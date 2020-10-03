Морские пехотинцы отремонтировали поврежденную осколками крышу в доме волонтерки. ФОТОрепортаж

Воины 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского помогли волонтерке Галине Студенниковой из Торецка. Крыша дома женщины пострадала при обстрелах, и внутрь попадал дождь. Справиться с ремонтом самостоятельно женщина не могла.

Об этом 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского рассказала на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Галина Студенникова - волонтер из прифронтового Торецка в Донецкой области. Она протяжении всей войны помогает украинским защитникам.

Дом, в котором живет Галина Геннадьевна, пострадал от атаки боевиков. Осколки снарядов повредили крышу, и вода во время дождя попадала внутрь. Провести ремонт самостоятельно женщина не могла.

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"Морпехи приняли решение помочь волонтерке. Военные приобрели необходимые материалы. После этого полностью обновили кровлю. Сейчас Галина Геннадьевна радуется, что проблема с кровлей решена до наступления сезона дождей. И теперь она может вновь полностью сосредоточиться на волонтерской деятельности", - сказано в сообщении бригады.













