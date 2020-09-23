Американские самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Самолеты CV-22B Osprey, экипажи которых участвуют в американско-украинских военных учениях Сил специальных операций "Fiction Urchin", совершили полет над Днепром в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук
По информации посольства США в Киеве, в это же время над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами пролетали MC130J.
главное запомни: Американцы-наши друзья и союзники против москальной орды!
на ху.в спам
https://www.youtube.com/watch?v=oB2_j7c0d70 God Bless America
нет! в США прекрасно понимают что сейчас до власти дорвался зрадник кремлёвский, но он для них пешка, и у них есть рычаги на него и его хозяина Коломойского с их офшорами.. так что зеля зря очень ввязался в это дело сдавать Украину в руки путина, США ему этого не простят
И это с вертикальным взлётом.
Никакой вертолёт реальной конкуренции не составит.
Потому как жаба её давит конкретно. И Китай смотрит на эту птичку умилённым взором. Пригодится при освоении российских территорий.
Помечтаю еще, кроме этих баз надо разместить ракеты первого удара по дикой обосранной орде расее. Типа Першингов.
https://m.youtube.com/watch?v=y7WS1fV3-bk