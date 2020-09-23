Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Літаки CV-22B Osprey, екіпажі яких беруть участь в американсько-українських військових навчаннях Сил спеціальних операцій "Fiction Urchin", здійснили політ над Дніпром у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За інформацією посольства США в Києві, в цей же час над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою і Черкасами пролітали MC130J.