Свидетель показал полиции, где нашел сотрудницу посольства США, - Шевченко. ФОТО

Несовершеннолетний свидетель показал следователям на манекене, где и как нашел сотрудницу посольства США, которая вскоре скончалась в больнице.

Фото следственного действия опубликовал в Фейсбуке директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе полиции Киева, в каком именно месте он нашел тело сотрудницы американского посольства, гражданки США", - подписал Шевченко фотографии.

Шевченко отметил, что полиция расследует смерть американки как умышленное убийство. На потенциального подозреваемого есть ориентировка, его ищут.







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Национальная полиция Украина расследует ее смерть как умышленное убийство (есть ориентировка на потенциального подозреваемого, его ищут),

"Но не исключен и несчастный случай. Тело было в спортивной одежде и в наушниках. Гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом - не редкость на железной дороге", - отметил Шевченко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.