Взрыв в квартире произошел во Львове, пострадал 23-летний парень. ФОТО
Взрыв произошел в однокомнатной квартире пятиэтажки на окраине Львова. Мужчину госпитализировали с ожогами 50% тела.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
"В 16:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве и пожаре в г. Львове на ул. Кульчицкой. Инцидент произошел в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома. В результате инцидента получил ожоги мужчина 1997 года рождения, который находился в квартире", - сказано в сообщении.
В полиции случившееся расценивают как несчастный случай, сообщает "Суспільне".
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Vitaliy noname
показать весь комментарий03.10.2020 19:52 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Alexey Timofeev #468147
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