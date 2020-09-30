Свідок показав поліції, де знайшов співробітницю посольства США, - Шевченко. ФОТО

Неповнолітній свідок показав слідчим на манекені, де і як знайшов співробітницю посольства США, яка невдовзі померла в лікарні.

Фото слідчої дії опублікував у Фейсбуці директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Неповнолітній свідок показує на манекені слідчо-оперативній групі поліції Києва, в якому саме місці він знайшов тіло співробітниці американського посольства, громадянки США", - підписав Шевченко фотографії.

Шевченко зазначив, що поліція розслідує смерть американки як умисне вбивство. На потенційного підозрюваного є орієнтування, його шукають.





Національна поліція України розслідує її смерть як умисне вбивство (є орієнтування на потенційного підозрюваного, його шукають),

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"Але не виключений і нещасний випадок. Тіло було в спортивному одязі і в навушниках. Загибель таких необачних пішоходів унаслідок травмування поїздом - не рідкість на залізниці", - зазначив Шевченко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, співробітницю посольства США Санвер Нікаело знайшли на вулиці в Києві з травмою голови і непритомною, пізніше вона померла в лікарні.