег Богачук
Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом 08
Фото: Олег Богачук

Читайте: Зеленський спостерігатиме за навчаннями "Об'єднані зусилля - 2020", де застосують Javelin, - ЗМІ

Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом 09
Фото: Олег Богачук
Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом 10
Фото: Олег Богачук

За інформацією посольства США в Києві, в цей же час над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою і Черкасами пролітали MC130J.

Автор: 

Київ (20027) оборона (4881) літак (3004) військові навчання (2795) Богачук Олег (1457)
Топ коментарі
+68
Вподобайка! колись і над террористичною москвою або її руїнами такі або краще будуть літати!
показати весь коментар
23.09.2020 13:31 Відповісти
+54
Прикольно. Жалко что не все раены облетели. Чтобы показать всем людям что у нас есть реальная поддержка США
показати весь коментар
23.09.2020 13:32 Відповісти
+49
це любо дивитися як союзники підтримують нас, тільки б керівництво не дивилося в очі *****...
показати весь коментар
23.09.2020 13:32 Відповісти
Конвертопланы а не самолёты.
показати весь коментар
23.09.2020 19:56 Відповісти
Руснявые миги это конвертопланы, сегодня это подтвердилось
показати весь коментар
23.09.2020 20:23 Відповісти
у кацапни конвертопланы-это когда планируют распил в конверты складывать

Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом - Цензор.НЕТ 4124
показати весь коментар
23.09.2020 21:41 Відповісти
2 Оспрея привезли, и летают на них туда-сюда, создают видимость. Но дело нужное и полезное, у ваты местной и запоребриковой пердаки дымят безостановочно.
показати весь коментар
23.09.2020 20:23 Відповісти
Ну пролетіли. А чому дивуватися? Вони наші стратегічні партнери, дали нам новітню зброю. Захищають Захід від російської інтервенції, якщо українська влада зрадить, то вони й Київ бомбитимуть.
показати весь коментар
23.09.2020 20:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475824, ты мозги на бигуди завила и кокошник сверху одела?
показати весь коментар
23.09.2020 21:08 Відповісти
Я "кокошник" ненавиджу, як твій козломордий язик. Американці вже давно сказали, поки що вони дають Україні можливість самим захищати Україну, але якщо Україна відмовиться, то тоді вони будуть воювати і проти української влади.
показати весь коментар
23.09.2020 22:04 Відповісти
судя по лайкам-украинцы меня поддерживают,так что https://censor.net/ru/user/475824,начинай исправляться!
главное запомни: Американцы-наши друзья и союзники против москальной орды!
показати весь коментар
24.09.2020 18:06 Відповісти
Бесполезный гибрид. Больше для показухи. Особенно умилило заявление посольства США - помашите им рукой.
показати весь коментар
23.09.2020 20:59 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474300,казларогий,от тебя смердит лаптями! пошел на ху. в спам
показати весь коментар
23.09.2020 21:10 Відповісти
Я в такие моменты всегда серию ЕРОЛАША вспоминаю , про сгоревшую школу : Век бы слушал. Хотя очень жаль , что не знал об этом заранее с громадным удовольствием это в живую посмотрел , а как от этого кацапов рвет , ну прямо бальзам на раны.
показати весь коментар
23.09.2020 21:00 Відповісти
https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=youtube&uilel=3&passive=true&continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Ddesktop%26hl%3Duk%26next%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DoB2_j7c0d70&hl=uk&ec=65620

https://www.youtube.com/watch?v=oB2_j7c0d70 God Bless America
показати весь коментар
23.09.2020 21:08 Відповісти
Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом - Цензор.НЕТ 216
показати весь коментар
23.09.2020 21:10 Відповісти
Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом - Цензор.НЕТ 3453
показати весь коментар
23.09.2020 21:37 Відповісти
Льоха - українською це - свиноматка, відповідно всі Олексії мали б сприймати як образу, коли їх називають мамою свиней.
показати весь коментар
24.09.2020 10:43 Відповісти
а йурасиками кого звуть?
показати весь коментар
24.09.2020 11:15 Відповісти
Кого?
показати весь коментар
24.09.2020 11:52 Відповісти
а говорили что США нас бросили..
нет! в США прекрасно понимают что сейчас до власти дорвался зрадник кремлёвский, но он для них пешка, и у них есть рычаги на него и его хозяина Коломойского с их офшорами.. так что зеля зря очень ввязался в это дело сдавать Украину в руки путина, США ему этого не простят
показати весь коментар
23.09.2020 21:38 Відповісти
Насколько помню, старина Маккейн был категорическим противником конвертопланов, сетуя на их низкую надёжность и высокую стоимость. Людям свойственно ошибаться (с)
показати весь коментар
23.09.2020 21:44 Відповісти
Крейсерская скорость Оспрея - 520 км/ч, а у Ан-26 - 440-450.
И это с вертикальным взлётом.
Никакой вертолёт реальной конкуренции не составит.
показати весь коментар
23.09.2020 22:01 Відповісти
Всё верно, но кроме военных (конкретно морпехов) его никто пока не заказывает, а должны вроде бы компании в очередь стоять, меняя вертолёты и самолёты на конвертопланы. Это наводит на размышления.
показати весь коментар
23.09.2020 22:06 Відповісти
Не факт, что его всем продадут. Россия сразу сделала бы "цап-царап" некоторых технологий.
Потому как жаба её давит конкретно. И Китай смотрит на эту птичку умилённым взором. Пригодится при освоении российских территорий.
показати весь коментар
24.09.2020 07:51 Відповісти
Красавчики) мы с вами!) ****** ************!
показати весь коментар
23.09.2020 21:48 Відповісти
Ух бомбит то как у ватоцефалов...
показати весь коментар
23.09.2020 22:03 Відповісти
А еще лучше, когда у нас будут базы США. И чем больше, тем лучше.
Помечтаю еще, кроме этих баз надо разместить ракеты первого удара по дикой обосранной орде расее. Типа Першингов.
показати весь коментар
23.09.2020 22:20 Відповісти
та дай Бог!
показати весь коментар
24.09.2020 18:08 Відповісти
У Мавзолейных крыс крыша едет.... Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом - Цензор.НЕТ 6130 Вова снимай МАСКУ...
показати весь коментар
23.09.2020 22:40 Відповісти
слева удмурт. он уже подох
показати весь коментар
24.09.2020 00:14 Відповісти
Американская Политика знает когда заправиться, а когда спустить курок!Слава Украине и Слава США!
показати весь коментар
23.09.2020 23:03 Відповісти
http://lviv1256.com/news/unikalni-amerykanski-konvertoplany-pryzemlylysia-bilia-lvova/?fbclid=IwAR2O8It0bVmdvnphptvFIMB45BWq0U-fnt1SFWiYB6f3PDjoTCl2hAnboB4 Унікальні американські конвертоплани приземлилися біля Львова "Це повітряне чудовиcько. Osprey - гібрид літака і гелікоптера. Ідеальний транспорт для спеціальних операцій. За півтори години може долетіти, скажімо, до Москви, висадити там десант та повернутися звідти. І цей апарат із фільмів про майбутнє вже тут, сідає під Львовом".
показати весь коментар
23.09.2020 23:54 Відповісти
Судя по небывалой активности ватных троллей, акция удалась!
показати весь коментар
24.09.2020 00:13 Відповісти
Ну конвертоплани вони помітили і B52 теж, цікавий був ефір)
Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом - Цензор.НЕТ 8144
показати весь коментар
24.09.2020 00:15 Відповісти
Скоро орков будут крошить)
https://m.youtube.com/watch?v=y7WS1fV3-bk
показати весь коментар
24.09.2020 02:41 Відповісти
Слава УКРАИНЕ, слава США!!! теперь пора американские базы размещать Харькове, Одессе, Николаеве, и под Полтавой.
показати весь коментар
24.09.2020 04:02 Відповісти
ЛУЧШЕ ЛУЦК, ЧЕРНИГОВ, СУМЫ, ХАРЬКОВ !!! И ЗАЧИСТКУ ВОЕННЫМИ ОТ СЕПАРОВ ПО ГОРОДАМ !)
показати весь коментар
24.09.2020 04:49 Відповісти
Дейтон ще не прилетів,а машинки для нього вже освоюють українське небо.Приємно,коли є такі друзі в України,як США.
показати весь коментар
24.09.2020 05:04 Відповісти
Оспрей в небі дир-дир-дир - ми за мир !
показати весь коментар
24.09.2020 07:53 Відповісти
Во первых, это красиво!
показати весь коментар
24.09.2020 10:17 Відповісти
Ну, нарешті!!! Кожен день треба літати на заздрість ватнічкам!!!
показати весь коментар
24.09.2020 10:29 Відповісти
Могли бы и заранее оповестить....
показати весь коментар
24.09.2020 18:13 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 