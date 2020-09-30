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Свидетель показал полиции, где нашел сотрудницу посольства США, - Шевченко. ФОТО

Несовершеннолетний свидетель показал следователям на манекене, где и как нашел сотрудницу посольства США, которая вскоре скончалась в больнице.

Фото следственного действия опубликовал в Фейсбуке директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе полиции Киева, в каком именно месте он нашел тело сотрудницы американского посольства, гражданки США", - подписал Шевченко фотографии.

Шевченко отметил, что полиция расследует смерть американки как умышленное убийство. На потенциального подозреваемого есть ориентировка, его ищут.

Свидетель показал полиции, где нашел сотрудницу посольства США, - Шевченко 01
Свидетель показал полиции, где нашел сотрудницу посольства США, - Шевченко 02
Свидетель показал полиции, где нашел сотрудницу посольства США, - Шевченко 03

Читайте на Цензор.НЕТ: Смерть сотрудницы посольства США может быть как преступлением, так и несчастным случаем, дело расследуют по статье "убийство", - МВД

Национальная полиция Украина расследует ее смерть как умышленное убийство (есть ориентировка на потенциального подозреваемого, его ищут),

"Но не исключен и несчастный случай. Тело было в спортивной одежде и в наушниках. Гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом - не редкость на железной дороге", - отметил Шевченко.

Также на Цензор.НЕТ: Погибшую сотрудницу посольства США мог зацепить движущийся поезд, который она не услышала из-за наушников, - источник

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.

Свидетель показал полиции, где нашел сотрудницу посольства США, - Шевченко 04

Автор: 

МВД (9324) Нацполиция (16552) посольство (1084) смерть (9250) США (27090) Шевченко Артем (261)


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Топ комментарии
+22
Ну це ж мля бігова доріжка для пробіжок, відразу видно! Хто взагалі цю дурь озвучував що поїзд збив під час пробіжки в навушниках? Це якими дебілами потрібно бути щоб таке нести в ефір?
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30.09.2020 22:10
+13
версия с поездом, который неслышно подкрался, аккуратно стукнул в затылок, аккуратно уложил на землю и испарился - тупорылый бред, расчитанный на 73% зебилов
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30.09.2020 22:53
+12
Правду мы узнаем, когда американцские спецы за дело возьмутся.

Бо нашим веры после шитого белыми нитками дела Шеремета уже просто нет.
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30.09.2020 22:18
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Вовсе не обязательно. Был случай, когда грузовик ударил выступом борта по голове. Насмерть. Думаю таких случаев тоже было не мало.
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30.09.2020 23:02 Ответить
там потоком повітря могло її звалити з ніг, а ще каменюки з-під шпал не рідкість.
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30.09.2020 23:45 Ответить
У меня есть два варианта- первый, тупо ограбление и моя вероятность- 30 процентов, вторая- диверсия с целью вбить клин в отношениях между Украиной и США, но это- похоже на отчаянный шаг. Многое будет зависеть от качества расследования. Кстати, в некотором смысле - это подстава и под Авакова. Гужен повод чтобы убрать его , как я считаю все таки Про- западного политика,который сохоаняет определенный балланс Сил. Как бы кто к нему не относился.
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30.09.2020 22:34 Ответить
Какое ограбление, если она была на пробежке, а не вышла с бутика с лопатником? А вот вторая версия более правдоподобна - преступник наверняка знал про ее пробежки в определенном месте.
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30.09.2020 22:46 Ответить
Шоб убрать Авакова было уже 100500 поводов.Начиная с Саши Білого.
Так-шо не то.
Шла в наушниках и ничего не слышала."Живой" пример
Армандс Нейландс-Яунземс
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30.09.2020 22:54 Ответить
Опять теория заговора, поиск виновных.
По нескольку раз в год люди в наушниках под поездами гибнут.
Вон, хотя бы возле платформы троещина-2 венок висит.
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30.09.2020 23:05 Ответить
Наушники в ушах были?
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30.09.2020 23:17 Ответить
Да, и тама неоконченая мелодия "Подмосковные вечера"...
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01.10.2020 05:28 Ответить
не "холмсы" разберутся что к чему , или ее уже убитой положили , на место,которое указал свидетель ,или убийство было совершено именно на этом самом месте...
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30.09.2020 23:21 Ответить
теперь видно, что 99% - убийство
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30.09.2020 23:25 Ответить
Правильно - зачем нам следствие - достаточно показать картинку Данило Космине и он по трупу на переходе через ЖД установит, что 99% - убийство.
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01.10.2020 11:03 Ответить
..дякую, дуже дякую
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01.10.2020 11:17 Ответить
https://twitter.com/ZampolitGistapo

https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполит гестапо

https://twitter.com/ZampolitGistapo @ZampolitGistapo https://twitter.com/ZampolitGistapo/status/1311330931026911234 5 ч

Росіяни вийшли на новий рівень гібридної війни.
Сьогодні в Києві ФСБ вбило працівницю посольства США.
Все прораховано вірно - проросійська зелена влада повинна посваритися з нашими головними союзниками.
"Русская весна" вже навіть виклала прізвище жертви.
Тупа гебня не палиться!

Свідок показав поліції, де знайшов співробітницю посольства США, - Шевченко - Цензор.НЕТ 4506
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30.09.2020 23:56 Ответить
это была жена военного атташе, помимо прочего
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01.10.2020 16:28 Ответить
Такая вот случайность - чисто просто совпадение.
Убита жена военного атташе.
Уши кремля торчат от Нивок до Петровки.
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01.10.2020 23:40 Ответить
...робьяты, вы, там не ох№уеваете??? Бедняжку, еще обвините в "зацеперстве"... тем более украинские некачественные дети (которых делали видать черенками совковых (!!!) лопат) спят и мриют быть в белых тапках
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01.10.2020 05:26 Ответить
Колія там не пряма а з поворотами, зеленка підходить впритул, швидкість потягів не дуже велика але машиніст може навіть не побачити пішохода, який вискочив з чагарів. Воно звичайно наче й парк та місцями там реальні джунглі. На переходах відсутня сигналізація та змійка. Потяги зараз ходять дуже рідко, там і в минулі часи можна було годину-півтори чекати електричку і більшість місцевих вже відвикли від руху поїздів.
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01.10.2020 08:49 Ответить
ЗІ: Хоча, знаючи час смерті можна перевірити наявність руху на тій ділянці.
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01.10.2020 08:51 Ответить
співробітницю посольства США знайшли на вулиці в Києві з травмою голови і непритомною. То виходить залізнична колія - це вулиця?! МВС це - фініш.
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01.10.2020 10:22 Ответить
А по-вашому - перехід через залізничну колію - це приміщення?
Чи ви не знаєте різних значеннь виразу "на вулиці"?
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01.10.2020 11:05 Ответить
http://iz.com.ua/video/38998-v-ssha-mashinist-poezda-spas-zhizn-sozdatelyu-selfi-udarom-po-golove-video
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01.10.2020 11:54 Ответить
І оце американка була така тупа що бігала в навушниках по щебінці біля жд путів ? БРЄД.
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01.10.2020 12:07 Ответить
Шукайте КАЦАПІВ у цієй історії, також і в падінні АНа біля Чугуїва скоріш за все винні кацапськи спецслужби, а не дії пілотів.
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01.10.2020 12:09 Ответить
Любой суд мед експерт по характеру раны определит чем было совершено убийство - поездом или не поездом
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01.10.2020 12:17 Ответить
Поезд или ударяет так что жертва летит под откос, или тащит, если зацепил.
Удар по затылку поезда не наносят, и тем более не умеют определять
жену военного атташе США. Она могла бегать в парке, де и получила удар от псевдобегуна сзади, а потом пользуясь прикрытием деревьев, её оттащили к железной дороге. В любом случае телефон был при ней, а значит, и вся хронология событий на сервере где надо.
И точное место нападения.
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01.10.2020 23:50 Ответить
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