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Взрыв в квартире произошел во Львове, пострадал 23-летний парень. ФОТО

Взрыв произошел в однокомнатной квартире пятиэтажки на окраине Львова. Мужчину госпитализировали с ожогами 50% тела.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В 16:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве и пожаре в г. Львове на ул. Кульчицкой. Инцидент произошел в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. В результате инцидента получил ожоги мужчина 1997 года рождения, который находился в квартире", - сказано в сообщении.

В полиции случившееся расценивают как несчастный случай, сообщает "Суспільне".

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Взрыв в квартире произошел во Львове, пострадал 23-летний парень 01
Взрыв в квартире произошел во Львове, пострадал 23-летний парень 02
Взрыв в квартире произошел во Львове, пострадал 23-летний парень 03

Автор: 

взрыв (6813) Львов (4599) ГСЧС (5020)


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за окном трава
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03.10.2020 19:52 Ответить
мабуть траву неякісними дибривами підкормлював
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03.10.2020 20:36 Ответить
Вибух у квартирі стався у Львові, постраждав 23-річний хлопець - Цензор.НЕТ 8613
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04.10.2020 10:12 Ответить
 
 