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Морские пехотинцы отремонтировали поврежденную осколками крышу в доме волонтерки. ФОТОрепортаж

Воины 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского помогли волонтерке Галине Студенниковой из Торецка. Крыша дома женщины пострадала при обстрелах, и внутрь попадал дождь. Справиться с ремонтом самостоятельно женщина не могла.

Об этом 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского рассказала на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Галина Студенникова - волонтер из прифронтового Торецка в Донецкой области. Она протяжении всей войны помогает украинским защитникам.

Дом, в котором живет Галина Геннадьевна, пострадал от атаки боевиков. Осколки снарядов повредили крышу, и вода во время дождя попадала внутрь. Провести ремонт самостоятельно женщина не могла.

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"Морпехи приняли решение помочь волонтерке. Военные приобрели необходимые материалы. После этого полностью обновили кровлю. Сейчас Галина Геннадьевна радуется, что проблема с кровлей решена до наступления сезона дождей. И теперь она может вновь полностью сосредоточиться на волонтерской деятельности", - сказано в сообщении бригады.

Морские пехотинцы отремонтировали поврежденную осколками крышу в доме волонтерки 01
Морские пехотинцы отремонтировали поврежденную осколками крышу в доме волонтерки 02
Морские пехотинцы отремонтировали поврежденную осколками крышу в доме волонтерки 03
Морские пехотинцы отремонтировали поврежденную осколками крышу в доме волонтерки 04
Морские пехотинцы отремонтировали поврежденную осколками крышу в доме волонтерки 05
Морские пехотинцы отремонтировали поврежденную осколками крышу в доме волонтерки 06
Морские пехотинцы отремонтировали поврежденную осколками крышу в доме волонтерки 07

Автор: 

помощь (7878) Донбасс (26957) Донецкая область (9991) волонтеры (2641) Торецк (497) 35 отдельная бригада морской пехоты (63)


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Явно не багато живуть волонтери...
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03.10.2020 13:28 Ответить
Це патріотка України,а ось,скажімо, Р.Ахметов ні одної гривні з особистих коштів не допоміг ВСУ!
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03.10.2020 14:44 Ответить
Молодцы ребята.
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03.10.2020 13:43 Ответить
От і добре. Хороші люди повинні єднатись.
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03.10.2020 13:43 Ответить
Волонтерці- то свята справа. Успіхів їй і надалі в її нелегкій справі!
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03.10.2020 13:58 Ответить
Варто хату поставити за кошти смердючої *изди Нелі Штепи.
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03.10.2020 14:08 Ответить
Прокурори Харьківа не змогли(чи не захотіли) засадити цю вонючу зрадницю-стерву Штепу!
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03.10.2020 14:46 Ответить
Нема слів...Молодці, хлопці !
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03.10.2020 14:14 Ответить
Яке гарне обличчя у цієї жінки. Всього найкращого і їй, і хлопцям.
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03.10.2020 17:22 Ответить
 
 