РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5157 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
39 497 241

Американские самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Самолеты CV-22B Osprey, экипажи которых участвуют в американско-украинских военных учениях Сил специальных операций "Fiction Urchin", совершили полет над Днепром в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук

Американские самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом 01
Фото: Олег Богачук
Американские самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом 02
Фото: Олег Богачук
Американские самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом 03
Фото: Олег Богачук
Американские самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом 04
Фото: Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бомбардировщики США В-52Н в сопровождении Су-27 и МиГ-29 вошли в воздушное пространство Украины, - Воздушные Силы ВСУ

Американские самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом 05
Фото: Олег Богачук
Американские самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом 06
Фото: Олег Богачук
Американские самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом 07
Фото: Олег Богачук
Американские самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом 08
Фото: Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский будет наблюдать за учениями "Объединенные усилия - 2020", где применят Javelin, - СМИ

Американские самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом 09
Фото: Олег Богачук
Американские самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом 10
Фото: Олег Богачук

Также смотрите: Учения "Объединенные усилия - 2020" перешли в активную фазу: Условный противник пытается прорвать оборону войск, ВСУ отработали огневое поражение сил врага. ФОТОрепортаж

По информации посольства США в Киеве, в это же время над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами пролетали MC130J.

Автор: 

Киев (25996) оборона (5268) самолет (3672) военные учения (3476) Богачук Олег (1462)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+68
Вподобайка! колись і над террористичною москвою або її руїнами такі або краще будуть літати!
показать весь комментарий
23.09.2020 13:31 Ответить
+54
Прикольно. Жалко что не все раены облетели. Чтобы показать всем людям что у нас есть реальная поддержка США
показать весь комментарий
23.09.2020 13:32 Ответить
+49
це любо дивитися як союзники підтримують нас, тільки б керівництво не дивилося в очі *****...
показать весь комментарий
23.09.2020 13:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Конвертопланы а не самолёты.
показать весь комментарий
23.09.2020 19:56 Ответить
Руснявые миги это конвертопланы, сегодня это подтвердилось
показать весь комментарий
23.09.2020 20:23 Ответить
у кацапни конвертопланы-это когда планируют распил в конверты складывать

Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом - Цензор.НЕТ 4124
показать весь комментарий
23.09.2020 21:41 Ответить
2 Оспрея привезли, и летают на них туда-сюда, создают видимость. Но дело нужное и полезное, у ваты местной и запоребриковой пердаки дымят безостановочно.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:23 Ответить
Ну пролетіли. А чому дивуватися? Вони наші стратегічні партнери, дали нам новітню зброю. Захищають Захід від російської інтервенції, якщо українська влада зрадить, то вони й Київ бомбитимуть.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/475824, ты мозги на бигуди завила и кокошник сверху одела?
показать весь комментарий
23.09.2020 21:08 Ответить
Я "кокошник" ненавиджу, як твій козломордий язик. Американці вже давно сказали, поки що вони дають Україні можливість самим захищати Україну, але якщо Україна відмовиться, то тоді вони будуть воювати і проти української влади.
показать весь комментарий
23.09.2020 22:04 Ответить
судя по лайкам-украинцы меня поддерживают,так что https://censor.net/ru/user/475824,начинай исправляться!
главное запомни: Американцы-наши друзья и союзники против москальной орды!
показать весь комментарий
24.09.2020 18:06 Ответить
Бесполезный гибрид. Больше для показухи. Особенно умилило заявление посольства США - помашите им рукой.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:59 Ответить
https://censor.net/ru/user/474300,казларогий,от тебя смердит лаптями! пошел на ху. в спам
показать весь комментарий
23.09.2020 21:10 Ответить
Я в такие моменты всегда серию ЕРОЛАША вспоминаю , про сгоревшую школу : Век бы слушал. Хотя очень жаль , что не знал об этом заранее с громадным удовольствием это в живую посмотрел , а как от этого кацапов рвет , ну прямо бальзам на раны.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:00 Ответить
https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=youtube&uilel=3&passive=true&continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Ddesktop%26hl%3Duk%26next%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DoB2_j7c0d70&hl=uk&ec=65620

https://www.youtube.com/watch?v=oB2_j7c0d70 God Bless America
показать весь комментарий
23.09.2020 21:08 Ответить
Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом - Цензор.НЕТ 216
показать весь комментарий
23.09.2020 21:10 Ответить
Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом - Цензор.НЕТ 3453
показать весь комментарий
23.09.2020 21:37 Ответить
Льоха - українською це - свиноматка, відповідно всі Олексії мали б сприймати як образу, коли їх називають мамою свиней.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:43 Ответить
а йурасиками кого звуть?
показать весь комментарий
24.09.2020 11:15 Ответить
Кого?
показать весь комментарий
24.09.2020 11:52 Ответить
а говорили что США нас бросили..
нет! в США прекрасно понимают что сейчас до власти дорвался зрадник кремлёвский, но он для них пешка, и у них есть рычаги на него и его хозяина Коломойского с их офшорами.. так что зеля зря очень ввязался в это дело сдавать Украину в руки путина, США ему этого не простят
показать весь комментарий
23.09.2020 21:38 Ответить
Насколько помню, старина Маккейн был категорическим противником конвертопланов, сетуя на их низкую надёжность и высокую стоимость. Людям свойственно ошибаться (с)
показать весь комментарий
23.09.2020 21:44 Ответить
Крейсерская скорость Оспрея - 520 км/ч, а у Ан-26 - 440-450.
И это с вертикальным взлётом.
Никакой вертолёт реальной конкуренции не составит.
показать весь комментарий
23.09.2020 22:01 Ответить
Всё верно, но кроме военных (конкретно морпехов) его никто пока не заказывает, а должны вроде бы компании в очередь стоять, меняя вертолёты и самолёты на конвертопланы. Это наводит на размышления.
показать весь комментарий
23.09.2020 22:06 Ответить
Не факт, что его всем продадут. Россия сразу сделала бы "цап-царап" некоторых технологий.
Потому как жаба её давит конкретно. И Китай смотрит на эту птичку умилённым взором. Пригодится при освоении российских территорий.
показать весь комментарий
24.09.2020 07:51 Ответить
Красавчики) мы с вами!) ****** ************!
показать весь комментарий
23.09.2020 21:48 Ответить
Ух бомбит то как у ватоцефалов...
показать весь комментарий
23.09.2020 22:03 Ответить
А еще лучше, когда у нас будут базы США. И чем больше, тем лучше.
Помечтаю еще, кроме этих баз надо разместить ракеты первого удара по дикой обосранной орде расее. Типа Першингов.
показать весь комментарий
23.09.2020 22:20 Ответить
та дай Бог!
показать весь комментарий
24.09.2020 18:08 Ответить
У Мавзолейных крыс крыша едет.... Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом - Цензор.НЕТ 6130 Вова снимай МАСКУ...
показать весь комментарий
23.09.2020 22:40 Ответить
слева удмурт. он уже подох
показать весь комментарий
24.09.2020 00:14 Ответить
Американская Политика знает когда заправиться, а когда спустить курок!Слава Украине и Слава США!
показать весь комментарий
23.09.2020 23:03 Ответить
http://lviv1256.com/news/unikalni-amerykanski-konvertoplany-pryzemlylysia-bilia-lvova/?fbclid=IwAR2O8It0bVmdvnphptvFIMB45BWq0U-fnt1SFWiYB6f3PDjoTCl2hAnboB4 Унікальні американські конвертоплани приземлилися біля Львова "Це повітряне чудовиcько. Osprey - гібрид літака і гелікоптера. Ідеальний транспорт для спеціальних операцій. За півтори години може долетіти, скажімо, до Москви, висадити там десант та повернутися звідти. І цей апарат із фільмів про майбутнє вже тут, сідає під Львовом".
показать весь комментарий
23.09.2020 23:54 Ответить
Судя по небывалой активности ватных троллей, акция удалась!
показать весь комментарий
24.09.2020 00:13 Ответить
Ну конвертоплани вони помітили і B52 теж, цікавий був ефір)
Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом - Цензор.НЕТ 8144
показать весь комментарий
24.09.2020 00:15 Ответить
Скоро орков будут крошить)
https://m.youtube.com/watch?v=y7WS1fV3-bk
показать весь комментарий
24.09.2020 02:41 Ответить
Слава УКРАИНЕ, слава США!!! теперь пора американские базы размещать Харькове, Одессе, Николаеве, и под Полтавой.
показать весь комментарий
24.09.2020 04:02 Ответить
ЛУЧШЕ ЛУЦК, ЧЕРНИГОВ, СУМЫ, ХАРЬКОВ !!! И ЗАЧИСТКУ ВОЕННЫМИ ОТ СЕПАРОВ ПО ГОРОДАМ !)
показать весь комментарий
24.09.2020 04:49 Ответить
Дейтон ще не прилетів,а машинки для нього вже освоюють українське небо.Приємно,коли є такі друзі в України,як США.
показать весь комментарий
24.09.2020 05:04 Ответить
Оспрей в небі дир-дир-дир - ми за мир !
показать весь комментарий
24.09.2020 07:53 Ответить
Во первых, это красиво!
показать весь комментарий
24.09.2020 10:17 Ответить
Ну, нарешті!!! Кожен день треба літати на заздрість ватнічкам!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 10:29 Ответить
Могли бы и заранее оповестить....
показать весь комментарий
24.09.2020 18:13 Ответить
Страница 3 из 3
 
 