Свідок показав поліції, де знайшов співробітницю посольства США, - Шевченко. ФОТО
Неповнолітній свідок показав слідчим на манекені, де і як знайшов співробітницю посольства США, яка невдовзі померла в лікарні.
Фото слідчої дії опублікував у Фейсбуці директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Неповнолітній свідок показує на манекені слідчо-оперативній групі поліції Києва, в якому саме місці він знайшов тіло співробітниці американського посольства, громадянки США", - підписав Шевченко фотографії.
Шевченко зазначив, що поліція розслідує смерть американки як умисне вбивство. На потенційного підозрюваного є орієнтування, його шукають.
Національна поліція України розслідує її смерть як умисне вбивство (є орієнтування на потенційного підозрюваного, його шукають),
"Але не виключений і нещасний випадок. Тіло було в спортивному одязі і в навушниках. Загибель таких необачних пішоходів унаслідок травмування поїздом - не рідкість на залізниці", - зазначив Шевченко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, співробітницю посольства США Санвер Нікаело знайшли на вулиці в Києві з травмою голови і непритомною, пізніше вона померла в лікарні.
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Так-шо не то.
Шла в наушниках и ничего не слышала."Живой" пример
Армандс Нейландс-Яунземс
По нескольку раз в год люди в наушниках под поездами гибнут.
Вон, хотя бы возле платформы троещина-2 венок висит.
https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполит гестапо
https://twitter.com/ZampolitGistapo @ZampolitGistapo https://twitter.com/ZampolitGistapo/status/1311330931026911234 5 ч
Росіяни вийшли на новий рівень гібридної війни.
Сьогодні в Києві ФСБ вбило працівницю посольства США.
Все прораховано вірно - проросійська зелена влада повинна посваритися з нашими головними союзниками.
"Русская весна" вже навіть виклала прізвище жертви.
Тупа гебня не палиться!
Убита жена военного атташе.
Уши кремля торчат от Нивок до Петровки.
Чи ви не знаєте різних значеннь виразу "на вулиці"?
Удар по затылку поезда не наносят, и тем более не умеют определять
жену военного атташе США. Она могла бегать в парке, де и получила удар от псевдобегуна сзади, а потом пользуясь прикрытием деревьев, её оттащили к железной дороге. В любом случае телефон был при ней, а значит, и вся хронология событий на сервере где надо.
И точное место нападения.