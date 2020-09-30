Свидетель показал полиции, где нашел сотрудницу посольства США, - Шевченко. ФОТО
Несовершеннолетний свидетель показал следователям на манекене, где и как нашел сотрудницу посольства США, которая вскоре скончалась в больнице.
Фото следственного действия опубликовал в Фейсбуке директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе полиции Киева, в каком именно месте он нашел тело сотрудницы американского посольства, гражданки США", - подписал Шевченко фотографии.
Шевченко отметил, что полиция расследует смерть американки как умышленное убийство. На потенциального подозреваемого есть ориентировка, его ищут.
Читайте на Цензор.НЕТ: Смерть сотрудницы посольства США может быть как преступлением, так и несчастным случаем, дело расследуют по статье "убийство", - МВД
Национальная полиция Украина расследует ее смерть как умышленное убийство (есть ориентировка на потенциального подозреваемого, его ищут),
"Но не исключен и несчастный случай. Тело было в спортивной одежде и в наушниках. Гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом - не редкость на железной дороге", - отметил Шевченко.
Также на Цензор.НЕТ: Погибшую сотрудницу посольства США мог зацепить движущийся поезд, который она не услышала из-за наушников, - источник
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.
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Так-шо не то.
Шла в наушниках и ничего не слышала."Живой" пример
Армандс Нейландс-Яунземс
По нескольку раз в год люди в наушниках под поездами гибнут.
Вон, хотя бы возле платформы троещина-2 венок висит.
https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполит гестапо
https://twitter.com/ZampolitGistapo @ZampolitGistapo https://twitter.com/ZampolitGistapo/status/1311330931026911234 5 ч
Росіяни вийшли на новий рівень гібридної війни.
Сьогодні в Києві ФСБ вбило працівницю посольства США.
Все прораховано вірно - проросійська зелена влада повинна посваритися з нашими головними союзниками.
"Русская весна" вже навіть виклала прізвище жертви.
Тупа гебня не палиться!
Убита жена военного атташе.
Уши кремля торчат от Нивок до Петровки.
Чи ви не знаєте різних значеннь виразу "на вулиці"?
Удар по затылку поезда не наносят, и тем более не умеют определять
жену военного атташе США. Она могла бегать в парке, де и получила удар от псевдобегуна сзади, а потом пользуясь прикрытием деревьев, её оттащили к железной дороге. В любом случае телефон был при ней, а значит, и вся хронология событий на сервере где надо.
И точное место нападения.